Innen vor Außen

Bebauungsplanänderung in Irsingen: Türkheimer Marktrat verschiebt Abstimmung

Von: Oliver Sommer

Der Grüngürtel in Irsingen soll erhalten bleiben. Neubauten von Scheunen (wie etwa hier im Hintergrund) dürfen sich derzeit keine Hoffnung auf Genehmigung machen. © Sommer

Türkheim – Es wäre eigentlich eine Formalie gewesen, die Abstimmung über die vierte Änderung des „Innerörtlichen Bebauungsplans“ Irsingen. Doch wie man in der Verwaltung im letzten Moment festgestellt hatte, stand in der neuen Satzung noch immer diese eine Einschränkung, wegen der die vierte Änderung überhaupt notwendig geworden war. Es geht um die Art von Nebengebäuden, die künftig zulässig ist.

Es kam für den Beobachter doch einigermaßen überraschend, als Bürgermeister Christian Kähler beim Tagesordnungspunkt zum Satzungsbeschluss über die vierte Änderung des innerörtlichen Bebauungsplans Irsingen plötzlich davon sprach, dass man diese Abstimmung verschieben oder den Satzungsbeschluss ablehnen müsse. Für die Beteiligten lagen Satzung und Begründung, vor allem aber die jüngst noch eingegangenen Einwendungen und Abwägungen auf dem Tisch, als der Bürgermeister über die Möglichkeit sprach, dass nur noch ein aktiver Landwirt im Grüngürtel Nebengebäude errichten dürfte. Vorangegangen waren dem Monate der Diskussion und Planungen, die, so hatte man den Eindruck, vor allem die Möglichkeit schaffen sollten, eine Nachverdichtung zu ermöglichen.



In Irsingen gibt es einen Grünordnungsplan, der neben dem Bebauungsplan festlegt, wo, wie, und was gebaut werden darf, vor allem aber einen Grüngürtel nach Osten zur Wertach hin und innerörtlich festlegt. Irsingen hat einen (nicht nur) aus der Sicht der Heimatpfleger wertvollen Ortskern, in dem sich entlang der Dorfstraße die für die Region so typischen Bauernhäuser gruppieren, die vor allem durch das Verhältnis Länge zu Breite gekennzeichnet sind. Dieser Dorfcharakter sollte mit allen Mitteln erhalten werden, weshalb man auch festgelegt hatte, dass keine weiteren Gebäude im Dorfkern mehr gebaut werden können bzw. der Grüngürtel zu erhalten sei. Mittlerweile aber ist nur noch ein Landwirt in diesem Bereich Irsingens aktiv, während die Jugend und junge Familien gerne ein Wohnhaus, nicht zuletzt auf eigenen Grund und Boden im Ortskern errichten würden.



So stand denn auch am Anfang der Bebauungsplanänderung der Bauantrag eines „Juniors“ doch auf dem elterlichen Grund ein Wohnhaus errichten zu wollen. Im Zuge dessen hätte eine Scheune aber versetzt werden müssen, die sonst, quasi, an der Terrassenkante des neuen Wohnhauses gestanden hätte. Doch genau dies, nämlich das Versetzen der Scheune, ist seit der dritten Bebauungsplanänderung nur noch aktiven Landwirten erlaubt. Ehemalige oder Nebenerwerbslandwirte, die ein Gebäude als Unterstand für ihre Traktoren oder als Holzlager nutzen wollen, dürfen zwar Bestandsgebäude nutzen, aber keine neuen „landwirtschaftlichen“ Nebengebäude mehr errichten. Ein Umstand, so Christian Kähler gegenüber dem Wochen KURIER, den man versucht habe, durch die nunmehr vierte Bebauungsplanänderung zu „heilen“. So sollte nicht nur die Nachverdichtung möglich werden, sondern auch nicht Vollerwerbslandwirten die Möglichkeit gegeben werden, hier technische Nutzgebäude zu errichten. Während jedoch die Gemeinde ihre Hausaufgaben gemacht hatte, war man im Planungsbüro diesem Auftrag aber nicht nachgekommen.

Innen vor Außen

Aktuellen Berichten zufolge sollen in Deutschland rund 1,5 Millionen Wohneinheiten fehlen. Nicht zuletzt deshalb müssen die Kommunen immer neue Wohn-Baugebiete ausweisen. Meist gehen sie dazu an die Peripherie der Orte, wo es noch bebaubare Flächen gibt. Dies kollidiert aber wiederum mit den Vorgaben, etwa in Bayern, dass die Innenentwicklung Vorrang haben sollte vor der Entwicklung nach außen. Seit einiger Zeit nun verlangt die Regierung bzw. die zuständigen Behörden diverse Nachweise, unter anderem, dass ein Neubaugebiet bzw. neues Wohngebiet unbedingt nötig ist. So musste der Markt Türkheim schon bei einigen Neubau-Projekten im Bereich Türkheims selbst nachweisen, dass aufgrund von Zuzug dringend neue Baugebiete ausgewiesen werden müssen, weil entsprechender Raum innerörtlich nicht vorhanden ist.



Eines der jüngsten Neubaugebiete dieser Art ist das in Irsingen, westlich der Stockheimer Straße. Wie Kähler im Gespräch mit dem Wochen KURIER anmerkte, habe die Verwaltung des Marktes „ihre Hausaufgaben“ in dieser Beziehung gemacht, nachdem die Forderung aus München dahingehend lautet, die innerörtliche Nachverdichtung dem Neubau im Außenbereich, also außerhalb des Ortskerns bzw. am Ortsrand vorzuziehen; ein Baugebiet im Außenbereich ist nach wie vor nicht möglich – hier dürfen nur Privilegierte, also Landwirte, bauen.

