Bau des Mindelheimer Pendlerparkplatzes liegt auf Eis

Von: Melanie Springer-Restle

Der Bau des geplanten Pendlerparkplatzes an der Auffahrt zur A96 in Mindelheim liegt derzeit wegen Bodenuntersuchungen auf Eis. © Panthermedia

Unterallgäu – Auf der jüngsten Bürgerversammlung in Mindelheim erkundigte sich ein Bürger nach dem Status Quo eines neuen Pendlerparkplatzes. Dieser sollte im Rahmen der jüngsten Baumaßnahmen zu Erweiterung der Anschlussstelle zur A96 in Mindelheim in Angriff genommen werden. Doch hier müssen sie die Bürger noch etwas gedulden.

Wie Bürgermeister Stephan Winter auf der Bürgerversammlung auf Rückfrage des Bürgers bestätigte, ist eine Park-and-Ride-Anlage (P+R) an der Abzweigung nach Mindelau auf städtischem Grund geplant. Derzeit machen nach Auskunft des Bürgermeisters allerdings noch Altlasten Probleme. Deshalb müssen zunächst Bodenuntersuchungen stattfinden.



Auf Rückfrage unserer Redaktion nach dem Status Quo beim staatlichen Bauamt in Kempten, hieß es: „Grundsätzlich unterstützt der Bund sowie der Freistaat Bayern den Ausbau von Pendlerparkplätzen, da diese das Verkehrsaufkommen und die damit einhergehenden Emissionen reduzieren. Aufgrund dessen hat sich das Staatliche Bauamt Kempten dazu bereit erklärt, den Pendlerparkplatz zu planen und zu bauen“, so Sarah Schuhmacher, die zuständige Abteilungsleiterin im Bauamt Kempten. Bei den Voruntersuchungen wurde festgestellt, dass das Grundstück, das von der Stadt Mindelheim zur Verfügung gestellt wird, eine Altlastenfläche ist. Dementsprechend sei es notwendig, dass vor Planungsbeginn geklärt werde, wie mit den Altlasten umgegangen werden müsse.



Art und Umfang der Altlasten eruieren

Hierfür wurden seitens der Stadt Mindelheim Detailuntersuchungen in Auftrag gegeben, die aktuell durchgeführt werden. Dabei sollen Art und Umfang der Verunreinigung sowie die räumliche Ausdehnung untersucht werden.



Sobald die Ergebnisse dieser Untersuchungen vorliegen, so das Bauamt, könne über das weitere Vorgehen entschieden werden.