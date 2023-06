Bad Wörishofer: Rathaus soll ausgebaut werden

Mehr Platz für Mitarbeiter

Von Oliver Sommer

Bad Wörishofen - Die Kneippstadt wächst und mit ihr die Verwaltung. Platz für die Mitarbeiter wird knapp und auch wenn externe Besucher kommen, muss man sich mit Notlösungen behelfen. Damit soll nun Schluss sein, wenn der Ausbau des dritten Obergeschosses im Rathaus, so wie vorgestellt, realisiert wird.

Kritik gab es trotzdem, zum einen an dieser, aus Sicht der Verwaltung, möglichen Lösung und auch am fehlenden Zukunftskonzept für das Rathaus.



Schon jetzt wird das dritte Obergeschoss für die Mitarbeiter im Bauamt, die bislang eine Etage tiefer residieren, genutzt, etwa auch für das Archiv des Bauamtes. Das aber platzt mittlerweile aus allen Nähten, auch benötige man Platz für Besprechungen, verdeutlichte Roland Klier die Malaise.



Kämen etwa externe Architekten, um Baupläne zu besprechen, fehlt es an Raum, muss bislang auf Büros zurückgegriffen werden, wo eigentlich andere Abläufe stattfinden. Und auf das Archiv mit den Bebauungs- und Flächennutzungsplänen müssen die Mitarbeiter jederzeit zugreifen können, würden doch ständig diverse Unterlagen benötigt, wie Klier betonte, sodass man das Archiv nicht extern unterbringen könne, wie der eine oder andere Stadtrat gemeint hatte.



Zudem werden nur die beiden Teile aus dem zweiten Obergeschoss und die im dritten entsprechend zusammengeführt. Anders sieht es zwar bei der Kämmerei bzw. Kasse aus, die nun auch im dritten Stock drei Arbeitsplätze erhalten soll. Unter anderem wird dort die Kurgastmeldestelle angesiedelt. Allerdings mochten die Räte den Einlassungen des Stellvertreters aus der Kämmerei nicht recht folgen, der meinte, man habe doch schon einige Male zwischen den Büros pendeln müssen und deshalb eine Auslagerung ins Kurhaus oder in die ohnehin schon angemieteten Räume des Kur- und Tourismusbetriebes nicht zumutbar sei. Hier gab es den Vorschlag, sich doch per Telefon- oder Videocall zu behelfen, um die geschätzten Kosten für den Ausbau geringer halten zu können.



Inklusive Brandschutztechnik, dem Umbau für das Archiv und eines zweiten Fluchtweges durch die Büros soll der Ausbau geschätzt 207.000 Euro kosten



Während sich der eine oder andere Stadtrat Sorgen wegen des Archivs macht, insbesondere die Bodenbelastung durch das Gewicht der Akten – hier bestehe kein Grund zur Sorge, wie Roland Klier erklärte – trieb Josef Kunder die Zukunft des Rathauses, mit Blick auf eine mögliche (energetische) Sanierung um. Mehrfach wollte der CSU-Stadtrat wissen, ob bei den Maßnahmen die Fenster eingeschlossen seien, ob man ohne Probleme diese nächträglich austauschen könnte und wie es generell um die Sanierungspläne bzw. auch deren Finanzierung bestellt sei.



Derzeit sei der Austausch der Fenster nicht vorgesehen, so Roland Klier, man verbaue sich auch durch den Umbau des dritten Flurs nichts.



Sollte die Stadt zu Geld kommen und in der Folge eine Rathaussanierung angehen wollen, sei der Austausch der Fenster im laufenden Betrieb möglich. Während Josef Kunder beim Thema energetische Sanierung nicht lockerließ, musste der Rathauschef klarstellen, dass diese zwar „Thema“ sei, allerdings, nachdem es keine Fördermittel für Rathäuser, vergleichbar wie bei Privatwohnungen, gibt, kein Geld da sei für eine Sanierung. Daher gebe es auch kein Konzept, wie man beim Thema Rathaus weiter verfahren werde bzw. könnte, womit die Diskussion über die Zukunft des Rathauses eröffnet war. Unter anderem ging es um ein „Mietobjekt“, über das schon einmal gesprochen worden war, das aber mit dem aktuellen, vor allem Platzproblem in der Verwaltung „nichts zu tun hat“, wie Stefan Welzel sich beeilte zu betonen. Auch die Idee eines wie immer gearteten Neubaus sei finanziell nicht darstellbar. Dem Ansinnen Kunders, doch Finanzmittel in den nächsten Stadthaushalt einzustellen und mit der Sanierung zu beginnen, „Wir müssen Geld in die Hand nehmen, um noch etwas zu machen aus dem, was wir haben“, erteilte Welzel eine klare Absage.

Man habe an vielen Stellen in der Stadt bzw. den öffentlichen Gebäuden in den vergangenen Jahrzehnten überhaupt nichts investiert. „Im Rathaus ist nie etwas passiert“, so der Bürgermeister. Es fehle aber jetzt umso mehr am Geld, um der „Aufbruchsstimmung nach den Corona-Jahren gerecht zu werden. „Wir können nicht in zwei oder drei Jahren realisieren, was in Jahrzehnten nicht passiert ist“, versuchte Welzel die Diskussion zu beenden, die sich im Weiteren um Container drehte und den Fakt ansprach, dass in den Kosten noch keine Büromöbel enthalten seien. Allerdings stellte Klier fest, dass man mit einem Umbau besser fahre als mit der Anmietung eines Objektes, das nicht im Besitz der Kommune ist. Angesichts einer stärker werdenden Kritik gab Welzel der Forderung nach, doch einen Geldbetrag für den nächsten Haushalt zu setzen. In der Abstimmung verwahrten sich nur vier Stadträte gegen die Pläne für den Obergeschoss-Ausbau, womit dieser nun in Angriff genommen werden kann.