Bad Wörishofen: Zweite Sommertrilogie mit Gemälden und Skulpturen

Von: Regine Glöckner

Teilen

Gelungene Vernissage: (v. links) Der Kunstvereinsvorsitzende Peter Schmid hat sich mit den Künstlerinnen Mechthild Gehres, Jutta Lohmann und P. Ariane Ehinger vor Bildern von Lohmann im Hintergrund und um die Skulptur „Continuum“ von Ehinger versammelt. © Glöckner

Im Sommer 2021 haben P. Ariane Ehinger, Mechthild Gehres und Jutta Lohmann so schöne Erfahrungen mit ihrer ersten Gemeinschaftsausstellung in den Kunstwerken der Kneippstadt gemacht, dass ihnen klar war: Das wiederholen wir!

Bad Wörishofen – Und jetzt war es wieder so weit. Die zwei Münchner Malerinnen und die im Bad Wörishofener Ortsbild bereits mit drei Skulpturen präsente Bildhauerin ­P. Ariane Ehinger aus Bad Waldsee haben sich wieder zu einer Gemeinschaftsausstellung zusammengeschlossen.

Gehres und Lohmann verbindet in ihren abstrakten Gemälden, wie sie sagen, „der Blick in die Natur, aus der wir Inspiration gewinnen“. Ehinger ist schon aufgrund ihres in der Ausstellung nicht nur, aber vorwiegend präsentierten künstlerischen Materials Holz an die Natur zurückgebunden. Ihre Skulpturen tragen Titel wie „Continuum“ „Spiros“ oder „Bossa nova“ – ob aus Nussbaum oder Birke herausgestemmt, sensibel geschliffen und geölt. Vorwiegend gerundete Objekte, die aus der Spannung von Schwung und Statik leben.



Gehres Werke, die unter anderem mit „Die Gedanken sind frei“ oder „Verlorene Ordnung“ betitelt sind, spiegeln bewußt die Brüchigkeit der Natur wider. Für eine Serie hat sie mit Beize experimentiert, was im Ergebnis eine tief-schwere Farbigkeit erzeugen kann. Lohmanns zahlreiche Wüsten- und „Euphrat“-Bilder – sie mag diese besonderen Landschaften – sind Gemälde, ja, eher Collagen, die immer „eingetragenes“ Material, wie etwa Sand oder Lava auf der Oberfläche tragen oder gar ein Netz, das einer schillernd-grünen Reptilienhaut ähnelt. Ihre Bilder-Landschaften sind keine Landschaftsbilder, aber Impressionen, gespeist aus ihrer Lust am Reisen.



Acryl ist vorrangig das Farb­material der Wahl für Gehres und Lohmann; letztere bevorzugt vor allem handgeschöpfte Papiere als Malgrund, Gehres arbeitet auf Leinwand und schon auch mal mit der „Cyanotypie, einem fotografischen Druckverfahren“ bei ihrer kleinen lichtblauen Serie „Mensch und Technik“.



Alle drei Künstlerinnen haben es auf sehr harmonische Art und Weise verstanden, aus dem zwei zu eins von Malerei und Skulptur ihre ganz eigene, zweite Sommer-Trilogie zu machen: ein sich wechelseitig ergänzendes Ganzes aus Raum, Farben und Skulptur, eine Ausstellung voll Dynamik und tiefer Entspanntheit.



Öffnungszeiten

Die Ausstellung in den Kunstwerken, Kemptener Straße 3, in Bad Wörishofen, ist bis 20. August samstags und sonntags sowie am Dienstag, 15. August, jeweils von 11 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.