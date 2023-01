Beim Neujahrsempfang der Stadt Bad Wörishofen gab´s viel zum Schwätza

Von: Oliver Sommer

Gertrud Huber (rechts) und Anja Miller (links) gaben beim Neujahrsempfang der Stadt Bad Wörishofen Sketch-Blüten auf dem „Schwätz-Bänkla“ zum Besten. © Sommer

Bad Wörishofen - Nach einem online Neujahrsempfang und einem „Neujahrsempfang light“ gab es zum ersten Mal seit drei Jahren wieder einen Neujahrsempfang der kirchlichen und politischen Gemeinde Bad Wörishofens. Im Anschluss an einen ökumenischen Gottesdienst trafen sich Vertreter der beiden Kirchen sowie des öffentlichen Lebens in der alten Schule im Ortsteil Kirchdorf. Neben Grußworten gab es vor allen Dingen einen Sketch auf dem „Schwätz-Bänkla“. Wortgewandt servierten Anja Miller und Gertrud Huber die eine oder andere Posse, die sich in jüngster Zeit in der Kneippstadt ereignet hatte.

Man brauche einander, stellte Gertrud Huber fest. Die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates in Kirchdorf begrüßte die zahlreichen Gäste in der alten Schule. Nach den vergangenen zwei Corona-Jahren stellte Huber fest, wie wichtig es sei, sich zu treffen und miteinander sprechen zu können – von Angesicht zu Angesicht, damit sich solch seltsame Dinge, wie sie sie gemeinsam mit ihrer Sketchpartnerin Anja Miller auf die Schippe nahm, gar nicht erst mehr ereignen sollten. Die vergangenen Monate hätten dafür gesorgt, dass man Gewohntes hinterfragt und Neues gewagt habe und manches nicht mehr so sein werde, wie es war. Doch dieser Abend, zu dem Huber einlud, sollte zum Austausch dienen, bei netten Gesprächen die Zeit hier zu verbringen, das Buffet, das der Frauenbund organisiert hatte, zu genießen und dem Klarinettenquartett der Kirchdorfer Musikanten, das den Abend musikalisch umrahmte, zu lauschen.

Auch Bürgermeister Stefan Welzel, der den Part der politischen Seite übernahm, ging auf die Veränderungen, die Gertrud Huber angesprochen hatte, ein. Veränderungen, so Welzel, die Mut benötigten. Auch das neue Jahr, gerade einmal neun Tage alt, habe in dieser Hinsicht schon wieder Akzente gesetzt und wie ein Fraktal würden diese einzelnen Elemente ein großes Ganzes ergeben. Sei’s nun die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr, die Unterzeichnung des Vertrages mit der Telekom über den Glasfaserausbau oder das Wirtschafts-Gespräch, das für neue Arbeitsplätze sorgen soll. Und last but not least dieser Neujahrsempfang, bei dem man miteinander reden und gemeinsam die Dinge voranbringen werde. Dabei ging Stefan Welzel auch auf die neue Bestmarke ein, die Bad Wörishofen gerade erreicht hat: 18.000 Einwohner. Bad Wörishofen wachse, „ob wir wollen oder nicht“, stellte Welzel fest. Denn dieses Mehr an Einwohnern verteilte sich nicht auf geplante Neubaugebiete, sondern sei quasi nachverdichtet. Und jeder einzelne Wörishofer leiste einen Beitrag, damit die Lebensqualität in Bad Wörishofen so gut sei, dass immer mehr Menschen hier leben möchten. Kurz ging der Bürgermeister auf die Ereignisse des Jahres 2022 ein, erinnerte an die Wiederöffnung der Klinik durch die Heiligenfeld-Gruppe, griff die Sanierung des Kurhaus-Cafés auf und erinnerte an die zahlreichen Infrastrukturprojekte, die Dorferneuerung in Stockheim und das ISEK- Programm, das der Vollendung harrt.

Bei alldem hatte der Bürgermeister aber eins übersehen, dass die Menschen auch ein Bedürfnis haben, sich auszutauschen und zu ratschen. Dazu bedarf es nicht viel, eine einfache Bank, an der zwei Kirchdorfer sich treffen und miteinander reden können, genüge vollends. Und was hatten die beiden Damen nicht alles zu bereden auf dem Schwätz-Bänkla. Es ging um den fehlenden Maibaum in Kirchdorf, scheinbar den großen Löchern im Hirn der Vorstandschaft geschuldet, die Corona hinterlassen habe. Über das Umfeld der alten Schule wurde diskutiert, und wie schön dieses gestaltet wurde. Nur müsste man nun nur noch das Parkett endlich abschleifen und herrichten oder auch das zu klein geratene Feuerwehrhaus, oder sollte man sagen zu groß geratene Feuerwehrauto in Kirchdorf wurde diskutiert.

Ehe Stadtpfarrer Andreas Hartmann das Buffet eröffnete, hatte seine evangelische Amtskollegin Tatjana Schnürgen die Gelegenheit, über Mutter Erde und ausgebrannte Planeten und den zukünftigen Freitagen bzw. Christen For Future zu sinnieren. Auch blickte sie mit Spannung auf das kleine Städtchen Lützerath, wo unser Wirtschaftsminister Kohle verstromen lassen will, um die Unabhängigkeit vom Atomstrom zu demonstrieren.

Der Abend endete dann mit den erwünschten Gesprächen, zu denen Schnittchen und Sekt mundeten.