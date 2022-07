Verkehr kein Problem

Bebauungsplan fürs Bad Wörishofer Kreuzerareal: Kleine Gasse, hoher Mehrwert

Von: Oliver Sommer

Die Baustelle am Kreuzerareal: In der Bildmitte ist das Gebäude zu sehen, dessen Überbau im ersten Obergeschoss in die künftige Gasse geragt hätte und deswegen mittlerweile entfernt wurde. © Oliver Sommer

Bad Wörishofen – Der Umbau am Kreuzerareal in Bad Wörishofen bringt einige Veränderungen mit sich. So muss ein Nachbargebäude ebenfalls umgebaut werden, damit eine neue Gasse entstehen kann. Eine Gasse, die, wie Bürgermeister Stefan Welzel bemerkte, einen hohen Mehrwert für die Innenstadt hat.

Durch das Bauvorhaben Kreuzerareal ist einer der Nachbarn unversehens in die Situation geraten, plötzlich Abstandsflächen einhalten zu müssen, obwohl er selbst gar nicht baut. Dagegen gab es Einwände seitens der Bürger bei der erneuten Auslegung der Bebauungspläne. Ende vergangenen Jahres musste der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Kreuzerareal“ erneut ausgelegt und die Träger öffentlicher Belange sowie die Öffentlichkeit gehört werden. Von 36 angeschriebenen Behörden hatte ein Drittel geantwortet, wobei fünf Behörden keine Anregungen zu den geänderten Plänen machten. Auch gab es noch zwei Einwendungen seitens der Bürger, die aber ohne Bedeutung blieben bzw. konnte mit einem direkten Nachbarn eine Einigung erzielt werden. Konkret geht es um die nun nicht mehr geschlossene Bauweise an der Kneippstraße.

Gasse als Mehrwert für die Innenstadt

Bislang endete die Bebauung an der Grundstückskante. Allenfalls öffneten sich die Gebäude in einen Hof oder Garten, keinesfalls aber waren sie so separiert, dass man von der Fidel-Kreuzer-Straße zur Kneippstraße hätte durchlaufen können. Erst am Denkmalplatz bzw. auf der Kathreinerstraße war dies möglich. Die vorgelegten Pläne der Firma BiNova sehen nun auf dem Areal an der Kreuzer-Straße einen abgeschlossenen Gebäudekomplex im Stil der Bäderarchitektur vor. Dieser Komplex, der einen Innenhof, wie jetzt auch schon gemeinsam mit dem Appartementkomplex bildet, wird im Süden zu den Nachbargebäuden von einer kleinen Gasse, die im Zuge der Bauarbeiten entsteht, abgetrennt. Nachdem nun erstmals nicht mehr bis zur Grundstücksgrenze gebaut wird, wurde eine fußläufige Verbindung zwischen Kreuzer- und Kneippstraße möglich. Auch im Stadtrat war dieser Mehrwert mit Wohlwollen aufgenommen worden.



Was den Blicken der Beobachter bis zum Abbruch der Bestandsgebäude aber verwehrt war und auch keine Rolle spielte, solange die Gebäude standen, ist ein kleiner Gebäudeüberhang, der ins Baugebiet hineingeragte. Durch die Aufgabe der Grenzbebauung, so die verantwortliche Planerin von Sieber Consult in der Stadtratssitzung, ergebe sich eine neue abstandsrechtliche Situation. Abstandsflächen seien bei geschlossener Bebauung bis an die Grundstückskante nicht erforderlich, sagte Johanna Kiechle. Nachdem aber die Ost-West-Verbindung in Form einer Gasse in dem nun aufgestellten Bebauungsplan vorgesehen ist, wird diese geschlossene Bauweise quasi aufgegeben. Dadurch entsteht die etwas paradox anmutende Situation, dass nicht nur für das neue Bauvorhaben Abstandsflächen einzuhalten sind, sondern diese plötzlich auch für Bestandsobjekte gelten. Laut Grundgesetz, so Kiechle weiter, gelte aber die Eigentumsgarantie, die den Erhalt des Eigentums (der Überbau) vorschreibt und auch der Gleichheitsgrundsatz spiele eine Rolle sowie das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Das alles müsse in der Abwägung Eingang finden, erklärte die Planerin und ergänzte: Ohne triftige Gründe dürfe das Eigentum nicht angetastet werden.



Für die Stadträte gelte an dieser Stelle nur, führte Kiechle weiter aus, dass Lärm- und Brandschutz gesichert seien, die eigentumsrechtlichen Belange aber nicht. Ohnedies sei es zwischenzeitlich zwischen Bauwerber und Grundstücksbesitzer (das Gebäude gehört zum Sebastianeum) zu einer Einigung gekommen, der Grundbucheintrag für den Überbau sei gelöscht und dieser abgebaut worden, zudem seien die Abstandsflächen übernommen worden. „Dieses Problem ist aus der Welt geschafft“, so Kiechle.



