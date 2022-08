Bayerischer Flohmarkt 2022: Buntes Treiben auf dem Irsinger Unterfeld

Nach zwei Jahren Zwangspause war es endlich wieder soweit

Türkheim/Irsingen - Besseres Wetter hätte sich Emil Mayer aus Türkheim, der Veranstalter des Bayerischen Flohmarkts, nicht wünschen können. Seit Samstag lässt Petrus die Sonne über das bunte Treiben auf dem Irsinger Unterfeld scheinen und ist gnädig mit den zahlreichen Ausstellern und Besuchern.

Auch unsere Redaktion hat den Flohmarkt besucht: Am Samstag, 13. August 2022, 7.45 Uhr in der Früh. Für viele Menschen beginnt der Morgen mit einem Gang um frische Semmeln zum Bäcker. An diesem Samstag tummeln sich aber schon hunderte Ausstellende und Besucher, viele Erwachsene, mit noch mehr Kindern an der Hand oder im (Boller-)Wagen auf dem Bayerischen Flohmarkt im Irsinger Unterfeld. „Zwei Parkplätze“ - von 10 Hektar Gesamtparkfläche - „sind schon seit etwa 6 Uhr belegt“, gibt Sicherheitsmann André Stelzenmüller aus Bobingen, freundlich Auskunft. Er ist seit 4.00 Uhr vor Ort und hat noch viele Stunden vor sich. Genau wie das medizinische Notfallteam, das auch mehrere Zelte aufgeschlagen hat und mit einem Profi-Stab parat ist.

Sicher ist sicher, gehört wohl mit zur Devise von Emil Mayer, dem Veranstalter eines der bestimmt größten Flohmarktevents samt Kindervergnügungen in Südbayern. Zwei Jahre Zwangspause vom Trödelmarkt - da gibt‘s was nachzuholen. Das hört man allenthalben. Seien es die Händlerinnen und Händler, die schon immer mal wieder darauf hinweisen, „da hat sich so viel angesammelt und das muss nun raus und unter die Leut‘“, oder seitens der Schau – und Kauflustigen, die das Feilschen „schon echt vermisst haben“.

Und apropos Semmeln: Bereits frühmorgens gibt’s auf der 150 Meter langen Schnabulier-Meile Bier und Bratwurst, Kaffee und Crèpes und kurz nach zehn: Krautspatz‘n und Kässpätzle, Pizza, Leberkäs‘ oder Steckerlfisch. Na klar, wer ab vier Uhr auf den Beinen ist, kann ja auch schon mal um halb elf was zu Mittag essen.

Manche Trödel-Aussteller sind schon freitags angereist, sodass sich der Ansturm und die ankommenden Gespanne in der Größe von Pkw, über Van bis Wohnmobil, Transporter oder gar Baufahrzeug mit Kran zeitlich und räumlich gut verteilen konnten.

Auch internationales Publikum

Elke und Nicole Struck, aus Ulm, haben sich mit Nicoles australischem Freund, Brandon Scott, und dem Chihuahua-Hündchen Zoe hinter ihrem Gemischtwaren-Sortiment eingerichtet. Sie waren schon öfter da, und übernachten während der Ausstellungszeit im Auto. Kann und darf man, muss man aber nicht.

Die Glückspilze Helga und Benedikt Bauer raus Windach, Mutter und Sohn, die beim Landsberger Kreisboten einen Standplatz-gutschein gewonnen haben, - sie fahren jeweils abends heim. „Immer mal“ hat Helga „mit einem Platz am Flohmarkt geliebäugelt“ und sich gesagt: „Wenn ich‘s gewinn‘, dann mach‘ ich‘s!“ Und tatsächlich, es hat geklappt. „Super, entspannt“, finden Mutter und Sohn das ganze Ambiente und wollen alle drei Tage genießen. Und natürlich soviel verkaufen wie möglich; zig Paare Kinderschuhe, Spielzeug und ein knallrotes Minisofa haben die beiden im Angebot.

Tja, was das Verkaufen angeht, so beschreiben manche der Trödler die Lage als durchschnittlich. „Das Geld sitzt nicht mehr so locker“, hört man des öfteren, sowohl von privaten Anbietern, oder wie zum Beispiel vom Mindelheimer Profi-Wohnungsräumer Michael Scheurer. Auch Verkäufer von Neuware wie Seifen oder Ölen, Hosen, Kleidern, Socken, T-Shirts, Gemüsehobeln, Plastik-Küchen-Zubehör findet man.

