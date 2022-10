„Bayern-Treffer des Monats“: So hat Mindelheims Hovanjek abgeschnitten

Von: Marco Tobisch

Tobi Hovanjek vom TSV Mindelheim © TSV Mindelheim

Mindelheim - Das Voting für den „Bayern-Treffer des Monats“ im September ist vorbei. Mit Mittelfeldspieler Tobi Hovanjek vom TSV Mindelheim war auch ein herausragender Treffer aus dem Unterallgäu zur Wahl gestanden. Hovanjek kam am Ende auf 17,9 Prozent der Stimmen.

Der 26-Jährige hatte in der Partie gegen den FC Buchloe das zwischenzeitliche 1:1 erzielt - und das nach einer Flanke von rechts mit einem herrlichen Fallrückzieher. „Ich denke, so ein Fallrückzieher ist immer ein sehr besonderes Tor. Wenn es der Mannschaft dazu noch hilft und es dann so gut klappt, umso schöner“, kommentiert Hovanjek. Am Ende gewann sein TSV mit 3:1.

Zum Sieg beim „Bayern-Treffer des Monats“ reichte sein Tor leider nicht ganz, im Ranking wurde Hovanjek am Ende Vierter. „Ich muss echt sagen, dass die ausgewählten Tore diesen Monat sehr geil sind“, so der Mittelfeldmann.

Gewinner des Votings wurde Maximilian Repasky vom TSV Fischach. Mit 28,3 Prozent aller abgegebenen Stimmen setzte sich der Außenverteidiger gegen seine fünf Konkurrenten durch und gewann das Voting vor Tim Lauterbach (SV Mitterteich, 20,6 Prozent) und Thomas Haas (FC Würzburger Kickers, 18,7 Prozent).

Gegen den SV Schwabegg hatte Repasky in der 19. Minute einen Kunstschuss ausgepackt und verwandelte eine schlecht geklärte Ecke satt ins obere rechte Eck – die Abwehrspieler und der Torwart streckten sich vergeblich. Am Samstag war Repasky im BR-Klassiker „Blickpunkt Sport“ zu Gast und erhielt dort die begehrte „Bayern-Treffer“-Trophäe aus den Händen von Vize-Europameisterin Lina Magull.