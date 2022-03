Keine Luxusprojekte, sondern Pflichtaufgaben

Bad Wörishofer Stadtrat berät Haushaltsentwurf – Volumen rund 90 Millionen Euro

Von: Oliver Sommer

Teilen

In der Kneippstadt liegt der Fokus der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 eindeutig auf den anstehenden Investitionen. © wk

Bad Wörishofen – Allein die Eckwerte haben es in sich. Die beiden Teilhaushalte der Kneippstadt, der Ergebnis- und der Finanzhaushalt umfassen ein Volumen von über 90 Millionen Euro. Einen Schwerpunkt legt man heuer bei den Investitionen, insbesondere im Ausbau der Infrastruktur, die, so Bürgermeister Stefan Welzel, seit Jahren vernachlässigt worden war. Final beraten werden soll über den Haushalt Anfang April, die Diskussion in der jüngsten Stadtratssitzung diente vor allem dazu, wichtige Investitionen festzulegen.

Es sind, angesichts der Situation, erfreuliche Werte, die Kämmerer Tim Hentrich den Stadträten präsentieren konnte. Nachdem die Stadt die so genannte doppische Haushaltsführung anwendet, kann man nicht in einen Vermögens- und einen Verwaltungshaushalt trennen, sondern in Bad Wörishofen gibt es einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt, beide sind heuer rund 45 Millionen Euro groß. Zum Vergleich hatte Hentrich die Erträge des vergangenen Jahres vorgelegt. So nahm Bad Wörishofen aus der Gewerbesteuer 8,5 Millionen Euro ein, Die Einkommensteuer Beteiligung betrug 8,4 Millionen und die Umsatzsteuer Beteiligung 850.000 Euro.



Vergangenes Jahr konnte sich die Kneippstadt über Schlüsselzuweisungen in Höhe von knapp zwei Million und Einnahmen aus der Grundsteuer von 2,6 Millionen Euro freuen. Auch gab es eine Straßenausbaupauschale, damit kompensiert der Freistaat Bayern den Wegfall der Straßenausbaubeiträge in Höhe von knapp 200.000 Euro.



Dem stehen allerdings Ausgaben von gut 26 Millionen Euro in diesem Jahr gegenüber. So muss die Stadt für Personal rund 13 Millionen Euro, also Löhne und Gehälter und für die Kreisumlage 8,8 Millionen Euro einrechnen. Allein für den Bauunterhalt sind 1,6 Millionen Euro vorgesehen, weitere 3,6 Millionen Euro ergeben sich aus Abschreibungen.



Nicht nur die Überwachung des fließenden Verkehrs verursacht ein Defizit, mit einer der größten Posten ist das städtische Freibad. Hier stehen Einnahmen von 103.000 Euro Ausgaben von mehr als 600.000 Euro gegenüber, unter anderem muss der Wasserverbrauch in einem Gutachten untersucht werden. Heuer gibt es außerdem Investitionen in die Technik, die mit 140.000 Euro zu Buche schlagen.



Eine der größten „Baustellen“ Bad Wörishofens, zumindest finanzieller Art, dürften die Arbeiten am Theresienberg im Ortsteil Kirchdorf werden. Hier wird ein neuer Schmutz- und Abwasserkanal gebaut und die Straße erneuert. Allein dafür hat Hentrich in diesem und in den kommenden beiden Haushaltsjahren um die 800.000 Euro vorgesehen. Auch die Lüftungsanlagen für die Schulen liegen, trotz Förderung, im unteren sechsstelligen Bereich und allein für Planungskosten für das Dorfgemeinschaftshaus werden 350.000 Euro anfallen. Abzüglich der Förderung wird auch die Sanierung bzw. der Umbau des Kurhauscafés über eine halbe Million Euro ausmachen.



In den geplanten Investitionen sind Softwareprogramme enthalten und neue EDV-Komponenten, Ersatzbeschaffungen und Neufahrzeuge. Man werde um eine Darlehensaufnahme nicht umhinkommen, insbesondere, nachdem es zwar eine Förderung gibt, die aber nicht den Ausgaben entsprechend fließt.



Man habe einen Überschuss im Haushalt von etwa 1,8 Millionen Euro, dem stehen Investitionen von 7,3 Millionen Euro gegenüber, erklärte Hentrich den Stadträten. So müssen gut sechs Millionen Euro finanziert werden. Und darin enthalten sind auch nicht die derzeitigen Folgen des Ukrainekrieges mit Preissteigerungen bei Kraftstoffen etwa und auch Lieferengpässen. Die Preisentwicklung sei zur Glaskugelleserei geworden, so Hentrich gegenüber dem Wochen KURIER. Notfalls müsste man mit einem Nachtragshaushalt auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren. Zuvor aber würde der Kämmerer versuchen, Mehreinnahmen zu generieren oder den Rotstift anzusetzen, um Ausgaben zu sparen.



Keine Luxusprojekte, sondern Pflichtaufgaben

Bürgermeister Stefan Welzel betonte, dass die nun geplanten Investitionen alle in den Bereich der Pflichtaufgaben einer Kommune fallen, es sich also keineswegs um Luxusprojekte handle.



Man schaffe auch Werte, wie etwa das Dorfgemeinschaftshaus, eine Zusage an die Menschen in Schlingen, die die Stadt auch einhalten wolle. Deshalb auch die Vorberatungen, damit alle Stadträte und Fraktionen miteingebenden sind. So merkte denn auch Dr. Doris Hofer an, dass man nun etwas für die Zukunft der Stadt tue. Investitionen aber, die man gerade in den vergangenen Jahren, vor der Corona-Krise, sträflich vernachlässigt hatte wie etwa den Straßen- und Kanalbau. Und man schaffe einen Mehrwert, so Welzel, wie etwa mit der Sanierung des Kurhauscafés und investiere in die „gute Stube“ der Stadt und in die Zukunft.