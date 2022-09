Flanieren, schlemmen und Entchen anfeuern: Bad Wörishofer Event-Wochenende ein Erfolg!

Von: Klaus D. Treude

3.400 Plastik-Entchen schickte der Rotary Club am Sonntag auf die Reise durch den Wörthbach. © Treude

Bad Wörishofen – Ein volles Programm wurde dem Bad Wörishofer Publikum am vergangenen Wochenende geboten. Der Bayerische Kunsthandwerkermarkt, das „Südtirolfest“ und ganz besonders das beliebte Entenrennen lockten zahlreiche Besucher an.

Bereits zum 51. Mal fand am Samstag und Sonntag der Kunsthandwerkermarkt mit 80 Ausstellern statt, das Parkhotel hatte an beiden Tagen und zusätzlich bereits am Freitag in der Bahnhofstraße das „Südtirolfest“ im Rahmen des Wirtschaftsforums der Stadt organisiert, bei dem original Südtiroler Leckereien angeboten wurden und Livebands aus Südtirol und die Woringer Alphorn­bläser für ausgelassene Stimmung sorgten. Zudem hatten am Sonntag viele – zum Unmut von Besuchern allerdings nicht alle – Einzelhändler ihre Geschäfte geöffnet. Der Wettergott meinte es gut: Bis auf einen Regenguss am Samstagnachmittag sorgte die Sonne für herrliches Spätsommerwetter. Und so strömten die Menschen in dichten Trauben durch den Veranstaltungsbereich, blieben stehen, schauten, kauften, aßen und tranken. Allein das „Südtirolfest“ zog schätzungsweise 10.000 bis 12.000 Besucher an, so Parkhotel-Geschäftsführer Alois Hillebrand. Aktions-Höhepunkt war zweifellos das Entenrennen im Wörthbach, bereits zum fünften Mal vom Rotary Club Bad Wörishofen veranstaltet.



Rennente Nummer 1750 gewinnt

Bereits lange vor dem Start der knallgelben Plastikvögel säumten unzählige Zuschauer die Ufer des Baches oder standen dichtgedrängt auf den zahlreichen Brücken, die das – diesmal aufgrund seines relativ geringen Wasserspiegels – eher bedächtig fließende Gewässer auf seinem Weg zum Ziel des Entenrennes vor dem Kurhaus in der Kneippstraße überspannen. Wo sonst kommt man schließlich so dicht an eine Rennstrecke heran, wo sonst warten derart viele wunderschöne Motive auf die Objektive hunderter, vielleicht tausender Smart- oder IPhones, Foto- oder Filmkameras?



Der Countdown erfolgte pünktlich und ohne technische Probleme. 3.400 Plastikenten – „mehr geht nicht“, so Dr. Viktoria Lofner-Meir, die vor fünf Jahren die Entenrennen-Initiative vorantrieb und sich auch diesmal intensiv in die Organisation einbrachte –, durchnummeriert und bäuchlings mit einem Metallteil beschwert, stürzten sich von der sich langsam aufstellenden Ladefläche eines Anhängers in den Wörthbach. Ein prächtiges Bild, wie sich die gewaltige Menge gelber Plastikenten umgehend formierte und in breiter Front auf den Weg zum Ziel machte.



Auch der Bayerische Kunsthandwerkermarkt lockte am Sonntag viel Publikum nach Bad Wörishofen. © Treude

Nach dieser Paradeformation löste sich die Front bald auf, erste Ausreißer machten sich mit höherer Geschwindigkeit auf den Weg. Immer wieder kam es vor, dass Rennenten von Hindernissen im Bach oder von der Uferbepflanzung jäh gestoppt wurden. Damit keins der Tierchen bis zum nächsten Jahr (da kommen sie wieder zum Einsatz) festhängen musste, folgten drei junge Burschen des Fischereivereins dem Feld, fischten die Pechvögel aus den Hindernissen und sorgten dafür, dass alle Wettkämpfer das Ziel erreichten.



