Was kommt wo hin?

Bad Wörishofer Kunstsommer: Skulpturenweg in eine bessere Zukunft

Von: Regine Glöckner

Hier fliegt schwebt gerade die Liebesharfe aus Pappelholz von Franz Hämmerle ein. © Glöckner

Bad Wörishofen – Rund ums Kurhaus und auf der Kurpromenade wird gewerkelt. Hiesigen stellt sich sofort die Frage: Was ist los? Ist das hier erlaubt? Ist es. Denn, was den Musikbegeisterten ihre Open Airs, das sind den Bildende Kunst-Beflissenen Ausstellungen im freien Gelände, im öffentlichen „Raum“. Draußen halt. Kunscht. Und so werden auch in der Kurstadt unter dem Motto „Skulpturenweg in eine bessere Zukunft“ Kunstwerke zum Hingucken, zum Disputieren, zum Berühren und Spekulieren Anlass geben. Der Kunstsommer hält Einzug in die Stadt.

Und wer hat es erfunden, das Projekt der öffentlichen Kunst an frischer Luft? Die Idee könnte glatt vom Wasserdoktor stammen, hier jedoch dreht sich anfangs alles um Isolde Egger; deren Professionalität und besondere künstlerische Affinität zu Kneipp sich seit Jahren in entsprechenden Kunstwerken manifestiert hat. Man könnte sie insofern auch als Kneipp-Ordnungs-Künstlerin titulieren.



Auf ihre Initiative und ausdauernde Engagiertheit geht die 1992 erstmals als „Kunstfrühling“ realisierte Freiluft-Präsentation zu- rück. Ein Kraftakt. Jedes Mal, alle zwei Jahre aufs Neue. Basierend auf dem Eggerschen Urgedanken, Künstlern ein Forum der Präsentation und des direkten Ankaufes ihrer Werke durch Sponsoren zu eröffnen. Und darüber hinaus gelang: Kunst einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen und im Stadtbild Akzente zu setzen, Attraktion zu schaffen. So begann einst das Projekt, das heuer vom 15. Juli bis 18. August stattfindet.



Doch zurück zu Luft und Sauerstoff, denn die Kunstobjekte bringen frischen Wind in die Stadt. 16 Kunstschaffende sind beteiligt. Unbekanntere und renommierte, auch vormalige Kunst-Preis-träger, sind dabei, wie: Ariane Ehinger, Benedikt Zint, Johanna Gingele, Franz Hämmerle, Margot Marquart, Stefan Rustige, Brigitte Steininger, Andreij Herzog und andere. Isolde Egger hält im Kurhaus die Kneipp-Kunst-Fahne hoch.

Was kommt wo hin?

Als unermüdlicher, naturkünstlerischer Sozius ist Stadtgärtner Andreas Honner von Anbeginn mit von der Partie. Hierhin oder dahin, in den Bach oder zwischen die Bäume? Auf die Brücke oder rein ins Beet? Wer entscheidet, was wohin kommt? Und überhaupt, was herkommt? Ausschreibung und Auswahl sind seit 2002 Sache des im selben Jahr gegründeten Kunstvereins, der auch Ausstellungsaufbau und Versicherung finanziert. Wobei das Vorstands­tandem Peter Schmidt und Harald Bos samt Jury, zusammen mit der Kurverwaltung und dem Bauhof Verantwortung für das Gelingen trägt; damit alles klappt, solange die Kunstwerke vor Ort sind; auf dass kein Werk einen Knacks bekommt, in Stücke zerbirst, auseinanderbricht, oder einfach umfällt. Alles schon passiert, weiß Egger. Ganz abgesehen von manchen mutwilligen Verzierungen von Kunstwerken durch Banausen. Auch so manche erotische Skulptur man anderntags be- oder verkleidet wieder vorfand. Einmal extra zur Fronleichnamsprozession.



22 Objekte wird es zu entdecken geben. Ja, zu entdecken, was uns die Künstler zeigen und zum Nachdenken mit- und aufgeben wollen, auch das ist das Anliegen der Kunst-Ausstellung in diesem Jahr. Erinnert sei dabei an so einige Exponate, die seit 1992 in der Stadt verblieben sind – angekauft durch öffentliche Hand, Institutionen, Organisationen oder kunstsinnige Privatiers. Mal als ästhetische Hingucker, wie beim Stadtgarten-Pferdl oder den Wasser- und Bach-Kunstwerken; besonders dabei: als stummer Mahner zeitgeschichtlicher und aktueller Geschehnisse das Fluchtboot Mare nostrum vor dem Denkmalplatz.



Wenn die frische Brise Kunst – sei es in Form von Stein, Holz, Stahl oder anderem Material – auf Neugier, Anschauung und Ankauf trifft, würden sich Sinn und Zweck des Kunstsommers und Eggers Idee bestens erfüllen.



Die Eröffnung findet am Freitag, 15. Juli, um 17 Uhr vor dem Kurtheater mit anschließender Führung statt.