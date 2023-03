Bad Wörishofer Haushaltsentwurf 2023 ist besorgniserregend

Von: Oliver Sommer

Teilen

Die Erweiterung der Bad Wörishofer Sebastian-Kneipp-Grund- und Mittelschule reißt ein weiteres Loch in den Haushalt der Kneippstadt. © Oliver Sommer

Bad Wörishofen - Die finanzielle Lage der Stadt Bad Wörishofen ist seit Langem nicht gerade rosig. Mit der Vorlage des Haushaltsentwurfes für das laufende Jahr wird die Dramatik der Situation nochmals deutlicher. Nicht nur, dass Personalkosten eine neue Bestmarke erreichen, zahlreiche Pflichtaufgaben stellen die freiwilligen Leistungen, wie etwa das Dorfgemeinschaftshaus in Schlingen, infrage. Und so manchem Stadtrat dürfte allmählich klar geworden sein, dass es so nicht weitergehen kann, auch beim Thema Kur- und Tourismus.

Es ist nur ein Entwurf, der den Stadträten in der jüngsten Sitzung vorlag, doch dessen Zahlen hatten es in sich. Allein für heuer sind Investitionen von fast 15 Millionen Euro geplant, zum Teil finanziert durch Kredite von knapp sieben Millionen Euro. „Nennenswerte“ Ausgaben im sogenannten Ergebnishaushalt sind unter anderem die Personalausgaben, die 2023 auf über 14 Millionen Euro gestiegen sind und die Kreisumlage, die 10,2 Millionen Euro beträgt – beide Posten machen knapp die Hälfte des gesamten, rund 50 Millionen Euro großen Ergebnishaushalts aus.



Dazu kommen dann Pflichtaufgaben, die die Stadt umsetzen muss, wie die Erweiterung der Sebastian-Kneipp-Grund- und Mittelschule, der Hochwasserschutz für die Kernstadt sowie die Wasserentsorgung inklusive der dafür nötigen Kanäle, wie jüngst etwa in Kirchdorf begonnen, inklusive des dazugehörenden Straßenbaus. So merkte denn auch der Bürgermeister an, dass der vorliegende Entwurf – die Verwaltung wurde schlussendlich beauftragt– den Haushalt, der dann nochmals beraten werden muss, zu erstellen, von Pflichtaufgaben geprägt sei. Dazu gehört die gerade erst beschlossene Dachsanierung an der alten Berufsschule mit rund 600.000 Euro und eine auf grob sieben Millionen Euro geschätzte Erweiterung der Grund- und Mittelschule inklusive der Mensa, wobei heuer allerdings „nur“ 70.000 Euro im Haushalt stehen.



Auch die weiteren Investitionen wie der Hochwasserschutz (2,1 Millionen Euro) verteilen sich auf dieses und die kommenden Jahre, der Kanal in Kirchdorf schlägt allerdings schon dieses Jahr mit einer und im nächsten mit einer halben Million Euro zu Buche und die Zahlungen für die neuen, je knapp eine halbe Million Euro teuren Löschfahrzeuge, werden erst 2025 bzw. 2026 fällig. So sehen die mittelfristigen Auszahlungen für heuer knapp 14 Millionen Euro, für 2024 mehr als sechs und 2025 über acht Million Euro vor, 2026 sind es nochmals 3,7 Millionen. Dem stehen allerdings nur Einzahlungen in Höhe von insgesamt knapp zwölf Millionen Euro gegenüber; so muss die Stadt Verträge mit Zahlungspflichten in Höhe von 17,6 Millionen Euro bis 2026 eingehen.



Insgesamt würde die Verschuldung der Stadt damit bis Ende des Jahres auf knapp 27 Millionen Euro ansteigen, wenn alle Kredite in Anspruch genommen werden müssen, machte Patrick Marxer, der stellvertretende Kämmerer, den Stadträten deutlich. Im vergangenen Jahr musste allerdings nur ein Drittel der Summe aufgenommen werden, da nicht immer alle Investitionen gleich umgesetzt werden können.



Dem gegenüber stehen Einnahmen aus der Einkommenssteuer, wo Wörishofen dieses Jahr auf 9,2 Millionen Euro hofft, sowie aus der Gewerbesteuer, die mindestens zehn Millionen Euro betragen soll und Schlüsselzuweisungen von knapp drei Millionen Euro.



Angesichts der vorliegenden Zahlen merkte der eine oder andere Stadtrat an, dass man nun eigentlich den „Betrieb“ sanieren und strukturelle Defizite, wie etwa beim Kur- und Tourismusbetrieb (3, 5 Millionen Euro Defizit) angehen und beheben müsse. Und so standen plötzlich auch Leistungen zur Disposition, die man noch im vergangenen Jahr diskutiert und bei denen man sich wider besseren Wissens, auf die teureren Varianten geeinigt hatte, wie etwa beim Dorfgemeinschaftshaus.



Zwar winkten die Stadträte den Entwurf durch und beauftragten die Verwaltung mit der Ausarbeitung des Haushaltsplans, allerdings merkte unter andrem Konrad Hölzle an, dass man sich nun zusammensetzen müsse und die Zahlen diskutieren sollte. Erst in der vorangegangenen Sitzung hatte Hölzle ähnliches gefordert.