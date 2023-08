Bad Wörishofens 2. Bürgermeister fordert Sondersitzung zur Personalsituation

Von: Oliver Sommer

Aufgrund der schwierigen Personalsituation soll es nun Anfang September eine Sondersitzung geben. © Sommer

Bad Wörishofen - Die Personalsituation im Bad Wörishofer Rathaus schlägt immer höhere Wellen. In den vergangenen knapp drei Jahren haben rund vier Dutzend Mitarbeiter der Kneippstädter Verwaltung, inklusive dem Kur- und Tourismusbetrieb den Rücken gekehrt. Nun fordern die beiden stellvertretenden Bürgermeister und der gesamte Stadtrat Aufklärung in einer Sondersitzung Anfang September. Eine Reaktion seitens des Ersten Bürgermeisters steht noch aus, dieser ist derzeit im Urlaub.

Eine schwierige personelle Situation hatte der amtierende Bürgermeister Stefan Welzel schon von seinem Amtsvorgänger geerbt. Vor allem in jüngster Zeit aber machte die Verwaltung verstärkt von sich Reden, nachdem der Kämmerer zeitweise von seinen Aufgaben, anscheinend grundlos, entbunden worden war. Nachdem weitere Mitarbeiter und sogar ein Amtsleiter ihre Versetzungsgesuche eingereicht hatten, erreichte die Situation einen neuen Höhepunkt, insbesondere, weil seitens des Rathauses eine Erklärung in Folge von urlaubsbedingter Abwesenheit noch aussteht.

Anfang vergangener Woche nun forderte der zweite Bürgermeister Daniel Pflügl (Grüne) eine Sondersitzung des Stadtrates am Ende der Sommerpause. Wörtlich schreibt der stellvertretende Bürgermeister, dass eine viel zu hohe Zahl (konkreter wird Pflügl nicht) an Beamten und Angestellten zwischen 2020 und heute dem Rathaus den Rücken gekehrt hätten. Und weiter: „Wir möchten an dieser Stelle klar zum Ausdruck bringen, dass sich der gesamte Stadtrat inklusive der beiden stellvertretenden Bürgermeister Daniel Pflügl und Michaela Bahle-Schmid (CSU) hinter die Mitarbeiter der Verwaltung stellt und diese nicht allein lässt“.



So fordere man geschlossen eine Sondersitzung des Stadtrates zum Ende der Sommerpause, der erste reguläre Stadtratstermin ist am 13. September, zwei Tage nach dem Ende der Sommerferien.



Eine Sondersitzung muss nach der Bayerischen Gemeindeordnung spätestens am 14. Tag nach Eingang des Antrages abgehalten werden. Nachdem der Erste Bürgermeister derzeit im Urlaub weilt, könnte somit ein mögliches Datum für diese Sitzung in der letzten Augustwoche sein.



Pflügl betont, dass sich der Stadtrat nicht gegen den Bürgermeister stelle, die Beantragung der Sondersitzung also keine Aktion gegen den Bürgermeister, sondern eine für die Mitarbeiter sei. Es gehe darum, gemeinsam mit dem Ersten Bürgermeister zu erörtern, was im Rathaus schieflaufe und wie man die Situation gemeinsam, im Besonderen aber der Stadtrat verändern und zum Besseren wenden könne. Das Thema Personalfluktuation war insbesondere durch den „häufigen“ Wechsel des Hauptamtsleiters augenfällig geworden, zuletzt hatte der Kämmerer Tim Hentrich dieses Amt kommissarisch übernommen. Nicht zuletzt attraktivere Angebote aus der Wirtschaft, so hieß es zeitweise, würden für den Weggang sorgen bzw. auch die Nachfolgersuche erschweren.