Bayerns neue Jagdkönigin kommt aus Bad Wörishofen

Teilen

Felizitas Schauer aus Bad Wörishofen freut sich auf ihre neuen Aufgaben als Botschafterin der Jagd. © BJV

Bad Wörishofen – Bereits seit einigen Wochen ist sie in Amt und Würden: die neue bayerische Jagdkönigin – Botschafterin der Jagd. Bei den Internationalen Jagd- und Schützentagen auf Schloss Grünau wurde die neue Repräsentantin des Bayerischen Jagdverbandes, die Bayerische Jagdkönigin, Felizitas Schauer aus Bad Wörishofen, vorgestellt.

Mittlerweile hat sie auf einigen Veranstaltungen ihren Charme und ihre jagdliche Expertise unter Beweis gestellt. Felizitas Schauer ist 24 Jahre alt und kommt aus Bad Wörishofen. Die kommenden zwei Jahre wird sie die Jagd in Bayern vertreten. Schauer kennt die Jagd seit Kindesbeinen und hat ihren ersten Jagdschein 2017 gelöst. Bereits zu ihrem Amtsantritt betonte sie: „Leider nehmen die Menschen nicht wahr, wie viel man mit der Jagd zur Erhaltung der heimischen Wildarten beiträgt. Allgemein hegen die Jägerinnen und Jäger die Flora und Fauna in ihren Revieren und erhalten sie nach bestem Wissen und Gewissen. Ich würde mich sehr freuen, wenn die Gesellschaft sehen würde, wie viel wir leisten.“

Aufgrund der Corona-Pandemie war Schauers Vorgängerin, Lisa Müller, fünf Jahre als Jagdkönigin in ganz Bayern und der Bundesrepublik unterwegs. Die Unterfränkin übergab die Krone in Grünau würdevoll und voller Dankbarkeit an ihre Nachfolgerin. Der Bayerische Jagdverband bedankt sich für das unglaubliche Engagement, das Lisa Müller an den Tag legte und für die herausragende Repräsentation des Verbandes.