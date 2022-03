Bauprojekte: Vier Zusagen für Mindelheims „Haus- und Hofbüro“

Von: Marco Tobisch

Teilen

Auch die Mindelgasse soll in den nächsten Jahren erneuert werden. © Springer-Restle

Mindelheim – Über die Zusage für vier weitere Aufträge aus Mindelheim dürfte sich das Büro Steinbacher-Consult in diesen Tagen gefreut haben. Bei Baugebietserschließungen in Nassenbeuren und im Gewerbegebiet soll das Planungsbüro ebenso zum Zug kommen wie bei der Erneuerung der Gerberstraße und der Mindelgasse. Die Mindelheimer Bürgergemeinschaft hakte nach, warum ausgerechnet Steinbacher-Consult sämtliche Aufträge bekommt.

Vier Vergaben von Planungsleistungen sollten die Stadträte in der Sitzung Ende Februar durchwinken – und taten das auch einstimmig. Was nicht nur Dr. Manfred Schuster von der Bürgergemeinschaft (MBG) stutzig machte: Bei allen vier Vergaben hatte die Stadtverwaltung den Räten empfohlen, das Büro Steinbacher-Consult zu beauftragen.



• Im Bereich zwischen Heimenegger Weg und „Im Eichet“ soll der zweite Bauabschnitt folgen. Hier soll das Büro Steinbacher-Consult mit den Planungsleistungen Ingenieurbauwerke (Schmutz- und Regenwasserkanal), Wasserversorgung und Verkehrsanlagen beauftragt werden. Kalkulierte Honorarsumme: 215.900 Euro.

• Das Baugebiet in Nassenbeuren „Hauptstraße östlich, Schaucherbach westlich“ soll in einem ersten Bauabschnitt im April 2023 erschlossen werden. Hier sind für die Erschließung die gleichen Planungsleistungen vorgesehen wie im Gewerbegebiet. Kalkulierte Honorarsumme: 227.300 Euro.

• Im Rahmen der Innenstadtsanierung soll die Gerberstraße erneuert werden. Unter anderem neue Wasserleitungen sollen kommen. Auch übernimmt das Büro Steinbacher-Consult die Planungsleistungen. Kalkulierte Honorarsumme: 65.700 Euro.

• Auch die Mindelgasse soll erneuert werden. Wie in der Gerberstraße sind hier neue Wasserleitungen geplant sowie ein neuer Kanal. Starten sollen die Bauarbeiten aber erst nach der Sanierung der Stadtbücherei. Auch in der Mindelgasse soll Steinbacher-Consult die Ingenieurbauwerke (Schmutz- und Regenwasserkanal), die Wasserversorgung und Verkehrsanlagen planen. Kalkulierte Honorarsumme: 47.900 Euro.

Angesichts der hohen Gesamtsumme für die Planungen, die nun in voller Höhe Steinbacher-Consult einstreiche, wolle er nachfragen, warum immer das Büro aus Neusäß empfohlen werde, so Dr. Manfred Schuster. Bauamtsleiter Michael Egger erklärte daraufhin, Steinbacher-Consult sei das „Haus- und Hofbüro“ der Bauverwaltung. Die Planer hätten bereits den Generalentwässerungsplan für Mindelheim erstellt, kennen die Stadt bereits durch viele Projekte und hätten dadurch viele zentrale Daten schon parat. Natürlich schaue man sich die Angebotspreise immer genau an, betonte Egger, aber einen großen Preiswettbewerb gebe es in diesem Bereich ohnehin nicht. Deshalb genieße Steinbacher-Consult auch keine Exklusivrechte und man arbeite weiterhin auch mit anderen Büros gerne zusammen, so Egger abschließend.