Bad Wörishofer Stadtrat stimmt Hallenbau im zweiten Anlauf zu

Von: Oliver Sommer

Bad Wörishofen – Noch im April fand die Bauvoranfrage einer in Bad Wörishofen ansässigen Spedition keine Zustimmung bei den Stadträten. Geplant ist eine Gewerbehalle an der Ferdinand-Porsche-Straße, gegenüber dem derzeitigen Firmensitz. Aufgrund des ungünstigen Zuschnittes des Grundstückes waren Baugrenzen überschritten worden. Seinerzeit lehnten die Räte das Vorhaben ab, nachdem Lieferfahrzeuge nicht auf dem Grundstück hätten rangieren können.

Auf dem Grundstück sollte eine weitere Lagerhalle der dort schon ansässigen Spedition entstehen inklusive einem Büroteil, einem Gebäudeteil für den Kompressor sowie eines für die Verladezone. Das einzige dort noch freie Grundstück ist allerdings so ungünstig geschnitten, dass die Baugrenzen im Osten um rund 2,5 Meter überschritten würden. Das war für die Räte weniger ein Problem als der Fakt, dass große Lieferfahrzeuge, insbesondere LKW nur rückwärts hätten einparken und die Verladezone anfahren können. Wenden hätten die Fahrzeuge auf öffentlichem Grund, was den Räten aufstieß. Nun wurden die Gebäude so gestellt, dass eine Anfahrt von Süden her möglich ist und die Lieferfahrzeuge anschließend rückwärts die Verladezone anfahren können. Dafür allerdings muss die Baugrenze „gedehnt“ werden, wird also um knapp fünf Meter überschritten. Der Bauwerber habe die Gebäude, in Absprache mit der Verwaltung bereits so platziert, dass eine geringe Überschreitung der Baugrenzen stattfindet.



Noch steht allerdings eine Stellungnahme der Deutschen Bahn aus, deren Strecke östlich der geplanten Halle verläuft und die damit in ihren Grenzen auch “beeinträchtigt“ wird.



Insgesamt sollen die neuen Gebäude um die vier bis fünf Meter hoch werden. In der nun vorgelegten Version stimmten die Räte dem Vorhaben zu, nun muss der Bauwerber konkrete Pläne einreichen.