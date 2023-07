Bad Wörishofen: Zweckverband Berufliche Schulen trifft sich zu Hauptversammlung

Von: Klaus D. Treude

Der Zweckverband für berufliche Schulen in Bad Wörishofen hielt jüngst seine Jahreshauptversammlung ab. © Treude

Bad Wörishofen - Zu ihrer Verbandsversammlung trafen sich die Mitglieder des Zweckverbands Berufliche Schulen (Wirtschafts-, Hotelfach-, Fachober- und Berufsoberschule) in Bad Wörishofen unter Leitung ihres Vorsitzenden, Landrat Alex Eder. Themen im öffentlichen Teil der Veranstaltung im Restaurant der Hotelfachschule waren sowohl Aspekte des Haushaltsjahres 2022 als auch die Entwicklung der Schülerzahlen und die Fortentwicklung der Wirtschaftsschule. Dabei war – mit einigen Einschränkungen – grundsätzlich viel Erfreuliches zu hören.

Jonas Pospischil, stellvertretender Kreiskämmerer und Geschäftsführer des Zweckverbands, informierte die Versammlungsteilnehmer zunächst über den letztlich positiven Ausgang der Personalkosten-



entwicklung der Schulen, die sich im Frühjahr des letzten Jahres als kritisch dargestellt hatte. Im April 2022 war festgestellt worden, dass bereits rund 41 Prozent der Personalkosten zum Soll gestellt und damit für das restliche Jahr nur noch über circa 50 Prozent verfügt werden könne. Im Mai teilte das Personalmanagement mit, dass mit Mehrausgaben im Personalbereich von rund 500.000 Euro gerechnet werden müsse.



Für die Geschäftsleitung war klar gewesen, dass diese Mehrausgaben nicht im Haushalt aufgefangen werden können. Von einem Nachtragshaushalt wurde abgesehen. Eine nochmalige Prüfung durch das Personalmanagement im Juli 2022 ging von einem zu erwartenden Fehlbetrag von rund 240.000 Euro aus, der bis Dezember des Jahres auf knapp 54.000 Euro zusammenschmolz und für den eine Mittelverstärkung erforderlich wurde. Der Mehrbedarf konnte durch Mehreinnahmen bei den Lehrpersonalzuschüssen gedeckt werden. Das Gremium genehmigte einstimmig die überplanmäßigen Ausgaben und deren Deckung.



Den anschließend von Pospischil vorgetragenen Bericht über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2022 durch den Rechnungsprüfungsausschuss nahm die Versammlung zur Kenntnis, beschloss deren Feststellung und entlastete die Verantwortlichen.



Hohe Rücklagen

Der Haushalt 2022 schloss im Verwaltungshaushalt mit rund 6,2 Mio. Euro und im Vermögenshaushalt mit rund 924.000 Euro ab. Den Rücklagen konnte eine unerwartet hohe Summe von gut 474.000 Euro zugeführt werden. Die Haushaltslage hatte sich im Jahresverlauf vor allem aufgrund von Einsparungen bei den Sachausgaben, Bewirtschaftungs- und Unterhaltsmaßnahmen sowie Mehr-



einnahmen bei den Gastschulbeiträgen und Lehrpersonalzuschüssen wesentlich positiver entwickelt, als noch zur Jahresmitte angenommen worden war. Ein weiterer Punkt der dazu beitrug waren die gegenüber der Prognose deutlich niedrigeren Mehrausgaben im Personalbereich.



Während die Schülerzahlen der Wirtschaftsschule 2022/2023 gegenüber dem Vorjahr von 221 auf 238 stiegen, so Oberstudiendirektor Johannes Storch, sanken sie an der Hotelfachschule von 34 auf 23. Im Bereich der FOS/BOS blieben die Gesamtzahlen mit 228 gegenüber 225 im Schuljahr 2021/2022 relativ konstant.



Für das Schuljahr 2023/2024 an der zweistufigen Wirtschaftsschule liegen aktuell 37 Anmeldungen – und damit zehn mehr als im vorherigen Schuljahr – vor. Es könnten aber, so Storchs Einschätzung, zum Schuljahresende durchaus noch mehr werden. Man könne mit zwei Eingangsklassen starten. In der fünfstufigen Wirtschaftsschule werde man wieder mit zwei sechsten Eingangsklassen beginnen. Bisher hätten sich 24 Schülerinnen und Schüler angemeldet, auch hier rechne man noch mit mehr Anmeldungen bis zum Schuljahresende. Für die siebte Klasse gibt es derzeit sieben Neuanmeldungen, man werde zwei Klassen à circa 45 Schülern einrichten. Je zwei achte, neunte und zehnte Klassen berücksichtigt, werde man, so Storch, im Schuljahr 2023/2024 vermutlich 13 statt zwölf Klassen haben.



Erfreuliches gibt es von der erhofften Einführung einer fünften Klasse an den Wirtschaftsschulen, für die deren Direktorenvereinigung versucht die Voraussetzungen zu schaffen. In Bad Wörishofen könnte diese Klasse angeboten werden und man bemühe sich aktiv um die Erlaubnis des Kultusministeriums. Während dieser Zug für das kommende Schuljahr allerdings abgefahren ist, sieht man für 2024/2025 gute Chancen, zumindest als „Versuchsschule“ die fünfte Klasse zu bekommen.



Bewährte Kooperation

Ebenfalls erfreulich ist die Situation bei der „offenen Ganztagsschule“ an der Wirtschaftsschule, die auch im kommenden Schuljahr mit zwei Gruppen startet. Die bewährte Kooperation mit dem Kreisjugendring Unterallgäu wird fortgesetzt.



Auch der Blick auf das neue Schuljahr an der Hotelfachschule erkennt Positives. Bisher liegen mit 16 doppelt so viele Anmeldungen wie im vergangenen Jahr vor. Während manch andere Hotelfachschulen in Bayern und anderen Bundesländern enorme Probleme mit den Schülerzahlen haben, wurde in Bad Wörishofen offensichtlich die Trendwende geschafft. Das ist sicher auch der Lohn für das aktive Bemühen um neue Schülerinnen und Schüler, die Einführung einer Viertage-Woche (für das Schuljahr 2023/2024 noch nicht genehmigt) und das dreijährige Teilzeitmodell. Auch die Kooperation mit den „Allgäuer Top-hotels“ ist vielversprechend in Gang gekommen.

FOS/BOS

An der FOS/BOS können im neuen Schuljahr für die Fachrichtungen Wirtschaft und Sozial je zwei Eingangsklassen gebildet werden. Die Zahl der Anmeldungen für die vier Klassen liegt derzeit noch um acht hinter den Zahlen des Vorjahres. In der zwölften Klasse wird es – wie im Schuljahr 2022/2023 – je zwei Klassen in den Bereichen Wirtschaft und Sozial geben. In der 13. Klasse der FOS gibt es eine Klasse Wirtschaft und Sozial gemischt. Die Zahl der Anmeldungen für die BOS 12 hängt mit derzeit sieben Anmeldungen deutlich hinter dem Vorjahresstand zurück. Es wird eine Klasse gebildet, die im Profilbereich getrennt wird. Eine BOS 13 Sozial/Wirtschaft wird wohl kommendes Schuljahr nicht angeboten werden.