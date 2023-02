Eine Institution

Bad Wörishofen: Wo Pralinen nicht dick, sondern glücklich machen

Von: Melanie Springer-Restle

Filialleiterin im Schwermer-Laden, Yvonne Sandmann (links), und Verkaufsleiter bei United Chocolate, Tino Schönbeck (rechts), sind fest davon überzeugt, dass Schokolade glücklich macht. Sie selbst gehören zu ihren besten Kunden. © Springer-Restle

Bad Wörishofen – „Totgesagte leben länger“ besagt ein bekanntes Sprichwort, das zweifelsohne auch auf Bad Wörishofens Schokoladenmarke „Schwermer“ zutrifft. Seit 1984 gibt es das damals geführte Familienunternehmen, das vor zwei Jahren in den Besitz von United Chocolate überging. Seitdem hat die Marke noch mehr an Popularität gewonnen.

„Übernahmen sind nicht immer lustig“, plaudert Tino Schönbeck, Head of Sales der Schwermer Confiserie GmbH aus dem Nähkästchen. Als seine Kollegen und er damals allerdings davon erfuhren, dass das Traditionsunternehmen Schwermer kurz vor der Aufgabe stand und von seiner damaligen Partnerin, der österreichischen Heidi Chocolat AG abgestoßen wurde, mussten sie nicht lange überlegen. Diese starke, weit über deutsche Grenzen hinaus bekannte Marke sah er als Chance. Die Produktion wurde zwar an weitere deutsche Standorte der Gruppe verlagert und dieser Schritt sorgte auch hier in der Kneippstadt für Aufregung. Doch der Erfolg der letzten zwei Jahre gab Schönbeck und seinen Mitarbeitern am Standort recht. „Damals hatte Schwermer online rund 4.000 Stammkunden, heute liegen wir bei über 14.000“, stellt der 42-Jährige freudig fest.



Die Produktionsverlagerung der Maschinen war aufgrund der Komplexität der Anlagen nicht einfach. Dennoch musste kein Kunde auf seine Produkte warten und die Produktion ging nahtlos weiter.



Die Fabrik in Bad Wörishofen wurde zwar geschlossen, aber Schwermers beste Verkäuferin, Yvonne Sandmann, blieb. Seit neun Jahren ist sie die Erstverkäuferin des Pralinengeschäfts in der Bad Wörishofer Kathreiner Straße.



Ein gern gekauftes Highlight sind die Guglhupf-Pralinen mit Rotweinfüllung. Apropos Wein: Geschenkkörbe können mit im Laden erhältlichen Weinen ergänzt werden. © Springer-Restle

Die heute 52-Jährige hat bereits vor knapp 30 Jahren bei Schwermer angefangen, damals noch als Produktionshelferin in der Fabrik, wo auch ihre Mutter arbeitete. Sie kannte das Produktionsverfahren aus dem Effeff, hat sie doch alle Stationen in der Fabrik durchlaufen, bis sie schließlich im Verkauf landete. Das Direktkundengeschäft liegt der gelernten Einzelhandelskauffrau nach eigener Aussage am besten.

In den letzten neun Jahren hat sie im Schwermer-Laden einiges erlebt. Zu einem unvergesslichen Highlight gehört der Besuch des Königs von Togo mit dessen drei Frauen. Er kam mit seinem Gefolge jedes Jahr in die Kneippstadt, denn seine Mutter machte seinerzeit regelmäßige Kuraufenthalte im damaligen Hotel Residenz (heute Posthotel). Der König uns seine Frauen durften immer exklusiv nach Ladenschlusszeit shoppen und sich durch das Sortiment durchprobieren. Auch ein Scheich war schon im Laden. Dieser hatte gleich elf Frauen im Schlepptau.



Doch auch für die immer wieder nach Wörishofen kehrenden Kurgäste ist ein Besuch bei Schwermer ein fester Programmpunkt. Wenn Sandmann ausnahmsweise mal nicht selbst im Laden steht, erkundigen sich die Gäste besorgt und kommen nochmal, wenn ihre Lieblingsverkäuferin Dienst hat.

Eine Institution

Zwischen 400 und 500 Besucher zählt der Laden im Monat. Zum Oster- und Weihnachtsgeschäft können es auch mal doppelt so viele sein. Apropos Weihnachten: Letztes Weihnachten wurde Schwermer regelrecht überrannt mit Aufträgen, sodass sogar der Chef persönlich beim Packen half. Jeder Mitarbeiter wurde eingespannt, um den pünktlichen Versand zu gewährleisten. Die Bestellungen nahmen so überhand, dass das Online-Bestellsystem kurzzeitig zusammenbrach, weshalb Schwermer sich technisch nun neu aufgestellt hat. Zukünftig werden alle Bestellungen, die bis 14:30 Uhr im Haus online eintreffen, am selben Tag im Versand bearbeitet.

Auf die Frage, ob sie denn auch gelegentlich von den leckeren Pralinen nascht, erwidert Sandmann amüsiert: „Natürlich, jeden Tag! Aber unsere Schokolade macht nicht dick, sondern glücklich.“



Das schnelle Glück gibt es im Übrigen auch rund um die Uhr im Verkaufsautomaten in der Nebelhornstraße 9. „Der wird übers Wochenende immer leer“, berichtet Schönbeck. Nicht nur die Touristen bedienen sich daran, auch Einheimische, die geschwind noch ein Mitbringsel brauchen, kaufen regelmäßig aus dem Automaten. Deshalb will Schönbeck jetzt noch weitere Automaten in der Kneippstadt aufstellen.



Auch mit Busunternehmungen befindet man sich in den letzten Absprachen, sodass diese regelmäßig die schöne Kneipstadt wieder anfahren und direkt vor der Schwermer Filiale einen Stopp mit ihren Gästen einlegen können.

Baumkuchen-Produktion bald wieder in Wörishofen?

Bei aller Freude über das gut laufende Geschäft bedauert Schönbeck eines sehr: Den Verlust der Baumkuchenproduktion, die im Rahmen der Übernahme durch United Chocolate auch ausgelagert wurde. „Es gibt hier so viele Baumkuchenmeister“, berichtet der Geschäftsmann. Wenn sich ein passendes Gebäude mit circa 200 Quadratmetern Produktionsfläche und einer LKW-Zufahrt in Bad Wörishofen fände, würde er die Baumkuchen-Produktion sofort wieder zurück in die Kneippstadt verlagern. Überhaupt gefällt es dem gebürtigen Kaiserstühler in unseren­ Breitengraden ziemlich gut. Er mag den Liebreiz der Landschaft hier und findet die Kneippstädter mindestens genauso süß wie Schwermer-Pralinen.