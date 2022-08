Bayerischer Flohmarkt am Irsinger Unterfeld: eine erste Bilanz

Von: Melanie Springer-Restle

Teilen

Um die 30.000 Besucher besuchten heuer den Bayerischen Flohmarkt auf dem Irsinger Unterfeld. © Springer

Türkheim/Irsingen – Seit Montagabend ist das bunte Treiben am Irsinger Unterfeld wieder vorbei. Der Wochen KURIER hat mit dem Veranstalter, Emil Mayer, gesprochen. Dieser freute sich über die gute Zusammenarbeit und das tolle Flohmarkt-Wetter. Ersten Schätzungen zufolge kamen circa 30.000 Besucher nach Irsingen. An die ausgewiesenen Parkzonen hielt sich nicht jeder. Das hatte diesmal Konsequenzen.

Bereits Wochen vor dem großen Event, das mittlerweile Besucher und Aussteller aus ganz Deutschland und einigen Nachbarländern anlockt, liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Allein für das Parkplatz-Management waren erhebliche Vorbereitungen nötig gewesen: 40 Kilometer rot-weißes Flatterband und 2.500 Neptun-Haken waren vonnöten, um Park- und Ausstellflächen sauber abzutrennen, verriet Emil Mayer unserer Redaktion im Nachgespräch zum Event.



Die gute Organisation zahlte sich aus, denn den ersten Schätzungen des Veranstalters zufolge waren circa 30.000 Besucher zu dem südbayerischen Event gekommen.



Allein 35 Mitarbeiter und Helfer seien neben Polizei und der Freiwilligen Feuerwehr Türkheim/Irsingen für die Parkkoordination abgeordnet gewesen. Umso unverständlicher erscheint es den Helfern, dass sich manche Besucher über die Parkgebühr von fünf Euro echauffierten. Was heuer anders war als zuvor: Um dem Parkchaos entgegenzuwirken, wurde in Irsingen selbst zum ersten Mal eine Verkehrszone definiert, in der Parkverbot herrschte. Einige Besucher ignorierten die Hinweise und kassierten dafür einen Strafzettel. Die Falschparker bezahlten schließlich fünfmal so viel, wie die herkömmliche Parkgebühr gekostet hätte, also 25 Euro.

Im Gespräch mit unserer Redaktion berichteten einige Aussteller, dass die potenziellen Käufer heuer etwas zurückhaltender im Geldausgeben waren. Auf die Frage unserer Redaktion, ob Mayer dies bestätigen könnte, verwies er auf die zweijährige Zwangspause, die die Pandemie dem Flohmarktgeschehen bescherte. „Das Flohmarktgeschäft rostet, wenn es rastet“, entgegnete Mayer. Man merke auch an der Produktauswahl, dass sich bei vielen Ausstellern Dinge angesammelt haben. Deshalb hofft das Flohmarkt-Management, dass man künftig wieder mit einem normalen Turnus rechnen könne.

Besondere Zwischenfälle gab es bis auf ein besonders unglückliches Ereignis nicht: Ein 17-Jähriger hatte etwas aus dem Auto des Vaters holen wollen und bemerkte dabei, dass das Fenster noch geöffnet war. Als er den Zündschlüssel ins Schoss steckte, um das Fenster zu schließen, machte der Pkw einen Satz nach vorn und beschädigte zwei davor geparkte Autos erheblich. Der entstandene Sachschaden an den beteiligten Kraftfahrzeugen beträgt circa 17.500 Euro.

Mayers besonderer Dank gilt allen Helfern sowie der Feuerwehr und der Polizeiinspektion Bad Wörishofen. Eine Fotostrecke mit einem ausführlichen Bericht und Flohmarkt-Impressionen finden Sie hier.