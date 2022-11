Neubau wird im Frühjahr in Betrieb genommen

Bad Wörishofer Wirtschaftspreis für die MicroStep Europa GmbH

Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel (Mitte) gratulierte den Microstep-Geschäftsführern Igor ­Mikulina (links) und Johannes Ried (rechts) zum Wirtschaftspreis. © MicroStep Europa GmbH

Bad Wörishofen – Zum zehnten Mal bereits wurde kürzlich der Bad Wörishofer Wirtschaftspreis vergeben. Die renommierte Auszeichnung ging diesmal an die MicroStep Europa GmbH. Das Wirtschaftsforum Bad Wörishofen, das den Preis verleiht, begründete seine Wahl mit der positiven Entwicklung, der Innovationskraft und dem starken Fokus auf Nachhaltigkeit der Vertriebs- und Servicegesellschaft.

„Es ist uns eine ganz besondere Ehre, dass wir MicroStep haben und sie auszeichnen dürfen. Wir hatten bereits eine sehr bedeutende Schar an Unternehmern unter den Preisträgern zuvor und sind fest davon überzeugt, dass sie hier bestens reinpassen. Wir haben viele gute Argumente, warum sie den Wirtschaftspreis verdient haben“, erklärte Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel in seiner Laudatio. Der Bad Wörishofer Wirtschaftspreis wird jährlich vom Wirtschaftsforum Bad Wörishofen verliehen. Dahinter steht die Stadt Bad Wörishofen, die Sparkasse Schwaben-Bodensee, die Mindelheimer Zeitung und das Parkhotel Residence.

Namhafte Preisträger

Nach zweijähriger Unterbrechung der Vergabe reiht sich MicroStep Europa als zehnter Preisträger in die Runde der erfolgreichen lokalen Unternehmen ein. Vormalige Preisträger waren unter anderem der Holzmann Verlag, der Allgäu Skyline Park, das Bauunternehmen Glass oder die Therme Bad Wörishofen. Igor Mikulina und Johannes Ried nahmen den mit 1.000 Euro dotierten Preis entgegen und kündigten eine Verdopplung der Summe zugunsten der Bad Wörishofer Feuerwehr an.



„Es ist mir eine Ehre, diesen besonderen Preis im Namen aller unserer Mitarbeiter entgegenzunehmen. Sie sind es, die unsere Entwicklung möglich gemacht haben mit ihrer Energie, ihrem Tatendrang und ihren Ideen“, sagte Igor Mikulina, Geschäftsführer der MicroStep Europa GmbH. Er erinnerte an die Anfangszeit rund um die Gründung im Juli 1999 als Start-up und den bedeutenden ersten großvolumigen Auftrag durch die Firma Doppelmayr über damals noch zwei Millionen D-Mark. „Das war für uns ein Startschuss für die erste Liga“, so Mikulina, der den Anlass auch nutzte, der Kneippstadt zu danken: „Die Stadt Bad Wörishofen hat uns immer gut unterstützt. Wir sind froh, dass wir hier in Bad Wörishofen angefangen haben. Die Infrastruktur ist gut und die Erreichbarkeit für die DACH-Länder hervorragend“, so der Geschäftsführer.



Johannes Ried, ebenfalls Geschäftsführer der MicroStep Europa GmbH, ergänzt: „Dieser Preis freut uns sehr – auch im Namen aller Mitarbeiter, die eng mit dem Unterallgäu verwurzelt sind“, so Ried. Er verdeutlichte anhand der Mitarbeiterentwicklung, der Kundenstruktur und der Umsatzsteigerung die enorme Entwicklung in den vergangenen zehn Jahren, die das Unternehmen am Hauptstandort Bad Wörishofen und seiner Niederlassung in Dorsten (NRW) nehmen konnte.



Neubau wird im Frühjahr in Betrieb genommen

Die für das Frühjahr 2023 geplante Inbetriebnahme des aktuell im Bau befindlichen Micro­Step CompetenceCenter Süd in direkter Nachbarschaft zum Firmensitz in Bad Wörishofen biete weitere Möglichkeiten, so Ried weiter. Auf rund 3.700 Quadratmeter entsteht derzeit ein Zentrum für Schulungs-, Vorführ-, Logistik- und Lagerzwecke inklusive Industrie 4.0-DemoFabrik für lebende Beispiele und Vorteile einer vernetzten Produktionslandschaft (der Wochen KURIER berichtete). In die Räumlichkeiten investiert MicroStep Europa am Firmensitz rund 3,5 Millionen Euro.