Gelebte Nachhaltigkeit

Jedoch: Privatleute mit Secondhand-Ware überwiegen. Dass die Stimmung prima, die Fülle des Angebots wirklich unübersehbar ist und dies in einer Zeit, in der die finanzielle Lage für viele Menschen und die klimatische für unser Ökosystem bereits knifflig geworden ist, gibt dem Marktgeschehen ja einen wichtigen Anstrich: als dem Ort für Wiederverwertung und Nachhaltigkeit. Dieser Aspekt ergänzt so sinnvoll die historische, geschichtsträchtige Seite eines Flohmarktes, der sich als eine Chronik der materiellen Güter ja über Jahrzehnte, wenn nicht gar Jahrhunderte erstreckt.

Apparaturen, Möbel, Gedrucktes, handbetriebene Rührgeräte oder Wäscheschleudern als (Zeit-)zeugen wirtschaftlich-technischer Entwicklung. Neben Praktischem, viel Kruscht, Plunder, Gebrauchtem und Abgegriffenen, gibt es natürlich auch Hübsches, Nettes, Originelles und Feines: Instrumente, Prozellan, Glas, Stoffe, Schmuck, Leuchter, Kruzifixe en masse, Bilder, Designerartikel.

Unter diese Kategorien fallen eher auch die Dinge, die der 10-jährige Diego aus Österreich oder die Vietnamesin Thi-Thu La, beide jeweils gerade zu Besuch in Schwaben, erstanden haben: Diego eine riesige Armband-Smart-Uhr als Wandschmuck, die junge Dame einige hübsche Kleidungsstücke. Sie erstand sie bei Lydia Sirch, aus Zaisertshofen und seit 17 Jahren Ausstellerin hier in Irsingen.

Gerd Schellbach, gebürtiger Dresdner nun aber in Krumbach zu Hause, suchte „nur drei Fahrradklingeln“, - mit einem ganzen Schellenstab traf man ihn an. Diana Weber, 25, hält grade Ausschau nach ihrem Freund Mick Fitze, 27. Beide sind aus Mickhausen und haben für ihre Nichten und Neffen Schnäppchen erstanden: „für kleines Geld besonders hübsche Klamotten, aus denen die Kids nach paar Wochen eh‘ wieder rausgewachsen sind.“

Seit fünf Jahren ist Alexander Monet, „wie der Maler, Sie wissen schon“, aus Penzing dabei und – vielleicht weil er auch ein auffälliges Mordstrumm Registrierkasse neben vielem Krimskrams ausstellt, klingelt dieselbe doch ziemlich häufig bei ihm. „Ganz ordentlich läuft‘s“, sagen auch Alexander und Hannelore Hassolt; mit seinem schmucken Angebot zeigt das Dillinger Paar Geschmack - vom Fahrrad bis zum Kuhgeläut.

„Gejuckt“ hat es also Heerscharen, die es am Mariä Himmelfahrt-bedingten, verlängerten Wochenende ins Irsinger Unterfeld zieht; wobei das Jucken aber bestimmt nicht gerade von irgendwelchen Flohbissen kam; gejuckt hats Viele in den Fingern, die auf dem Trödelmarkt eben ein Schnäppchen machen wollen. Oder nur gucken und bummeln.

Kleiner Exkurs in die Wortherkunft des „Flohmarkts“

Jedoch: Soweit man sich auch umschaute, man konnte so ziemlich alles erstehen, was es halt so gibt; einzig und allein: Flöhe gab‘s nirgends. Wieso heißt‘s dann aber Flohmarkt? Mutmaßlich auf das Französische, den „Marché aux puces“, den „Markt von Flöhen“ geht die mehr als hundertjährige Tradition, der Handel mit gebrauchten Sachen, in denen man früher tatsächlich immer wieder Flöhe fand, zurück. Eine nette Geschichte, die - von den Flöhen mal abgesehen - aber auch zeigt, dass Wiederverwertung und Nachhaltigkeit keine Erfindung unserer Tage sind.

Diegos Vater übrigens, ganz ausgebuffter Fuchs, verlangte für ein Foto mit dem Sohn „‘nen Euro für den Buben“. Über soviel Schneidigkeit verdutzt, zückte man dem netten Jungen zuliebe das Portemonnaie und dachte: na, der Papa setzt ja seinem Kind in Sachen Geld schon früh ‚ ´nen Floh ins Ohr. Aber klar, handeln gehört zum Geschäft und zum Flohmarkt erst recht.

Rubriklistenbild: © Springer