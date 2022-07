Bauplätze in Oberauerbach: Wer bauen darf und was die Grundstücke kosten

Von: Marco Tobisch

Ab 15. August können sich Interessenten für einen Bauplatz in Oberauerbach bewerben. © Tobisch

Mindelheim – Wer sich seinen Traum vom Eigenheim im Mindelheimer Ortsteil Oberauerbach verwirklichen will, kann ab Mitte August seine Bewerbungsunterlagen einreichen. Das wurde zuletzt im Stadtrat bekannt. In dessen letzter Sitzung vor der Sommerpause wurde auch die Vergaberichtlinie für die ersten 13 Baugrundstücke sowie der Verkaufspreis beschlossen.

Insgesamt 25 Bauplätze entstehen auf einer rund zwei Hektar großen Fläche, die im Norden von der Ringstraße und dem Betriebsgelände der Lech-Elektrizitätswerke, im Osten von Wohngebäuden und einem Hof sowie im Süden vom Gärtnerweg eingegrenzt wird. 13 Grundstücke werden jetzt im ersten Bauabschnitt vergeben, der Rest in einem zweiten – wobei laut Stadt noch völlig offen sei, wann dieser zweite realisiert werde.



Um den nächsten Verfahrensschritt für das neue Baugebiet in die Wege zu leiten, hatte der Verwaltungs-, Finanz- und Werkausschuss am 18. Juli in nichtöffentlicher Sitzung über die Vergaberichtlinien und den Verkaufspreis der Grundstücke beraten – und schließlich einen einstimmigen Beschluss gefasst. Endgültig grünes Licht musste eine Woche später der Stadtrat geben.



Hier erklärte Bürgermeister Dr. Stephan Winter zunächst, dass man mit dem Punktesystem für die Grundstücksvergabe Oberauerbacher bzw. Mindelheimer bevorzugen wolle, aber neben den örtlichen Komponenten (bis zu 110 Punkte möglich) auch soziale gleichermaßen (ebenfalls 110 Punkte) einfließen lasse. So ergebe sich ein „ausgewogenes Bild“, so Winter. Das Punktesystem sei nicht nur vom Ausschuss einstimmig befürwortet worden, sondern auch juristisch geprüft und mit Ortssprecher Manfred Salger intensiv vorberaten worden.



Punktesystem: Mit welchen Voraussetzungen die Chance auf den Bauplatz steigt

Punkten kann, wer Kinder hat (maximal 80 Punkte), wer eine Behinderung vorweist (max. 30 Punkte), wer in Oberauerbach bzw. Mindelheim wohnt oder gewohnt hat (max. 70 Punkte) und wer in Mindelheim/Oberauerbach ehrenamtlich aktiv ist oder arbeitet (jeweils max. 10 Punkte). Bis zu 20 Punkte erhält zudem, wer ein Elternteil hat, das seit mindestens zwei Jahren in Mindelheim oder Oberauerbach wohnt.



Die Vergaberichtlinien sowie eine Ansicht zur Lage der Bauplätze hat die Stadt nun auch auf ihrer Homepage veröffentlicht. Dort stehen ab 15. August auch die Bewerbungsunterlagen zum Download bereit. Der Bewerbungszeitraum endet am 30. September um 12 Uhr. Wer die meisten Punkte hat, darf zuerst einen Bauplatz wählen. Bei Punktgleichheit entscheidet das Los.

Einen Antrag zum Baugebiet, den der Ausschuss am 18. Juli derweil ablehnte , ist der Wunsch des Mindelheimer Energieteams, dass die Einfamilienhäuser im KfW-Standard KW40+ errichtet werden müssen und sich Häuslebauer einer Energieberatung unterziehen müssen. Von dieser Verpflichtung, die für alle Bauherrn nach Schätzung des Energieteams Mehrkosten von 80.000 Euro verursacht hätte, wollte der Verwaltungs-, Finanz- und Werkausschuss absehen. Denn die Baupreise seien ohnehin schon hoch und lieber setze man auf die Vernunft der Häuslebauer, so Bürgermeister Winter. Denn jeder Euro, den man in die Energieeinsparung investiere, mache sich in den nächsten Jahren bezahlt. Wo die Bauherrn derweil in der Pflicht stehen: Fossile Brennstoffe (Öl, Gas, Flüssiggas) sind tabu und eine PV-Anlage mit vier Kilowatt-Peak muss zwingend auf jedes Gebäude. Bis 30. April 2028 muss der Bauherr spätestens in sein Haus eingezogen sein, spätestens drei Jahre später muss die PV-Anlage aufs Dach.



190 Euro pro Quadratmeter

Auch bei der Höhe des Verkaufspreises für die 13 Grundstücke folgte der Stadtrat der Empfehlung des Ausschusses. Dieser hatte 190 Euro pro Quadratmeter empfohlen. Stadtkämmerer Wolfgang Heimpel schlüsselte auf, wie sich der Preis zusammensetzt. Pro Quadratmeter hatte die Erschließung (Wasser, Kanal, Straßen) 124 Euro, die Ausgleichsflächen 7 Euro, der Grunderwerb 51 Euro, die Vermessung 3 Euro und der Bebauungsplan 2 Euro gekostet. Damit stehen unter dem Strich Kosten von 187,66 Euro – die Stadt mache also keinen Gewinn, betonte Heimpel. Die Größen der einzelnen Baugrundstücke bewegen sich zwischen 642 und 996 Quadratmeter.

Ortssprecher Manfred Salger (CSU) nutzte die Gelegenheit, dem Stadtrat und der Verwaltung zu danken, dass Häuslebauer nun wie gewünscht zum Zug kommen. Er dankte auch Wolfgang Streitel (CSU), der sich offenbar intensiv mit der Rechtssicherheit bei den Vergaberichtlinien für Nassenbeuren und Oberauerbach auseinandergesetzt hatte. Beim Baugebiet in Nassenbeuren ist das gleiche Vergabeverfahren zu erwarten.