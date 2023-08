Bayerischer Gesundheitsminister Klaus Holetschek zu Besuch bei Glass GmbH in Mindelheim

Von: Melanie Springer-Restle

Auf der Sonnenterasse der Firma Glass trafen sich jüngst (v. links) Sonja Henle, CSU Listenkandidatin Stimmkreis Memmingen; Alex Eder, Landrat; Klaus Holetschek, Staatsminister; Dieter Glass, Geschäftsführer Glass GmbH Bauunternehmung; Christian Bernreiter, Staatsminister und Alfons Weber, stellvertretender Bezirkstagspräsident und CSU-Direktkandidat Bezirkstagswahl. © Springer-Restle

Mindelheim - Auf ihrer Tour durchs Unterallgäu statteten der Bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek und der Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr Christian Bernreiter auch Mindelheims Bauunternehmer Glass einen Besuch ab. Geschäftsführer Dieter Glass ist insbesondere die zunehmende Bürokratie ein Dorn im Auge.

Anlass des Besuchs der beiden Minister waren die jüngst gefeierten Jubiläen von Glass (75 Jahre) und Kreuzer (100 Jahre). Deshalb war auch Jürgen Wölfle, der Technischer Leiter der Tochterfirma Kreuzer GmbH & Co.KG Bauunternehmung, anwesend.



Nach einer kurzen Einführung zum umfangreichen Portfolio des Bauunternehmens nutzte Gesundheitsminister Klaus Holetschek die Gelegenheit, sich bei Dieter Glass zu bedanken. „Ihr ward immer ein zuverlässiger Investor für die Region“, so Holetschek. Als Beispiele nannte er den Bau der Bad Wörishofer Kläranlage. Auch der Umbau des Kneippianums für den Einzug der Heiligenfeldklinik sei ohne Glass so nicht möglich gewesen.

Klaus Holetschek zu Besuch bei Glass GmbH in Mindelheim - Auch Thema Wohnraum behandelt

Ein Thema, das aktuell allen unter den Nägeln brennt: der Bau von sozialem Wohnraum für Gruppen, die ihn brauchen. Dringend erforderlich sei laut Holetschek auch mehr Wohnraum für Pflegekräfte. „Hier müssen wir größer denken“, so Holetschek, der der Überzeugung ist, nur mit einem entsprechenden Wohnangebot Personal für den Pflegebereich gewinnen zu können.



Dieter Glass konstatierte, dass der Wohnungsbau per se um 50 Prozent zurückgegangen sei, was hauptsächlich an den hohen Baukosten liege. Er denke dabei an die jungen Familien, die sich das Bauen kaum noch leisten können. Während der Quadratmeter vor ein paar Jahren noch bei 2.500 Euro lag, stünden wir heute bei 4.000 Euro.



Kummer bereiten Glass auch die Standort-Nachteile in Deutschland. Einige Kunden seien aufgrund der Energiepreise in die USA abgewandert, wo es beispielsweise „gigantische“ Förderungen für Biogasanlagen gebe.



Bürokratie bremst aus

Das größte Problem für Bauunternehmer, so Glass, sei allerdings die Bürokratie. Die Stadt Mindelheim sei hier eine Ausnahme, denn die Zusammenarbeit mit der Stadt und Bürgermeister Dr. Stephan Winter laufe fantastisch. Bei Baugesuchen in Berlin hingegen bekomme man niemanden zu fassen. Das Problem sieht Glass bei den Genehmigungsbehörden, wo oft einem einzelnen Mitarbeiter die Aufgabe obliege, über ein Bauprojekt zu entscheiden. Aus Angst vor falschen Entscheidungen würden oft Punkte gesucht, um das Baugesuch zurückzuweisen. Als aktuelles Beispiel nennt Glass einen Auftrag in Rettenbach. „Da wäre heute Baubeginn gewesen“, so Glass. Obwohl die Vorabeit mit den Behörden gut gelaufen war und es allseits grünes Licht gab, habe ein neuer Mitarbeiter der Baubehörde Marktoberdorf das Baugesuch einfach abgelehnt. Begründung: Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes. Damit könne man alles ablehnen, so Glass. Fast ein wenig wehmütig erinnerte sich der Geschäftsmann an die Zeit, als der damalige Landrat Hermann Haisch (†) mit dem Spaten auf die Baustelle kam und den Bau für eröffnet erklärt habe. Dies sei wohl heute in der Form nicht mehr möglich, so Glass.



Ein Problem, das Glass aktuell am Bau beobachtet, ist die Ratlosigkeit der Bauherren in der Frage nach dem richtigen Heizsystem. „Wenn ich heute bei einer Fachfirma anrufe und frage, welche Heizung ich in mein Einfamilienhaus einbauen soll, dann ist die Antwort: Gas. Weil es am billigsten ist und man in fünf oder sechs Jahren vielleicht mit Wasserstoff weitermachen kann.“ Auf die Frage, was Bernreiter den jungen Leuten heute empfehlen würde, kam keine klare Antwort. Der Einbau seiner Wärmepumpe sei teuer gewesen und die jährlichen Betriebskosten auch. Seines Erachtens mache es auch keinen Sinn, in 50 Jahre alten Häusern auf eine Wärmepumpe umzustellen. Bernreiter erscheint es absurd, dass regional erzeugte Energieträger aus heimischen Wäldern keinen höheren Stellenwert genießen.



Fehlende Anreize

Dieter Glass erinnerte an die Zeit nach der Wende, als es für Investoren Abschreibungen von 50 Prozent gab. Jeder, der Geld übrig hatte, habe in den Wohnungsbau investiert. „Für die Steuerpolitik sind wir leider nicht zuständig“, so Bernreiter. Der Minister blickte an dieser Stelle mit Argwohn nach München, wo Investoren derzeit 60 Prozent des Gebäudes für sozialen Wohnraum ausweisen müssen. „Da baut keiner mehr“, so Bernreiter. Landrat Eder argumentierte dazu mit Logik: „Da nehme ich doch lieber weniger Steuern ein und es passiert was, als gar keine einzunehmen und es passiert nichts.“ Eder wünscht sich ein Programm, das die hohe Steuerlast für Landwirte, die Grund zum Wohnungsbau veräußern möchten, kompensiert. Die Steuerschraube sei das bewährteste regulierende Element.



Eder bemängelte ferner, dass einerseits verlangt werde, mehr erneuerbare Energie zu erzeugen, jedoch die vorhandenen Hürden nicht abgebaut würden. „Die verlangen von uns die Quadratur des Kreises“, so Eder. „Da lassen Sie jetzt am besten mal die KI arbeiten“, so Dieter Glass zum Abschluss der Diskussionsrunde.