Grundsatzfrage: Wann entscheidet wer?

Bauvorhaben im Eichet: Grünen-Stadtrat kritisiert Mindelheimer Bauamt

Von: Marco Tobisch

Ein Bauvorhaben im Eichet hätte Stadtrat Josef Doll gerne im Bauausschuss behandelt gesehen. © Tobisch

Mindelheim – Ein Bauvorhaben im Eichet hat im September für Kritik im Mindelheimer Bauausschuss gesorgt – allerdings weniger wegen der Pläne des Bauwerbers per se, sondern vielmehr wegen des Vorgehens der Bauverwaltung in diesem Fall. Amtsleiter Michael Egger hatte in der Sitzung darüber informiert, dass man die Aufstockung und Erweiterung des Hauses intern behandelt und ans Landratsamt weitergereicht habe. Josef Doll (Grüne) monierte daraufhin, das Vorhaben hätte aus seiner Sicht im Bauausschuss behandelt werden müssen.

„Das geht vollkommen an uns vorbei, das finde ich nicht in Ordnung“, sagte Doll deutlich. Denn das Bauvorhaben war in der ersten Ausschusssitzung nach den Sommerferien nicht zur Diskussion gestellt worden, sondern von Michael Egger erst im letzten Tagesordnungspunkt genannt worden – unter jenen Bauvorhaben, „die im Büroweg erledigt“ wurden, wie es in der Sitzungsvorlage heißt. Der Tagesordnungspunkt ist quasi Usus in Bauausschusssitzungen: Hier informiert die Bauverwaltung stets über Bauanträge, zu denen sie das gemeindliche Einvernehmen erteilt hat, ohne den Bauausschuss in die Entscheidung eingebunden zu haben.



Als Egger auf das Bauvorhaben im Eichet zu sprechen kam, hakte Josef Doll ein, denn hier würden Baugrenzen überschritten, so Doll: „Das halte ich für einen Punkt, den man diskutieren sollte.“ Konkret beabsichtigt der betroffene Bauherr im Eichet, beim Anbau Richtung Westen (inkl. Bestandsaufstockung) zwei Geschosse zu errichten und dabei die Fluchtlinie der nördlich anschließenden Gebäude um rund sechs Meter nach Westen hin zu überschreiten.



Das letzte Wort zur Baugenehmigung hat aber ohnehin das Landratsamt. Egger betonte: „Selbst, wenn der Bauausschuss Zweifel gehabt und dagegen gestimmt hätte, wäre das vom Landratsamt aufgehoben worden. Das Landratsamt bildet sich eine eigenständige Rechtsmeinung.“ Doll beharrte derweil darauf, der Fall hätte dem Ausschuss vorab zur Diskussion vorgelegt werden sollen.



Grundsatzfrage: Wann entscheidet wer?

Der Wochen KURIER hakte bei Egger und Doll im Nachgang zur Sitzung nach, denn die Frage lautet zunächst: Wann sollte ein Bauvorhaben generell vom Bauausschuss diskutiert werden und wann nicht? Die Stadt Mindelheim verweist dazu auf ihre Geschäftsordnung. Unter § 8 Nr. 2 Buchstabe a Ziffer II heißt es in dieser: Vom Bauausschuss sind „Bauanträge von wesentlicher Bedeutung“ zu behandeln – nämlich dann, wenn sie das „Gesamtbild der Stadt und die Ortsplanung richtunggebend oder entscheidend berühren“. Alle anderen Baugesuche werden durch eine Stellungnahme des Bürgermeisters direkt an das Landratsamt weitergeleitet.



Doll dazu: „Darüber, was eine wesentliche Bedeutung darstellt, mag man vielleicht unterschiedlicher Auffassung sein, aber schon dann sollte dies ein Indiz dafür sein, dass die Angelegenheit im Bauausschuss zu behandeln ist. Zudem berührt das gegenständliche Bauvorhaben entscheidend das Orts- und Stadtbild, indem nämlich die vorhandene Baugrenze wesentlich überschritten wird.“



Das will die Stadt auch gar nicht bestreiten und erklärt: Im vorliegenden Fall habe das Bauamt „nicht verwaltungsmäßig (im Büroweg) entscheiden wollen, war aber aufgrund der sogenannten ‚Einvernehmensfiktion‘, einer gesetzlich vorgegebenen Frist (von einem Monat, d. Red.) zur Rückmeldung an die Kreisverwaltungsbehörde (in diesem Fall das Landratsamt Unterallgäu), dazu gezwungen und hat deshalb das Landratsamt um eine erste Einschätzung gebeten“, so die Stellungnahme der Stadt Mindelheim. Eingegangen war der Antrag bei der Stadt am 29. Juni. Weil er erst intern geprüft werde, sei eine Behandlung im Bauausschuss am 11. Juli noch nicht möglich gewesen, so Pressesprecherin Julia Beck.



Nachdem nach Rücksprache der Stadt mit dem Landratsamt keine Bedenken gegen die Erteilung des Einvernehmens bestanden, erteilte die Stadt Mindelheim das gemeindliche Einvernehmen gegenüber dem Landratsamt.



Trotz des vermeintlich knappen Zeitfensters wäre es möglich gewesen, den Fall im Ausschuss zu besprechen, entgegnet Doll. Er verweist auch auf das Bayerische Verwaltungsverfahrensgesetz, wonach „eine Frist einmal angemessen verlängert werden, wenn dies wegen der Schwierigkeit der Angelegenheit gerechtfertigt ist“, so der Grünen-Fraktionsvorsitzende. Ferner hat die Stadt die Möglichkeit, in dringenden Fällen einen Ferienausschuss einzuberufen – „aber das wäre in der Angelegenheit nicht angemessen gewesen“, räumt Doll ein.