Auch ein weiterer Bürger, der nicht mit dem ersten Einwender identisch ist, wie Kiechle und ein Vertreter der Baufirma auf Nachfrage feststellten, hatte sich mit den Abstandsflächen beschäftigt, in dem Fall allerdings ging es um Balkone, die ausdrücklich vom Gebot der Abstandsflächen bzw. Baugrenzen aus genommen sind.

Verkehr kein Problem

Außerdem wurde eingewendet, ob es im Bereich der Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage zu Problemen kommen könnte, einerseits mit dem Fuß- und Radverkehr, andererseits mit dem auf der gegenüberliegenden Seite bereits genehmigten Parkplatz, dessen Ein- und Ausfahrt sich mit der am Kreuzerareal schneidet. Hier verwies Kiechle auf die Gutachten zum Verkehr: Darin waren die Fachleute zum Schluss gekommen, dass es keine Probleme geben sollte, außerdem sei die Fidel-Kreuzer-Straße in diesem Bereich gut einsehbar.



Auch beim Thema Grundwasserschutz, einem Thema, dem sich auch die Fachbehörden gewidmet hatten, gebe es „nachweislich keine Auswirkungen auf Dritte“, sagte Johanna Kiechle. Allerdings: Nach der Tiefgarage ist mit weniger Zustrom an Grundwasser zu rechnen. Ein gefordertes Grundwassermonitoring, also die Überprüfung der Grundwasseroberfläche mit Hilfe von Pegelständen findet statt. Nicht Teil der vorliegenden Bauleitplanung sind mögliche Anker bzw. Sicherungen, die für das Bauvorhaben auf den Nachbargrundstücken gemacht werden müssten. Diese würden der zivilrechtlichen Beurteilung unterliegen.



Eingangs ihres Fachvortrages war die Planerin auf die vorliegenden Einwendungen seitens der Träger öffentlicher Belange eingegangen. Es hatte acht Themenschwerpunkte gegeben, aufgrund derer die Pläne erneut ausgelegt worden waren und auf die sich die Fachbehörden und Ämter beziehen konnten. Unter anderem ging es um Themen wie den Artenschutz, die Lärmimmissionen durch die Tiefgarage, die Auswirkung des Baukörpers auf die Nachbargebäude und wie er sich in das Stadtbild einfügt sowie das Verkehrsaufkommen, den Grundwasserstand und Stellplätze. Ein nicht zu unterschätzendes Thema ist dabei der Lärm, der vom Gebäude in Form von Gastronomie und der Tiefgarage ausgeht, aber auch der vom gegenüberliegenden Kurtheater und dem Musikpavillon auf das Gebäude Kreuzerareal einwirkt. So gibt es genaue zeitliche Vorgaben hinsichtlich der Außengastronomie, für die Tiefgarage wird eine überwiegend private Nutzung angenommen, sodass sich die Frequenz der Zu- und Abfahrten in den Nachtstunden verringern sollte; damit die Bewohnern nicht durch ein Kurkonzert um ihren Schlaf gebracht werden, ist die Nutzung der Wohnräume auf der Seite der Kneippstraße auch geregelt. Hier sollen in bestimmten Bereichen nur Funktionsräume wie Küche oder Bad entstehen und die Schlafgemächer vom Lärm abgewandt sein.



Keine negativen Auswirkungen hat die Aufstauung des Grundwasseraquifers auf die benachbarten Keller. Denn das Niveau des Grundwasserkörpers befinde sich unter dem der Keller, erklärte Kiechle. Angesichts des Umstandes, dass durch den Bau gut 100 Kubikmeter Retentionsraum, also Wasserrückhalteraum, am Wörthbach im Stadtbereich verloren gehen, muss ein Ausgleich geschaffen werden – strom­abwärts, nördlich der Therme.

Platz für Ersatzpflanzungen

Wie anfangs geschrieben, gab es nur sieben Anregungen, unter anderem seitens des Naturschutzes, der darauf hinwies, dass 40 Zentimeter Erdboden als Auflage auf der Tiefgaragendecke nicht ausreichend seien für größere Bäume. Diesbezüglich regte die Planerin an, diesen knappen halben Meter als das Mindestmaß anzusehen und auch nur an den Fassaden. Im Innenhof sollen dann bis zu zwei Meter Erdboden eingebaut werden, damit dort Ersatzpflanzungen für die nun gefällten Bäume vorgenommen werden können.



Nachdem die Einwände seitens der Träger öffentlicher Belange Eingang in den vorhabensbezogenen Bebauungsplan gefunden haben, muss dieser (nur für Fachbehörden) erneut ausgelegt werden. Innerhalb von 14 Tagen haben diese dann nochmals die Möglichkeit, Stellung zu nehmen. Gegen die Änderungen bzw. den Bebauungsplan votierten zwei Stadträte, damit wurde der Entwurf gebilligt.