Bad Wörishofer Stadtrat ist gegen Ausnahme von der Immissionsschutzverordnung

Von: Melanie Springer-Restle

Teilen

Hier hätte die Wohnungsgenossenschaft gern den ganzen Sommer durch gebaut. Doch der Stadtrat war mit zehn zu neun Stimmen dagegen, die Lärmschutzverordnung auszuhebeln. © Springer-Restle

Bad Wörishofen – Auf dem Bau muss man immer mit Unwägbarkeiten rechnen. Zu schlechten Witterungsbedingungen, coronabedingten Personalausfällen kamen jüngst noch kriegsbedingte Lieferengpässe dazu, die dem Bausektor zu schaffen machen und so manchen Zeitplan auf den Kopf stellen. Auch der Baufortschritt für das Wohnprojekt „Wohnen an der Lindenallee“ wird von Verzögerungen unterminiert.

Um diese wieder aufzuholen und das Wohnprojekt der Wohn-Baugesellschaft Mindelheim GmbH in Kooperation mit der Wohnungsgenossenschaft Bad Wörishofen eG rechtzeitig fertigzustellen, beantragten die Bauträger eine Ausnahme von der Immissionsschutzverordnung. Bisher sei der Antrag sehr allgemein gehalten gewesen, erläuterte Ordnungsamtsleiter Andreas Létang auf der jüngsten Stadtratssitzung. Mittlerweile habe es aber ein Treffen zwischen dem Investor und den Fraktionsvorsitzenden gegeben, berichtet Bürgermeister Stefan Welzel.

Bauverbot aushebeln?

Nun sind die Forderungen konkreter und die Wohnungsgenossenschaft legte dem Stadtrat einen Fahrplan der notwendigen Maßnahmen vor. Demzufolge soll in der Zeit von 1. Mai bis 15. Oktober soll weitergebaut werden können. Normalerweise herrscht in diesem Zeitraum kategorisches Bauverbot in der Kneippstadt, um den Kurbetrieb nicht zu beeinträchtigen. Für den Monat August sei eine dreiwöchige Baupause vorgesehen und auch die Mittagsruhe wolle man einhalten. Die ersten beiden Häuser des Bauprojektes, im Rahmen dessen 51 Mietswohnungen entstehen sollen, könnten mit einer Ausnahmegenehmigung zur beantragten Abweichung von der Immissionsschutzverordnung noch Ende des Jahres bezugsfertig sein.



Stadtrat Joachim Nägele (FW) erkundigte sich nach dem Einverständnis der Anwohner. Ordnungsamtsleiter Andreas Létang erklärte: „Wir haben bei allen Anliegern Unterschriften eingefordert. Manche sahen das positiv, andere haben sich gar nicht geäußert.

Diesmal keine Ausnahme

Bei der Abstimmung sprachen sich neun Räte für eine Ausnahme aus, zehn stimmten dagegen. Damit ist das Thema erstmal vom Tisch.