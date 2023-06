Bad Wörishofer Stadtrat stimmt Skyline-Park-Plänen zum Parkplatzbau zu

Von: Oliver Sommer

Zwischen der Autobahn und dem Skylinepark sollen 2.000 neue Parkplätze entstehen. © Oliver Sommer

Bad Wörishofen - Erneut lag den Stadträten die Erweiterung der Parkflächen für den Skyline Park vor. Diesmal ging es um den Auslegungs- und Billigungsbeschluss.

Wie berichtet, möchte der Betreiber des „größten Freizeitparks in Bayern“, so die Eigenwerbung von Joachim Löwen­thal für den Skyline Park auf einer bislang landwirtschaftlich genutzten Fläche zwischen der Bundesautobahn und dem Park Parkplätze für über 2.000 Fahrzeuge errichten. Dabei sollen die Autos in carport-ähnlichen Unterständen stehen, auf welchen PV-Module die Energie der Sonne in Strom verwandeln. An den Freizeitpark angebunden werden sollen die Stellflächen, die südlich der Straße im Hartfeld liegen – mittels einer Unterführung in der Nordostecke des künftigen Parkplatzareals unweit der städtischen Kläranlage. Noch befindet sich auf der Nordseite nur eine Wiese, die dortigen Erweiterungs- bzw. Umbaupläne liegen nur den Nachbargemeinden vor, auf deren Areal der Skyline Park liegt. Deshalb auch konnten sich die Stadträte kein umfassenderes Bild von den Planungen machen, kritisierten stattdessen aber, dass man scheinbar, „einem Viehgatter gleich“, die Menschen durch eine Unterführung zwängen wolle, nachdem der Parkplatz zur Sicherheit allseits eingezäunt werde. Für Unverständnis sorgte auch die Tatsache, dass weniger als ein Drittel der geplanten Bäume (60 anstatt 210) auf dem Gelände gepflanzt werden sollen, um damit den Parkplatz aber immerhin optisch einzugrenzen.

Auf dem Areal selbst würde der Schattenwurf der Bäume die Photovoltaikanlage ad absurdum führen. Ohnehin könnten sich die Vertreter der Grünen eher noch mit einer Photovoltaikanlage ohne Parkplätze arrangieren als mit den geplanten Parkplätzen, die, so Konrad Hölzle, ein Zeichen für eine unternehmerische Vision seien, habe der Bauwerber doch Pläne für die Zukunft.



Und während kritisiert wurde, dass hier landwirtschaftliche Flächen überbaut würden, merkte Hölzle an, dass der Betreiber des Skylineparks auf ebensolchen Flächen einen erfolgreichen Freizeitpark errichtet habe. Wobei Hölzle keinen Hehl daraus machte, dass ihm ein zehn Hektar großer Parkplatz lieber sei als ein fünf- oder mehrstöckiges Parkhaus, auch wenn das gegenüberliegende TRICOR-Gebäude mit 30 Metern Höhe einen passenden Maßstab liefere. Hölzle meinte, er könne die Pläne befürworten, „weil es funktioniert“.



Demgegenüber merkte Michaela Bahle-Schmid an, dass eine PV-Anlage zur Energiewende dazugehöre, sie aber hier angesichts der Doppelnutzung, ein besseres Gefühl habe. Und sie erinnerte, dass „dank“ neuester Verordnungen nämlich PV-Anlagen mittlerweile auf einer Breite von einem halben Kilometer (500 Meter) beiderseits einer Bundesautobahn gebaut werden dürfen und dazu noch privilegiert, also bevorzugt. Christine Waibl stellte die Frage, wie man zum Park an sich stehe, also ob man den Park wolle oder nicht.



Schließlich entschieden sich die Räte mit einer Mehrheit von zwei Stimmen (elf zu neun) für die Pläne, die nun den Trägern öffentlicher Belange und den Fachbehörden sowie der Öffentlichkeit vorgelegt werden müssen. Neben einer weiteren Ausgleichsfläche machten die Stadträte zur Bedingung, dass der Parkplatz erst in Betrieb genommen werden dürfe, wenn die Erschließungsmaßnahme, also die Tunnelzuwegung, abgeschlossen sei.



Der Parkfläche wird nicht versiegelt, sondern bleibt versickerungsfähig, sodass Regen- und Schmelzwasser vom Boden aufgenommen wird. Zudem wurden weitere Details geregelt.

Kommentar

Unternehmer und Unterlasser

„Beim Thema Skyline Park schlug Konrad Hölzle verbal mit der Faust auf den Tisch. Er merkte an, dass man hier einen Unternehmer habe, der vor 20 Jahren auf „landwirtschaftlich genutzten Flächen“ einen erfolgreichen Freizeitpark gebaut und immer wieder erweitert habe und nun mit einem Plan für die Zukunft antrete. Der Mann wisse, was er wolle, und vor allem, wo es in den nächsten 20 oder 25 Jahren hingehen solle. Damit legte Hölzle als ehemaliger Chef des Rechungsprüferausschusses und Kenner der Finanzen, zu Recht den Finger in die Wunde. Nicht nur, dass man Unternehmern in Bad Wörishofen gerne Steine in den Weg legt und mögliche Investoren abschreckt; schlimmer noch wiegt der Umstand, dass man im Rathaus keinerlei Ideen hat, wie man die Zukunft gestalten soll. Das war bei der vorausgegangenen Diskussion um den Ausbau des Rathauses deutlich geworden. Da wird, mit Blick auf die Finanzen, auf Zeit gespielt und wie bei einem potemkinschen Dorf mit ein bisschen Geld übertüncht, wo der Lack mittlerweile ab ist. Die Basis für die Probleme heute mag in früheren Jahrzehnten gelegt worden sein, doch nun wäre es an der Zeit, einen Plan zu entwickeln, wie es weitergehen soll. Allein, dass man nicht einmal mit einem ersten Stockwerk die Sanierung des Rathauses beginnen möchte, ist ein Zeugnis von Verzagtheit, hier sind Unterlasser am Werk, keine Unternehmer.“

Oliver Sommer