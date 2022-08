Bad Wörishofen will mehr Energie sparen und grüne Energie erzeugen

Von: Melanie Springer-Restle

Bad Wörishofen – Der Klimawandel und neuerdings auch die Gaskrise zwingen viele Orte zum Umdenken. Auch in Bad Wörishofen sollen nun Maßnahmen ergriffen werden, um einerseits Energie einzusparen und anderseits regenerative Energie zu erzeugen.

Schon vor dem Ukraine-Konflikt haben sich die Stadtverwaltung und die Stadtwerke Gedanken gemacht, wie die Energie- und Klimathemen in der Kneippstadt umgesetzt werden können. „Die hohe jährliche Sonnendauer in unserer Region setzt hier ein klares Zeichen in Richtung Solarthermie und Photovoltaik“, steckt Bürgermeister Stefan Welzel den Rahmen. Neben dem vom Stadtrat beschlossenen Projekt, die städtischen Liegenschaften auf PV-Tauglichkeit zu prüfen und dies umzusetzen, steht auch die Freiflächen-Photovoltaik im Raum.



Eigene Arbeitsgruppe zum Thema Energieerzeugung



„Wir planen daran gemeinsam im Werkausschuss der Stadtwerke und haben dort auch eine eigene “Werkstatt-Runde” als Arbeitsgremium mit dem Thema ortsnaher Energieerzeugung befasst“, so Welzel. Einen ganzen Tag lang wurden Vor- und Nachteile diskutiert und mögliche Wege ausgelotet. Zusätzlich hat die Stadtverwaltung einen externen Planauftrag auf den Weg gebracht, Freiflächen-Potenzialbereiche auf Bad Wörishofer Flur zu ermitteln. Zusätzlich hat der Regionalverband Donau-Iller angekündigt, flankierend Plankarten beizusteuern. Hier steht Bürgermeister Stefan Welzel als Gremiumsmitglied im Austausch mit dem Regionalverband: „Mit beiden Plan-Materialien in Kombination können wir schon bald die PV-Freiflächen- Anfragen und Planungen, die regelmäßig eigenes Baurecht benötigen, zielgerichtet behandeln.“



Der Bauverwaltung der Stadt ist es dabei ein wichtiges Anliegen, Flächen möglichst verträglich und konzentriert, und nicht zersiedelt auszuweisen.



Wo bereits Baurecht besteht oder schon Gebäude stehen, sind Bürger, Unternehmen und Stadtwerke im Ort derzeit dabei, Photovoltaik zum Eigenverbrauch und zur Einspeisung ins Netz der Stadtwerke zu realisieren. “



In Bad Wörishofen sind in den vergangenen Jahren rund 750 PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von fast 16 Megawatt entstanden” berichtet Bürgermeister Stefan Welzel. Sobald es um Netzeinspeisungen geht, ist auch zu klären, wo und wie diese erfolgen kann. Denn an ertragsstarken Tagen wird in Bad Wörishofen bereits heute auf der Gemarkung mehr Strom produziert als verbraucht wird. “



In Bad Wörishofen wird Strom aus Wasserkraft an der Wertach, aus Biomasse und eben Sonnenenergie erzeugt. Die Stadtwerke halten darüber hinaus Beteiligungen an Windkraftanlagen und PV-Anlagen außerhalb von Bad Wörishofen. Der Energieatlas der Bayerischen Staatsregierung, über den sich auch jeder Bürger einen Überblick über die aktuelle Situation in Bad Wörishofen verschaffen kann, weißt für Bad Wörishofen bereits einen Anteil von 49 Prozent erneuerbarer Energien in Relation zum Stromverbrauch aus”, so Stefan Welzel. In der Summe brauche man jedoch weitere erneuerbare Energie. „Ein Sonnenkraftwerk als Freiflächenanlage brauchen wir deshalb nicht nur praktisch, sondern auch strategisch“, definiert es Bürgermeister Stefan Welzel. Dies ist in Zeiten der Energieknappheit ein wichtiger Aspekt.



Mindestens genauso wichtig ist der frühzeitige Schachzug des Bürgermeisters gemeinsam mit dem Werkleiter Peter Humboldt im vergangenen Herbst gewesen, sich den Strombedarf der Stadt für die nächste Zeit auf einem vergleichsweise günstigen Preisniveau zu sichern. „Hier habe ich auf 100 Prozent Ökostrom Wert gelegt“, so Welzel.



Auf Elektromobilität umstellen, wo möglich

Was das Energiesparen betrifft, ist die Stadt zusammen mit Ihren Stadtwerken an verschiedenen Themen dran. Ein attraktiver öffentlicher Personennahverkehr – samt bestehendem und weiterem beauftragten Elektrobus– ist eine wichtige Säule. Für die Energieversorgung ist neben örtlichem Biogas, Wasserkraft, Photovoltaik für die Stadtwerke auch Solarthermie ein Thema, dessen wirtschaftliche Umsetzbarkeit von Werkleiter Peter Humboldt näher angesehen wird. Gemeinsam mit den Stadtwerken arbeitet man in der Stadtverwaltung auch an der flächendeckenden Installation von LED-Technik. „Letzte Woche haben wir einen weiteren Förderantrag über 100.000 Euro auf den Weg gebracht“, so Welzel.



Der Technische Leiter der Stadtwerke, Michael Kolar, rechnet dazu vor, dass mit diesem Paket dann 60 Prozent der Leuchtpunkte in den Straßen der Stadt mit LED ausgerüstet sind, das sind 1.606 Laternen. Auch die weiteren Leuchtpunkte werden nach und nach auf LED umgerüstet, auch unter Berücksichtigung der Laufzeit der bisherigen Technik. Zusätzlich werden spät nachts die Laternen gedimmt. LED gibt es inzwischen auch in vielen Bereichen der kommunalen Gebäude. Auch hier ist der weitere Ausbau geplant und in Umsetzung, beispielsweise bei der Beleuchtung des jetzt wieder regelmäßig genutzten Sitzungssaales im Rathaus.



Im Rathaus selbst verhindert die Bausubstanz und von Haus aus fehlende Klimatechnik ein aktuelles, signifikantes zusätzliches Sparen. Ohne eine grundlegende, neue Lösung für das Verwaltungsgebäude können hier keine weiteren Einsparungen vorgenommen werden. Ein neues Gebäude oder eine – nach jetzigem Stand – eher unwirtschaftliche Generalsanierung bedürfen ihrerseits erst einmal Investitionsmittel in größerem Umfang. Im Kurhaus sieht es besser aus: Neben einer Absenkung der Betriebstemperaturen ist durch einen neuen Fördertopf eine punktuelle Verbesserung der großen Glasfront des Kursaals im kommenden Jahr möglich. Im Guggerhaus wird es in der nutzungsarmen Jahreszeit Februar/März eine Schließzeit geben und im Eisstadion wird erst später Eis produziert. Beim Freibad bedarf es aktuell keiner Sofortmaßnahmen: Hier wird derzeit keine externe Energie benötigt. Schlussendlich geht es im laufenden Prozess um weitere, auch kleine Schritte, die nach und nach umgesetzt werden, sowie die Sensibilisierung der Menschen im sparsamen Umgang mit Energie.

