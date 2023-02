Viele Wegbegleiter weg

Bad Wörishofen: Zu seinem 100. Geburtstag hatte Jubilar Günther Peschel viel zu erzählen

Von: Oliver Sommer

Seinen 100. Geburtstag feierte jüngst Günther Peschel (Mitte). Sohn Wolfgang Peschel (links), Bürgermeister Stefan Welzel (2. v. links), Tatjana Schnütgen (3. v. links) und Dr. Stephan Winter (rechts) kamen zum Gratulieren. © Sommer

Bad Wörishofen - Die Kneippstadt durfte jüngst einem Bürger gratulieren, der 100 Jahre alt wurde und anlässlich seines besonderen Jubiläums viel zu erzählen hatte.

Früher hat Günther Peschel gerne Kreuzworträtsel gelöst. Doch heute hat der Bad Wörishofer keine Zeit mehr dafür, muss sich um seinen Haushalt kümmern, das Essen machen und seinen Energiedrink zubereiten. Der könnte ein Grund mit dafür sein, dass der gebürtige Breslauer Anfang Februar seinen 100.Geburtstag feiern konnte.



Er habe schöne und weniger schöne Zeiten erlebt und „nichts ausgelassen und es läuft soweit alles gut“. „Ohne meine Kinder wäre es schlecht“, sagt er. Doch solange er seine Familie habe, „und die nett zu mir sind“, schmunzelt der Jubilar, bleibe er seinen Lieben erhalten. Zwischen denen, vor allem seinen Enkeln sitzt Günther Peschel jetzt und lässt sich feiern. Am ersten Februar 1923 wurde Günther Peschel im schlesischen Breslau geboren und gelangte über die Ostfront und Frankreich nach Bad Wörishofen, wo ihn sein Vater schon erwartete. Schließlich traf sich die gesamte Familie in der Kneippstadt wieder, wo er auch seine Frau traf und die vier Kinder geboren wurden, drei Mädels und ein Sohn.



Noch immer ist der Jubilar, der fast vier Jahrzehnte bei der Druckerei Holzmann als Einkäufer gearbeitet hat, fit, in jeder Hinsicht. Auch wenn Günther Peschel nicht mehr ganz so gut zu Fuß ist seit ein paar Jahren, schmeißt er seinen Haushalt noch immer selbst. Das beginnt mit dem Frühstück und seinem Energietrunk, Apfelessig mit einem Löffel Honig. Um so alt zu werden, müsse man sich entsprechend ernähren, weiß der Jubilar, der seit der Rente auf allerlei Laster verzichtet und jetzt bald ebenso viele Jahre das Rentnerleben genießt, wie er zuvor gearbeitet hat. „Ich bin vernünftig geworden“ gesteht Peschel selbstkritisch und versucht aus allem das Beste zu machen. „Man sollte nicht alles hinterfragen“, glaubt er und auch nie den Humor verlieren. Dazu sei das Leben zu kurz. Auch als er vor vier Jahren ins Krankenhaus kam und wochenlang liegen musste, ließ sich der rüstige Rentner nicht unterkriegen. Und so macht er seinen „Dreck selber weg“, wie schon August der Starke gesagt haben soll und kümmert sich selbst um das Geschirr und wäscht es ab, ganz so wie damals in der französischen Gefangenschaft, als er in einem Hotel arbeiten konnte.



Erlebt hat Günther Peschel in seinem Leben viel, wie der nach wie vor rüstige Hundertjährige dem stellvertretenden Landrat Dr. Stephan Winter und Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel erzählt, die wie auch die evangelische Seelsorgerin Tatjana Schnütgen gekommen waren, um zu gratulieren. Auch schon in seiner Kindheit, erinnert er sich, habe es weiße Ostern und grüne Weihnachten gegeben, durchaus kein Phänomen des 21.Jahrhunderts. Mit einem verschmitzten Lächeln erinnert er sich an die Kanasta-Runden, die bis in den frühen Morgen dauern konnten und wie er allein mit singen wieder nüchtern geworden ist. Gefehlt habe er aber nicht einen Tag auf der Arbeit, betont der Jubilar. Und dort, im Druckhaus, hielt man große Stücke auf Peschel, der im Kopf schneller rechnen konnte als die Buchhalter mit ihren Maschinen.



Die in der Schule gelernten Gedichte hat Peschel noch parat, kann aus dem Stegreif Uhlands Schwäbische Kunde, die Heldenballade über Kaiser Rotbart, rezitieren. Die politischen Ereignisse kommentiert Peschel nicht und hält sich aus diesen Themen auch heraus.

Viele Wegbegleiter weg

Das Einzige, was ihm etwas zu schaffen mache, sei, so Peschel, dass alle seine Freunde und Wegbegleiter wie auch seine Frau mittlerweile nicht mehr lebten. Umso mehr freut er sich über die Familie, mit der er den Geburtstag feiert und die auch regelmäßig dafür sorgt, dass er nicht nur seinen Haushalt schmeißt, sondern ihn auch mal zum Frühschoppen oder zum Gottesdienst abholt.