Kein Teilnehmer ging leer aus

Deutlicher Gewinner war Entchen Nummer 1750, das nach etwa 40 Minuten die Ziellinie überquerte. „Wir haben so viele Preise, dass wir fast jedem, der (für fünf Euro Startgeld) eine Rennlizenz erworben hat, zumindest einen Trostpreis geben können“, freute sich Rotary-Mitglied Manfred Guggenmos, im Zielbereich bis an die Waden im Wasser stehend. Natürlich gab es nicht nur Trostpreise! Da waren – dank spendierfreudiger Sponsoren – richtig wertvolle Preise im Gesamtwert von rund 10.000 Euro zu gewinnen: Zum Beispiel Wochenendaufenthalte auf einer Alm bzw. in einem Kneipp-Hotel oder die Nutzung eines Elektro-Autos für ein Wochenende.



Gewinnen werden auf jeden Fall die Tafel Bad Wörishofen, der Wünschewagen und heimische Vereine für ihre Jugendarbeit. Sie werden aus dem Erlös des Entenrennens mit einer Spende bedacht. „Da wir keinen Gewinn machen“, so Dr. Blessing, der dem Bad Wörishofer Rotary Club seit dem 1. Juli diesen Jahres vorsteht, „hoffen wir, dass wir auch in diesem Jahr 18.000 Euro verteilen können.“ Das dürfte wohl auch hinkommen. Allein die Rennlizenzen spielten einen Erlös von 17.000 Euro ein. Zum guten Gelingen des Rennens hätten, so Blessing, „viele helfende Hände des Clubs, Spender und Firmen beigetragen.“ Soviel steht fest: Das Interesse an diesem fröhlichen, spannenden Zeitvertreib ist sehr groß und man darf sich jetzt schon auf die sechste Auflage freuen.



Zufriedenes Stadtoberhaupt

Bad Wörishofens Erster Bürgermeister Stefan Welzel ist mit dem Verlauf der „rundweg sehr gut besuchten“ Veranstaltungen sehr zufrieden. Der örtliche Einzelhandel habe damit viele Gäste im Ort gehabt, die er von seinem Warenangebot überzeugen konnte. Der Kunsthandwerkermarkt habe so viele Besucher gehabt wie schon lange nicht mehr und auch das Entenrennen habe sehr viele Zaungäste gehabt. Auch sein persönliches Highlight – das „Südtirolfest“ – fand großen Zuspruch. „Das Fest wird mit jedem Mal noch besser. Die Südtiroler Lebensart spricht viele Bad Wörishofer besonders an“, so Welzel.



Waren am Wochenende in Bad Wörishofen zu hören: die Woringer Alphornbläser. © Treude

Für Alois Hillebrand, den Veranstalter des „Südtirolfestes“ war es „das beste aller bisher 16 Feste“. Dank großzügiger Sponsoren und Gäste könne man nun seiner sozialen Verantwortung nachkommen und den Menschen in der Ukraine helfen. Denn von jeder konsumierten Flasche Wein sei ein Euro in den Spendentopf gewandert. Die Summe werde durch das Parkhotel aufgestockt und so könne man Hilfsgüter für einige tausend Euro in das Kriegsgebiet transportieren. „Denn“, so Hillebrand, „während wir hier feiern, herrscht in der Ukraine Krieg.“ Auch für die Umwelt habe man einiges getan, indem beim „Südtirolfest“ kein Einweggeschirr eingesetzt wurde.



Der Organisator des Kunsthandwerkermarktes, Friedrich Graf aus Mindelheim, zeigte sich begeistert von dem „tollen Paket“, das man am Veranstaltungswochenende in der Kneippstadt geschnürt habe. „Es war überragend. Vor allem am Sonntag hatten wir unglaubliche Menschenmengen.“ Die Kunsthandwerker seien „zum großen Teil zufrieden“ mit der Teilnahme gewesen.