Bad Wörishofer Stadtrat diskutiert über neues Baugebiet in Dorschhausen

Von: Oliver Sommer

Aufgrund der Hangkante fallen im Nordosten des Dorschhauser Neubaugebiets einige Baugrunstücke weg. © Oliver Sommer

Bad Wörishofen – Schon mehrfach war das geplante Baugebiet im Ortsteil Dorschhausen im Stadtrat Thema gewesen. Nun wurde nach kurzer Diskussion der Entwurf des Bebauungsplans genehmigt. Damit geht das Vorhaben in die öffentliche Auslegung.

Jetzt sind die Träger öffentlicher Belange und die Öffentlichkeit gefragt, ihre Stellungnahmen abzugeben. Vor fast genau einem Jahr hatte der Stadtrat die Aufstellung des Bebauungsplans „An der Altensteiger Straße 3, 3. Bauabschnitt, Kreuzbreiten“, beschlossen. In dem westlichen, an der Mindelauer Straße gelegenen Ortsteil soll das Baugebiet ein letztes Mal, erweitert werden. Dabei liegt der mit Ein-, Doppel- und Mehrfamilienhäusern zu bebauende Teil an der Erschließungsstraße Kreuzbreiten und erstreckt sich bis zur Hangkante, unterhalb derer der Halden- und der Mühlbach mit einer Kneippanlage und den Tennisplätzen liegen.



Nachdem nicht mehr bis zur Hangkante gebaut werden soll, wird es weniger Bauplätze geben als geplant. Zwar bleibt das Gebiet gleich groß, allerdings fallen vor allem im Nordosteck des Areals einige Grundstücke weg. Es habe im Vorfeld Diskussionen und auch Ortstermine mit den Anrainern gegeben, unter anderem hatten diese gefordert, das Baugebiet durch eine zweite Straße von der Mindelauer Straße zu erschließen. Das, erklärte der Stadtbaumeister Roland Klier, sei aufgrund des Gefälles respektive der dort herrschenden Steigung der Kreisstraße nicht möglich. Wie beschrieben, fällt das Grundstück zum Mühlbach hin ab, der dort die Talsohle bildet. Ebenso verläuft die Kreisstraße MN25, die zwischen dem Vorfluter und der Altensteiger Straße bzw. Schwabenstraße einige Meter Höhenunterschied überwinden muss. Hier sei keine Möglichkeit, eine Abbiegespur zu schaffen, so Klier, damit die schweren Baufahrzeuge direkt in das Baugebiet einfahren können. Es würden nicht nur die Aufstellfläche fehlen, sondern auch die Sichtfelder, damit die Fahrzeuge gefahrlos ab- und einbiegen können, so der Stadtbaumeister.



Den vorhandenen Baumbestand wolle man nicht opfern. So seien beide Varianten einer zweiten Zufahrt nicht darstellbar. Rücksicht genommen werden muss während der Bauphase auch auf die dort wohnenden Familien, so werden bestimmte Bereich für die Baufahrzeuge gesperrt. Dafür soll es aber später einmal einen Spielplatz inmitten des Areals geben.



Gesprochen wurde auch über die künftige Bepflanzung, die Teil der Satzung für das Baugebiet sein wird und derzeit keinen Eingang in den Bebauungsplan findet. Auch sei es wenig sinnvoll, erklärte Klier auf Nachfrage, die Bebauung in Bauabschnitte einzuteilen. Ohnehin ergäbe sich eine Entwicklung, nachdem nicht alle Baugrundstücke gleichzeitig bebaut werden. Die Entwässerung des Areals kann über eine Pumpenstation erfolgen; ihr vorgelagert wird eine kleine Retentionsfläche. Nun sind die Träger öffentlicher Belange gefragt, Stellung zu nehmen zum Vorhaben. So braucht es auch in den Ortsteilen neuen Wohnraum.



Angesichts der Flächensparoffensive der Staatsregierung wird bei derartigen Vorhaben zunächst auf die Notwendigkeit geschaut.