Bad Wörishofen will städtischen Friedhof fit für die Zukunft machen - werden Gebühren erhöht?

In Bad Wörishofen könnten die Friedhofsgebühren bald erhöht werden. © Symbolfoto: Daniel Karmann / dpa

Bad Wörishofen – Der städtische Friedhof an der St.-Anna-Straße wurde zu Zeiten Sebastian Kneipps gegründet und in Betrieb genommen. Der „Wohltäter der Menschheit“ ist selbst dort bestattet. Nun will die Stadt den Friedhof fit für die Zukunft zu machen. „Dazu gehören Lösungen für die neuen Bestattungstrends genauso dazu wie Gestaltungsfragen“, erklärt Bürgermeister Stefan Welzel. Heute Abend ist der Friedhof auch Thema im Stadtrat.

Seitdem keine chemischen Unkrautmittel mehr verwendet werden dürfen, sticht jedes Unkraut auf den Wegen ins Auge. Seit einer Weile ermittelt die Friedhofsverwaltung Mittel und Wege, wie man mit dieser Veränderung umgeht. Eine händische Entfernung – wie sie beim Besuch des Päpstlichen Nuntius erfolgte – ist nach Schätzung der Stadt dauerhaft zu aufwändig und bereits nach kurzer Zeit kommt neues Unkraut. „Wir arbeiten hier an anderen Lösungswegen und werden in bestimmten Bereichen dazu auch weitere Praxisversuche unternehmen“, informiert Bürgermeister Welzel.

Auch Bestattungstrends erfordern neue Planungswege. „Wenn inzwischen die allermeisten Bestattungen als Urnenbestattung erfolgen, bietet sich an, verschiedene Angebote dazu zu machen“, berichtet Ordnungsamtsleiter Andreas Létang. Weitere der „klassischen“ Urnenwände will man nicht mehr erstellen. Auch wenn die Sargbestattungen tendenziell auf unter zehn Prozent gehen, müsse man auch hier auf die Entwicklungen reagieren. Létang betont: „Wenn wir auch zukünftig noch Sarg-Erdbestattungen auf dem Friedhof an der St.-Anna-Straße anbieten wollen, müssen wir die Gebühren dem Aufwand entsprechend anpassen.“ Das Landratsamt Unterallgäu drängt hier bekanntermaßen auf eine Kostendeckung. Unter Berücksichtigung der Friedhofskapazität und dieser Entwicklungen sind dann Sarg-Erdbestattungen weiterhin möglich.

Dazu müsste der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am heutigen Mittwochabend ab 18.30 Uhr grünes Licht geben. Um die „Änderung der Friedhofsgebühren“ geht es dann unter Tagesordnungspunkt 3.

Neben diesen grundlegenden Themen ist es Bürgermeister Welzel auch wichtig, dass das Friedhofsgebäude ertüchtigt wird und die Arbeitssicherheit der städtischen Mitarbeiter verbessert wird. Deshalb wurde bereits der weit über 30 Jahre alte Bagger außer Betrieb gesetzt und eine Neubeschaffung gestartet. Auch neue Gleitschalkästen für den Aushub der Gräber werden angeschafft. Im Friedhofsgebäude arbeitet man an einer energiesparenden Aufbewahrungsmöglichkeit. Das Büro der Friedhofswärter wird mit PCs ausgestattet. „Und das wichtigste für eine gute Zukunftsplanung ist für uns die digitale Erfassung aller Grabstellen“, betont Welzel. „Mit diesen Daten können wir zukünftig einen Friedhof erstellen, der nicht nur eine pietätvolle Bestattung ermöglicht, sondern für Besuchende Aufenthaltsqualität bietet.“ Damit einhergehend will man auch alte Grabsteine erhalten und einen Friedhofsführer erstellen, der diese Grabstellen dokumentiert.