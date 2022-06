LF16 stets zu Diensten

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Türkheim stehen eine große Investition und eine Restaurierung an

Von: Oliver Sommer

„Der Toni“, das Maskottchen der Türkheimer Feuerwehr, soll einen neuen Aufbau bekommen. © Springer-Restle

Türkheim – Die Laufleistung nach dem Kilometerstand ist zumeist gering, doch bei Feuerwehrfahrzeugen sind es die inneren Werte, auf die es ankommt. Doch nicht nur deshalb brauchen die Kameraden von Zeit zu Zeit neue Ausrüstung in Form eines neuen Lösch­fahrzeuges. Auch in Türkheim steht ein solcher Oldtimer in den Fahrzeughallen der Feuerwehr. Jetzt stellte Kommandant Ulrich Schwelle das Sorgenkind der Wehr vor, das nun durch eine Neubeschaffung ersetzt werden soll. Nicht zuletzt, weil die Lieferzeit für ein neues Fahrzeug annähernd drei Jahre beträgt, stimmte der Gemeinderat einer vorgezogenen Ausschreibung zu.

Kaum ein Ehrenamt ist in einer Kommune so wichtig, wie das der Floriansjünger. Sie löschen Brände, retten Leben, bergen Hab und Gut und schützen die Menschen vor Hochwasser oder anderen Unbilden der Natur. Dafür werden neben der Ausrüstung vor allem Fahrzeuge vorgehalten, die Mensch und Material, vor allem Löschwasser zum Einsatzort bringen. Ein solches Löschfahrzeug LF 16/12 versieht auch in Türkheim noch seine Arbeit, seit mittlerweile 25 Jahren. Von Anfang an aber habe man Probleme mit dem Fahrzeug gehabt, erinnerte Schwelle an die Anfangszeit und nutzte die Gelegenheit, kurz einen Überblick über den Fahrzeugbestand sowie die Einsätze der 71 Aktiven, darunter 14 Frauen, zu geben. Im Schnitt, so Schwelle, werden die Kameraden der Türkheimer Feuerwehr 87 Mal pro Jahr zum Einsatz gerufen, wobei das Gros der Einsätze, 44 Prozent, der technischen Hilfeleistung dienen und ein Viertel Brandeinsätze sind; daneben fallen noch 16 Prozent Sicherheitswachen an und 15 sonstige Einsätze. In Summe musste die Türkheimer Wehr so in den vergangenen beiden Jahrzehnten 1.815 Mal ausrücken. Dafür haben die Türkheimer fünf Fahrzeuge, neben einem Versorgungs-LKW und dem Mehrzweckfahrzeug drei Löschfahrzeuge: das erwähnte Löschgruppenfahrzeug LF 16/12, wobei sich die Zahlen auf die Pumpenleistung von 1.600 Liter und die im Fahrzeug mitgeführten 1.200 Liter Löschwasser beziehen, sowie ein HLF 16/12 aus dem Jahr 2009 und ein LF 8/6, dessen Nachfolger Ende des Jahres geliefert werden soll.



Wie eingangs schon erwähnt, hätten die Probleme mit dem von der Firma Metz in Karlsruhe aufgebauten Fahrzeug schon kurz nach der Auslieferung begonnen, weshalb das Löschfahrzeug auch zum Hersteller zurück musste. „Der Aufbau“, so Schwelle, „reißt an mehreren Stellen“. Damit ist der Teil hinter der Mannschaftskabine gemeint, in dem die Geräteräume untergebracht sind. Hier lagern Schläuche, Werkzeug, Atemluftflaschen und im Innersten auch der Löschwassertank. Teilweise habe man diese Gerätschaften bereits erneuert und ausgetauscht, wie den Atemschutz und einen Sprungretter. Auch die tragende Struktur macht den Kameraden zu schaffen, Rost nagt an der Struktur, die den Aufbau trägt.

