Eine Bad Wörishoferin ist neue Vorsitzende der Liberalen Frauen Schwaben

Von: Marco Tobisch

Der neue Vorstand der Liberalen Frauen Schwaben (v. links): Anna Eberwein (Schriftführerin), Angelika Fotiadis (Stellvertreterin), Melanie Reiner (Vorsitzende), Melanie Lorek (Beisitzerin), Iris Steiner (Beisitzerin) und Tania Rossmann (Stellvertreterin). © Liberale Frauen

Bad Wörishofen/Schwaben – Die Liberalen Frauen Schwaben werden künftig von einer Bad Wörishoferin angeführt: Melanie Reiner wurde am Sonntag in Augsburg in den neuen Bezirksvorstand gewählt.

Nach vier Jahren im Amt hatte die bisherige Vorsitzende und schwäbische Bezirksrätin ­Daniela Busse aus Kempten ihr Amt abgegeben. Ihre Nachfolgerin ist nun die 33-jährige ­Melanie ­Reiner. „Wir danken Daniela Busse für ihr großartiges Engagement, ihren Einsatz und für ihre herausragende Arbeit, mit der sie die Liberalen Frauen geprägt und vorangebracht hat“, so die Bad Wörishoferin über ihre Vorgängerin.



Unterstützt wird Reiner künftig von den beiden gewählten Stellvertreterinnen aus Lindau, Angelika Fotiadis und Tania Rossmann. Als Beisitzerinnen fungieren Melanie Lorek aus Markt Rettenbach und die Augsburgerin Iris Steiner. Zudem wurde Anna Eberwein aus Senden als Schriftführerin gewählt. Nicht mehr im Vorstand ist übrigens die Bad Wörishofer Stadträtin Alexandra Wiedemann, sie hatte sich nicht mehr zur Wahl gestellt.



Über die Ziele der Liberalen Frauen sagt Melanie Reiner: „Auch weiterhin ist es uns ein besonderes Anliegen, Frauen politisch zu fördern, sowohl intern in der Partei, als auch in der Öffentlichkeit durch Gleichberechtigung und Gleichstellung von Frauen in der Gesellschaft. Wir möchten Frauen für liberale Politik begeistern und dazu ermutigen, sich für Ämter und Mandate aufstellen zu lassen“ – dies besonders im Hinblick auf bevorstehende Landtags- und Bezirkstagswahlen. Wie genau man diese Ziele umsetzen werde, gelte es im Vorstand noch zu konkretisieren, sagt die neue Vorsitzende.

Melanie Reiner ist seit August 2021 Mitglied bei der FDP im Kreisverband Unterallgäu und dort seit September 2021 als Beisitzer und Schriftführerin im Vorstand. Seit wenigen Wochen ist sie zudem stellvertretende Ortsverbandvorsitzende in Bad Wörishofen. Den Liberalen Frauen, denen sie nun in Schwaben vorsteht, war Reiner im Februar 2022 beigetreten.