E-Löschfahrzeug mit Dieseltank

Bad Wörishofer Feuerwehr investiert in zwei neue Löschfahrzeuge

Von: Melanie Springer-Restle

Florian 40/1 bei einer Übung im vergangenen Jahr. Das Löschgruppenfahrzeug soll als erstes der beiden LF 16 gegen ein HLF 20 ersetzt werden. © Oliver Sommer

Bad Wörishofen – Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bad Wörishofen dürfen einkaufen gehen. In der jüngsten Sitzung stellte der Kommandant der Wehr, Hans-Peter Scholz gemeinsam mit seinem Stellvertreter das Fahrzeugkonzept der Wehr vor. Das sieht die Ersatzbeschaffung von zwei Fahrzeugen vor, bestellt werden sollen die rund 1,1 Millionen Euro teuren Löschfahrzeuge noch heuer und im nächsten Jahr. Dafür gibt es Zuschüsse vom Landkreis und der Regierung in Höhe von rund einer knappen halben Million Euro.

Löschfahrzeuge werden wenig bewegt. Rund 230 Mal mussten die Männer und Frauen der FFW (Freiwillige Feuerwehr) im vergangenen Jahr ausrücken zu Bränden oder um Hilfe zu leisten. Bedenkt man, dass das Gros der Einsätze vor allem in der Kernstadt liegt, wird klar, warum eine Drehleiter oder ein Löschfahrzeug nach vielen Dienstjahren erst wenige Tausend Kilometer auf dem Buckel hat. Doch nicht nur das Material ermüdet mit der Zeit, in den vergangenen Jahrzehnten haben sich die Anforderungen an die Feuerwehren, an Material und Ausrüstung stetig geändert und was 1997 Stand der Technik war, gehört mittlerweile eher ins Museum als in einen Löscheinsatz. Nicht nur deshalb müssen die Wehren neue Fahrzeuge beschaffen, so kommt man dann auch teuren Reparaturen zuvor. Rechnet man dann die mittlerweile übliche Lieferzeit für neue Fahrzeuge, dabei sind 30 Monate eher die Regel als die Ausnahme und bei bestimmten Fahrzeugen kann es auch schon einmal drei oder dreieinhalb Jahre dauern, müssen die Wehren auch frühzeitig „bestellen“. So also nutzte der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr, Hans-Peter Scholz den Jahresauftakt und die erste Stadtratssitzung, um den Räten die Dringlichkeit der Ersatzbeschaffung vor Augen zu führen.

Als Erstes soll heuer für das inzwischen 26 Jahre alte Löschgruppenfahrzeug LF 16/12, Rufname Florian Bad Wörishofen 40/1, ein neues Fahrzeug beschafft werden. Im Auge haben die Kameraden ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20, bei vielen, auch Berufsfeuerwehren mittlerweile das Standartlöschfahrzeug. Zum Verständnis, die Zahlen geben jeweils die Menge an mitgeführtem Löschwasser im Fahrzeug an, beim HLF 20 sind dies 2.000 Liter; Löschgruppenfahrzeug deshalb, weil in der Fahrzeugkabine eine Löschgruppe, zumeist neun Mann (acht plus Gruppenführer), Platz findet.

Um den Anforderungen an die Technische Hilfeleistung, kurz THL, gerecht zu werden, soll der Ersatz ein so genanntes Hilfeleistungslöschfahrzeug werden, dabei sind im Fahrzeug neben Atemschutzgeräten und Löschmitteln wie Schaum auch Werkzeuge verlastet, mit denen etwa Opfer aus einem verunfallten PKW gerettet oder Wohnungstüren geöffnet werden können. Das neue Fahrzeug soll, so Hans-Peter Scholz, rund 580.000 Euro kosten; man habe intensive Gespräche mit der Regierung von Schwaben und dem Landkreis geführt, diese hätten dazu geraten, das zweite Fahrzeug mit einem zeitlichen Abstand von ein bis zwei Jahren zu bestellen. Dafür gibt es dann aber auch bereits Zusagen für Mittel der Regierung in Höhe von 125.000 Euro für das HLF und 105.000 Euro für das LF20. Das zweite Fahrzeug, ebenfalls ein LF 16/12, Rufname Florian Bad Wörishofen 41/1, ist Baujahr 1999 und soll durch ein normales Löschgruppenfahrzeug LF 20 ersetzt werden, Kostenpunkt hierfür 480.000 Euro; die preisliche Differenz ergibt sich aus dem Fehlen der THL-Ausrüstung.

In Summe kann die Stadt Bad Wörishofen mit einer Viertelmillion Euro an Zuschüssen für das neue HLF und etwa 210.000 Euro für das neue LF 20 rechnen, erklärte Scholz den Stadträten. Damit kommen auf die Stadt Ausgaben in Höhe von einmal 330.000 Euro und einmal 270.000 Euro zu, die sich auf zwei Haushaltsjahre verteilen. Wenn man sich nun mit der Ausschreibung, dafür wird zumeist ein eigenes Büro beauftragt, beeile, erklärte Scholz weiter, könnten beide Fahrzeuge noch heuer ausgeschrieben werden. Zieht man eine Lieferzeit von 2,5 bis drei Jahre in Betracht, könnten sich die Kameraden dann 2026, eher noch aber 2027, zum dann 30. Geburtstag des LF 16/12, freuen. Auf Nachfrage musste Scholz aber zugeben, dass diese Zeiten geschätzt sind und auch die Preise nicht fix seien; so könnten sich die Beschaffungskosten sehr wohl noch in den kommenden Monaten verändern.

Auch gestand Scholz, dass die Wehr und der Feuerwehrverein finanziell sich nicht an den Fahrzeugen beteiligen können, nachdem man derzeit für ein neues Feuerwehrhaus „spart“. Dafür würden gerade Rücklagen gebildet, sagte Scholz. Theoretisch können die alten Löschfahrzeuge weiterverkauft werden, sie gehören der Stadt. Welche Preise die beiden gebrauchten LF 16 dabei erzielen können, ist aber unbestimmt.



E-Löschfahrzeug mit Dieseltank

Ebenfalls von einem Gemeinderat stammt die Nachfrage, ob es denn nicht mittlerweile auch elektrisch betriebene Löschfahrzeuge gebe, um die Umwelt „zu schonen“. Eine Frage, die Hans Peter Scholz bejahen konnte. Derzeit testet die Berufsfeuerwehr Berlin ein elektrobetriebenes Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeug, kurz eLHF. Die Krux des neuen Fahrzeuges, das einen „klimaneutralen Einsatz“ ermöglichen soll ist neben dem Preis von rund 1,5 Millionen Euro auch der Umstand, dass die elektrische Reichweite nur rund 100 km beträgt und der Betrieb an der Einsatzstelle, rein elektrisch, etwa für 60 bis 90 Minuten reicht. Danach wird auf den Reichweitenverlängerer umgestellt, dazu ist neben einem Dieselmotor im Fahrzeug auch ein Dieseltank mit 130 Litern Fassungsvermögen, verbaut. Damit kann das Fahrzeug dann rund vier Stunden Einsatz überstehen, bei größeren Bränden sowie Verkehrsunfällen durchaus realistische Einsatzzeiten.