LF16 stets zu Diensten

Schwelle war es wichtig, den Gemeinderäten zu erklären, dass das LF 16 und sein Nachfolger den „abwehrenden Brandschutz und die technische Hilfeleistung“ im Markt zu großen Teilen abdecken. Als „erstausrückendes Fahrzeug“, so der Kommandant weiter, ist das LF 16 an allen Einsätzen zu 100 Prozent beteiligt, egal, ob es um einen Verkehrsunfall geht, einen Lösch­einsatz oder bei einer überörtlichen Hilfeleistung, zu der es ebenfalls alarmiert und deshalb auch durch den Landkreis bezuschusst wird.



In Absprache mit der Kreisbrandinspektion und deren Chef, Kreisbrandrat Alexander Möbus, empfehle man als Ersatz für das LF 16 ein LF 20 auszuschreiben, so Schwelle. In Art und Umfang der Beladung seien die beiden Fahrzeuge vergleichbar. Man könne sogar Teile aus dem alten Fahrzeug in das neue übernehmen und müsste nur ersetzen, was mittlerweile in die Jahre gekommen sei, so der Kommandant.



Geplant war die Neubeschaffung bereits und in der 10-Jahresplanung für die Feuerwehr schon vorgesehen. Man ziehe jetzt die Ausschreibung, sagte Schwelle, das Okay des Gemeinderates vorausgesetzt, nur um ein Jahr vor wegen der Lieferzeiten. Schwelle hatte bei den namhaften Herstellern für Feuerwehrfahrzeuge, unter anderem die in Ulm ansässige Firma Magirus sowie Rosenbauer, zu der auch Metz gehört, und die Preise für das neue Löschfahrzeug angefragt. Geschätzt belaufen sich die Kosten für das Fahrgestell auf 107.000 Euro und den Feuerwehrtechnischen Aus- und Aufbau auf 381.000 Euro. Dazu kommt die Beladung wie Leitern, Werkzeug und dergleichen, die weitere rund 71.000 Euro kosten würde. Mit Zuschüssen könnten die Kameraden bei der Anschaffung allerdings rechnen, so gibt es seitens der Regierung von Schwaben 100.000 Euro, weitere 100.000 Euro vom Landkreis Unterallgäu und für die Beladung, allerdings nur, wenn sie getrennt vom Fahrzeug ausgeschrieben wird, nochmals 6.000 Euro von der Regierung. In Summe kommen damit Kosten von knapp über 350.000 Euro auf den Markt zu, resümierte Schwelle im Gemeinderat. Wofür der Markt wie auch die Feuerwehr bereits „sparen“.





36 Monate Lieferzeit

Denn bei der Anfrage erfuhr Schwelle auch, dass mittlerweile teils bis zu 36 Monate Lieferzeit gängig sind, das bestellte Logistikfahrzeug (GW-L) etwa sollte schon im vergangenen Jahr geliefert werden, derzeit ist die Lieferung für das dritte oder sogar vierte Quartal 2022 avisiert.

Reha für den „Toni“

Auf Nachfrage erklärte Schwelle dann noch, dass man das Fahrzeug nicht mehr weiterverkaufen werde sondern umbauen wolle. „Nach 30 Jahren ist der Aufbau fertig“, so der Kommandant und werde entsorgt. Das Fahrgestell von MAN soll weiter seinen Dienst bei der FF Türkheim versehen, man wolle den Versorger, einen MAN Kurzhauber aus dem Jahr 1981, der 2012 umgebaut worden war, umbauen. Den Floriansjüngern im Landkreis ist der charismatische Kurzhauber unter dem Namen „Toni“ bekannt (Der Wochen KURIER berichtete). Die Schlauchhaspeln, die beim neuen Fahrzeug nicht mehr benötigt werden, sollen verkauft werden.



Nun müssen europaweit Fahrgestell und Aufbau ausgeschrieben und ein umfangreiches Lastenheft erstellt werden. Angesichts der angesprochenen Lage durch den Kommandanten stimmte der Gemeinderat einstimmig zu.