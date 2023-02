Bad Wörishofer Stadtwerke legen Energiebericht für 2022 vor

Von: Oliver Sommer

Teilen

Trotz Zuwachs bei den Liegenschaften sanken in Bad Wörishofen dank Energie­effizienz die Verbräuche. © Panthermedia/Jiri Hera

Bad Wörishofen - Die Bad Wörishofer Stadtwerke haben den Energiebericht für das Jahr 2022 vorgelegt. Darin enthalten sind alle Zahlen zum Thema Energie- und Wasserverbrauch. Trotz Zuwachs bei den Liegenschaften sanken die Verbräuche, was nicht zuletzt auch durch eine Steigerung der Effizienz zu verdanken ist.

Unter anderem erklärte der technische Leiter der Stadtwerke Michael Kolar, was es mit dem Energiedreisprung auf sich hat und warum die guten Verbrauchswerte der Jahre 2020 bis 20222 nicht mehr zu erreichen sind.

Das Thema Energieverbrauch ähnelt einem Dreisprung. Im Anlauf geht es um die Energieeinsparung, indem man die Verbräuche analysiert und das Sparpotenzial nutzt. Auf Basis dieser Erkenntnisse kann man im nächsten Schritt die Effizienz steigern, etwa, indem man alte „Stromfresser“ durch moderne, sparsamere Geräte austauscht.





Sukzessive umstellen

Im letzten Schritt, dem großen „Sprung“, kann man beginnen, den Energieverbrauch sukzessive umzustellen von fossilen Energieträgern wie Gas oder Öl auf verlässliche nachhaltige Energieträger wie Wasserkraft. Wichtig dabei, so besagt es die Grafik, die Kolar wieder präsentierte, man dürfe nicht die Verschwendung der fossilen Energieträger ersetzen, indem man die neuen Energieträger ebenfalls vergeudet, sondern muss zuerst die Sparpotenziale ausnutzen. Dabei muss man aber bedenken, dass Einsparpotenziale nur einmalig wirken. Wenn ich heute eine alte Straßenlaterne durch eine moderne, stromsparende Variante ersetze, macht sich dieses Minus im Verbrauch nur einmal bemerkbar; so sind bestimmte „Negativrekorde“ nicht mehr erreichbar, wenn etwa alle Straßenlaternen auf moderne LEDs umgerüstet wurden.



Allerdings dauert der Prozess, bis wirklich alle Straßenleuchten, darunter Natriumdampflampen und andere Typen durch die „modernen“ Licht emittierenden Dioden-Lampen ausgetauscht wurden, noch wenige Jahre, wie Kolar auf Nachfrage erklärte. Heuer aber werden in einem Schritt größere Bestände ausgetauscht, nachdem mittlerweile die Leuchtmittel selbst verboten worden waren bzw. die Bestände geleert sind und man keinen Ersatz mehr zu kaufen bekommt.

Gasverbrauch steigt an

So erklären sich auch die wieder leicht ansteigenden Verbräuche, vor allem beim Gas, Strom und Öl, aber auch beim Wasser. Konnte man gewisse Mitnahmeeffekte beobachten, muss Gas einerseits als Ersatz für das Öl herhalten. Nachdem während der „Pandemie“ die Verbräuche in den städtischen Liegenschaften teils sanken, steigen sie nun mit zunehmender Nutzung wieder an. Wie Kolar sagte, steigt der Gasverbrauch aber seit 2013 an, unter anderem in den Kindertageseinrichtungen. Was, bedenkt man die stark gestiegenen Preise, sich auch auf die Beiträge, die die Eltern für die Betreuung ihres Nachwuchses zahlen müssen, Einfluss haben könnte. Trotz allem aber habe man, im Vergleich zu 2008 und mit rund einem Drittel mehr zu betreuender Liegenschaften eine Verbrauchsabsenkung erreicht, betonte der Betriebsleiter. Und wie angedeutet, kann man beim Thema Wärme nicht in vergleichbarer Weise, durch Austausch einzelner Elemente, sparen wie beim Strom.



Insgesamt ist es auch gelungen, den CO2-Ausstoß zu verringern, derzeit etwa können mithilfe des kommunalen Wasserkraftwerkes etwas mehr als 5.000 Tonnen CO2 pro Jahr vermieden werden; dieser Wert entspricht dem CO2-Ausstoß bzw. der Flugleistung unserer derzeitigen Außenministerin, wie jüngst offengelegt wurde.