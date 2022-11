Baum des Jahres: Neue Rotbuche für Türkheimer

Von: Oliver Sommer

Zusammen mit der Baumschule Goßner wurde kürzlich in Türkheim der „Baum des Jahres“, eine Rotbuche, gepflanzt. © Oliver Sommer

Türkheim – Schon etwas größer ist das Bäumchen, das die Ortsgruppe des Bund Naturschutz in Türkheim gepflanzt hat. Als Baum des Jahres 2022 soll die Rotbuche auf dem Kinderspielplatz zwischen Danziger Straße und Pommernstraße Schatten spenden. Verbunden war die Aktion mit Wissenswertem rund um die Buche.

Gemeinsam mit der Baumschule Goßner haben die Mitglieder der BUND-Naturschutz-Ortsgruppe Türkheim einen weiteren Baum des Jahres gepflanzt. Eine Jury hatte zum zweiten Mal die Rotbuche zum Baum des Jahres gekürt. Mit einem Anteil von derzeit 15 Prozent bei den Laubbäumen in Deutschland ist die gemeinhin als Buche bekannte Rotbuche der häufigste Laubbaum hierzulande. Schon einmal, 1990, war die Rotbuche – nicht zu verwechseln mit der Blutbuche, deren Blätter auch im Sommer blutrot sind – zum Baum des Jahres gewählt worden. Mit der erneuten Wahl wollte die Jury die mit der Buche verbundenen Hoffnungen betonen. So gilt die Rotbuche als gut gewappnet angesichts der klimatischen Veränderungen, im Gegensatz zu manchem Nadelbaum kommt dieser Laubbaum mit entsprechenden Temperatur- und Feuchtigkeitsveränderungen besser zurecht.



Es sei notwendig und sinnvoll, so die Vertreter des BN und der Marktgemeinde, nachzupflanzen und Ersatz zu schaffen für gefällte Bäume und somit wieder einen Ausgleich herzustellen. Dabei klang an, dass Bäume ideale Helfer sind, das als Klimakiller verschriene Kohlendioxid zu binden.



Die zweite Vorsitzende der Ortsgruppe, Brigitte Mücksch-Klein, nahm die anwesenden Kinder wie auch die Erwachsenen mit auf einen Tour in die Geschichte rund um die Buchen. Denn nicht von ungefähr haben Buchen und der „Buchstabe“ den gleichen Wortstamm, glaubten doch die Germanen, mit Hilfe von Buchenholzstäbchen die Zukunft sehen zu können. Die Buchenholzstäbchen (Buchstaben) wurden in die Luft geworfen und so, wie sie auf dem Boden zu liegen kamen, „gelesen“.



Eine der ältesten Buchen gibt es im Übrigen in Österreich, sie wird auf über 500 Jahre datiert und ist so groß wie 26 Männer, also mehr als 45 Meter hoch. Buchen gelten im Übrigen als „Wasserwerk des Waldes“ und der Name Fagus sylvatica deutet an, dass die alten Germanen in dem Baum einen Gottheit vermuteten.