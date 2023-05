Bedernau: Koryphäe referiert über Artenvielfalt

Am Vortrag nahmen teil (v. links) Blühpakt-Berater Thomas Stahl, Dagmar Hüttel vom Obst- u. Gartenbauverein Bedernau und Referent Christof Wegner, Gärtnermeister aus Frickenhausen. © privat

Bedernau - In seinem Vortrag „Die Saat geht auf – was die Rückkehr der Vielfalt in Gemeinschaften bewirken kann“ berichtete Gärtnermeister Christof Wegner über den „Mehrgenerationengarten“, ein von ihm initiiertes und geplantes, ökosoziales Projekt in seiner Heimatgemeinde Frickenhausen.

Dieser 2019 angelegte naturnahe Lebensraum für Pflanzen, Tiere und Menschen hat inzwischen viel Strahlkraft und Vorbildcharakter auf andere Gemeinden und Städte im Unterallgäu und darüber hinaus entwickelt - etliche weitere ökosoziale Projekte sind entstanden oder gerade am Entstehen.



Blühende Kommunen sind auch Ziel von Thomas Stahl, dem Blühpakt-Berater der Regierung von Schwaben. Er sieht die Kommunen als zentrale Akteure für eine naturnahe und insektenfreundliche Gestaltung kommunaler Flächen. Bereits seit 2018 setzt die Bayerische Staatsregierung mit dem „Blühpakt Bayern“ ein sichtbares Zeichen für Erhalt und Förderung von Biodiversität. Thomas Stahl berät und unterstützt Vielfalts-Projekte im Regierungsbezirk Schwaben. Über den „Blühpakt Bayern“ stehe zudem, so Stahl, erstklassiges und kostenloses Informationsmaterial zur Verfügung, z.B. Info-Flyer für Privatgartenbesitzer, ein Praxis-Handbuch für Bürgermeister und Bauhofmitarbeiter und Lehr-Videos für alle interessierten Menschen.



Am Ende des Vortrags waren sich zahlreiche, begeisterte und berührte Besucher aus Nah und Fern einig: Jede und jeder Einzelne von uns kann einen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt leisten – schaffen wir mehr Lebensräume für Biene, Schmetterling, Käfer und Co, dann schaffen wir auch mehr Lebensqualität für uns selbst.



Tipps zur Förderung der Artenvielfalt finden Sie unter www.naturingaerten.de oder www.bluehpakt.bayern.de.

wk