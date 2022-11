Bei den Schlossfunken Kirchheim funkelt´s wieder in gold-blau

Von: Marco Tobisch

Die Schlossfunken wurden pünktlich zur neuen Saison mit Jugendgardekleidern ausgestattet. © Günter Frehner

Kirchheim – In zahlreichen Unterallgäuer Gemeinden wurde am Wochenende die Faschingssaison eröffnet – so auch in Kirchheim: Die Schlossfunken präsentierten beim Eröffnungsball ihre Akteure für die fünfte Jahreszeit und zeigten unter anderem ihre Gardemärsche und neue Gewänder.

Allein für den Abend des Eröffnungsballs hatten die Schlossfunken ein spezielles Programm namens „The greatest Shows“ ausgerufen. Dabei zeigten die Teenies und der große Hofstaat ihr schauspielerisches und tänzerisches Talent – Clowns, Akrobaten, der stärkste und der größte Mann der Welt sorgten beim Publikum für Begeisterung und Applaus.



Nach den Eröffnungsshows präsentierten die Minis ihren Gardemarsch, den die Trainerinnen Julia und Anne Graf in den letzten Monaten akribisch vorbereitet hatten. Die Teeniegarde unter den Trainerinnen Yvonne Schiegg und Carina Gäble zeigten erstmals in der gesamten Schlossfunken-Zeit einen Gardemarsch. Und was ebenfalls besonders war: Ihre nagelneuen Gardekleider funkelten erstmalig in gold und blau.



Zur Krönung durfte dann auch noch die große Garde (ebenfalls trainiert von Yvonne Schiegg) ran und präsentierte ihren Gardemarsch, bei dem viele der Mädels ihr Debüt auf der Bühne feiern durften.



Sie regieren bei den Schlossfunken in Kirchheim: Prinz Lukas I. und Prinzessin Katharina I. © Günter Frehner

Danach wurde es majestätisch: Wie die Besucher an diesem Abend erfuhren, werden die Schlossfunken im Jahr 2022/2023 regiert vom Mini-Prinzenpaar Prinzessin Katharina I. von „Reiten, Tennis & musizieren, als Prinzessin den Kirchheimer Fasching regieren!“ und Prinz Lukas I. von „Euphonium spielen & Tore machen – als Prinz lass ich es jetzt auf der Bühne krachen!“.



Durch das Programm führten Schlossfunken-Präsident Dominik Gaßner und Hofmarschall Moritz Scheifele, bei den Minis Klara Stürminger. Musikalisch umrahmt wurde der Abend von der Band Fire Dance.

Die Schlossfunken Kirchheim sind bereit für die neue Saison. © Graficarts