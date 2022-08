Bei der Hauptübung der Jugendfeuerwehren in Mindelheim überzeugte der Nachwuchs

Bei der Hauptübung der Jugendfeuerwehren aus Mindelheim, Schwabmünchen und Siebnach stellte die Jugend ihr Können unter Beweis. Mindelheims Kommandant war sehr zufrieden. © Jonny Jarchow

Mindelheim – Seit einigen Jahren hält auch die Mindelheimer Jugendfeuerwehr eine Hauptübung ab. Einmal im Jahr werden die Fähigkeiten aller Jugendlichen auf die Probe gestellt.

Dass die Mindelheimer Wehr zu den Schlagkräftigsten im Landkreis gehört, ist bekannt. Dass jedoch der Nachwuchs ebenso gut ist, bewiesen die Jugendlichen am Dienstag vor einer Woche an der Knabenschule in Mindelheim. Zusammen mit den Jugendfeuerwehren aus Schwabmünchen und Siebnach durften Sie ihr Können am gleichen Objekt beweisen wie die „große Wehr“.



Seit einigen Jahren pflegen die Mindelheimer eine enge Freundschaft mit den Jugendfeuerwehren aus Siebnach und Schwabmünchen. So findet im jährlichen Wechsel die Hauptübung der Jugendlichen in Siebnach, Schwabmünchen oder Mindelheim statt. Heuer waren wieder die Mindelheimer am Zug und durften sich als Ausrichter der Aktion ein Objekt aussuchen. Die Entscheidung fiel – wie bei den Großen - ebenfalls auf die Knabenschule, doch mit einem der Jugend angepassten Szenario.



Es galt Verletzte aus dem Gebäude im ersten Stock zu evakuieren und zeitgleich eine Brandbekämpfung im Objekt sicherzustellen. Ebenfalls musste die Sicherheit der Einsatzstelle durch Straßenabsperrungen gewährleistet werden.



Schnell wurden Steckleitern gesetzt und die ersten Verletzten konnten mit Hilfe der Feuerwehr das Gebäude verlassen. Zeitgleich machten sich an anderer Stelle weitere Trupps bereit, um im Gebäude nach weiteren Vermissten zu suchen. So wurden auch zwei Puppen, die im Gebäude versteckt waren, gefunden und mit einer Trage aus dem Gebäude herausgeholt. Nachdem alle Verletzten gefunden waren, in diesem Fall waren es zehn an der Zahl, und zum Sammelplatz gebracht wurden, ging es weiter mit der Brandbekämpfung. Anders als bei der großen Wehr, hieß es nach dem Schlauchverlegen „Wasser marsch!“. Aus zahlreichen Rohren ergoss sich das Wasser neben und auf dem Gebäude der Schule.



Dank des schönen Wetters entstand durch den Wassernebel an vielen Stellen ein Regenbogen zur Freude aller Zuschauer und Teilnehmer. Für eine junge Dame aus Siebnach war die Hauptübung etwas ganz Besonderes. Mit ihren zwölf Jahren war Antonia Rauh die jüngste Teilnehmerin an der Übung. Dass sie die Jüngste war, bedeutete nicht, dass sie nicht mit anpackte. Im Gegenteil: Sie meisterte die Aufgaben ohne Probleme, wenn auch die Ausbilder aus Siebnach immer ein Auge auf ihre „Kleine“ hatten.



Interessanterweise waren die kleinen Patzer genau identisch mit der großen Wehr, wie Robert Dräger, Kommandant der Feuerwehr Mindelheim, bei der Manöverkritik feststellte. Dennoch ist er, wie auch der Kreisjugendfeuerwehrwart, Andreas Thiel sehr stolz auf die großartige Leistung der Jugend.

Oliver Krivacec