Bad Wörishofens Stadtrat stimmt für vierten verkaufsoffenen Sonntag

Von: Oliver Sommer

Teilen

Zum Osterbrunnenfest dürfen die Einzelhändler am Palmsonntag aufsperren. Die Scharen an Menschen, die in die Stadt kommen, sprechen Bände. © Sommer

Bad Wörishofen - Die Bad Wörishofer Einzelhändler bekommen einen vierten verkaufsoffenen Sonntag. Nach einer angeregten Diskussion stimmte der Stadtrat, bei einer Gegenstimme, für vier Sonntage.

Unter anderem argumentierten die Befürworter, dass die Einzelhändler, die an einem Sonntag aufsperren, doch etwas „Gutes tun für die Stadt“ leisten. Gegen den vierten Sonntag stimmte Jürgen Thiemann (SPD), der sich die Argumente der Gewerkschaft Verdi zu eigen machte.



Rein nach dem Gesetz dürfen in jeder bayerischen Kommune die Einzelhändler an bis zu vier Sonntagen im Jahreslauf ihre Geschäfte öffnen. Zumeist haben sich die Städte und Gemeinden dafür bestimmte Feiertage ausgesucht, wie etwa um Ostern oder Pfingsten, aber auch bestimmte kulturelle Events wie etwa der Wörishofer Kunsthandwerkermarkt im Frühjahr und Herbst.



Wer einen entsprechenden Einzelhandel in seiner Kommune weiß, nutzt die Möglichkeit, den Menschen einen unbeschwerten Einkaufsgenuss zu ermöglichen, allein der Augenschein am Palmsonntag in Bad Wörishofen, wenn die Osterbrunnen zu sehen sind, spricht Bände.

Rekordverdächtig

So sollte heuer ein vierter Termin, im Juli, dazu kommen. Anlässlich des wohl größten Hydrotherapie-Vortrages, der zugleich ein Rekordversuch für das Guinness Book of Records sein soll, wollte man dem Einzelhandel wieder die Gelegenheit geben, aufzusperren. Dafür hatten sich neben den „Aktiven Einzelhändlern“ als Sprachrohr des Einzelhandels auch die City-Initiative stark gemacht.

Im Vorfeld seien die beiden Verbände nach einem gemeinsamen Gespräch im Rathaus zu vier Sonntagen bereit gewesen, erfuhren die Räte von der Mitarbeiterin des Ordnungsamtes. Um gemeinsam agieren zu können, sei in Aussicht gestellt worden, dass zwischen zehn und 20 Teilnehmer der „City-Initiative“ als Mitglied der „Aktiven Einzelhändler“ beitreten würden. Damit verbunden sei auch gewesen, dass sich die Mitglieder der „City-Initiative“ mit zeitlichen Ressourcen einbringen. Da dies ausgeblieben ist, wollte man vonseiten der „Aktiven Einzelhändler“ allerdings nicht länger am vierten Sonntag festhalten, wurde bekannt. Denn: Die verkaufsoffenen Sonntage werden von den „Aktiven Einzelhändlern“ aktiv und mit bezahlten Anzeigen beworben. Die aktuell aber weiterhin angespannte Mitarbeitersituation lasse es momentan nur zu, drei Sonntage zu bewerben und umzusetzen, wie es dort heißt.

Neben der IHK Schwaben hatte sich auch die Gewerkschaft Verdi geäußert, was allerdings in der Stellungnahme stand, erfuhr die Öffentlichkeit nicht. Jürgen Thiemann aber nutzte diese Vorlage, um seine Ablehnung bekannt zu machen und befand die Vorlage als nicht gut.

Demgegenüber brachten aber mehrere Stadträte zum Ausdruck, dass sie die Möglichkeit sehr wohl positiv rezipierten. So meinte Christin Waibl (CSU), dass die Einzelhändler doch „eigentlich etwas Gutes für die Stadt tun“. Allerdings dürfe dann nicht das Damoklesschwert einer mit mindestens 2.500 Euro bewehrten Ordnungswidrigkeit über den Händlern schweben, die sich positiv einbringen wollten, stellte die Wirtschaftsreferentin fest. Alexandra Wiedemann (FDP) merkte an, dass auch die Einzelhändler Geld verdienen müssen und auch wiederum Steuern zahlen. Joachim Nägele (FW) lehnte den Vorstoß der Gewerkschaft ab und meinte, dass es wichtig für die Stadt sei, wenn der Einzelhandel aufhalten dürfe.



Ein Argument, das sich auch die dritte Bürgermeisterin Michaela Bahle-Schmid (CSU) zu eigen machte. Nicht nur, dass es hier nur um inhabergeführte Geschäfte gehe, also kein Angestellter auf seinen freien Sonntag verzichten müsse, sondern man müsse diesen Geschäftsinhabern auch die Möglichkeit geben, ihr Geschäft zu öffnen. Denn nichts sei schlimmer, so Bahle-Schmid, als „wenn mal was los ist in der Stadt und sie dürfen nicht aufsperren“.

Beim Blick auf die möglichen Strafen war man sich auch einig, dass dies wieder Denunzianten auf den Plan rufen könnte. Josef Kunder sah vor allem das Positive in dem Vorhaben und merkte an, dass man dann gezwungen sei bzw. werde, sein Geschäft aufzusperren. „Wir schaffen die Möglichkeit, was daraus wird, sieht man dann“.



So stimmten die Räte, auf Antrag Thiemanns, über jeden der vier Termine, 2. April (Ostereiermarkt und Osterbrunnenfest), 28. Mai (Kunsthandwerkermarkt), 23. Juli, (Rekordversuch) und 3. September, (Kunsthandwerkermarkt), einzeln ab. Lediglich beim letzten Termin im September gab es vonseiten Thiemanns eine Gegenstimme, womit die vier verkaufsoffenen Sonntage nun offiziell sind.