Bein gebrochen: Rollerfahrer erschrickt in Bad Wörishofen vor der Polizei und stürzt

Ein Rollerfahrer wurde gestern in Bad Wörishofen vom Martinshorn der Polizei überrascht. © Friso Gentsch

Bad Wörishofen - Ein 35-jähriger Rollerfahrer ist am gestrigen Mittwochnachmittag in Bad Wörishofen vom Martinshorn einer Polizeistreife überrascht worden. Als die Sirene ertönte, kam es zum Sturz – und der hatte Folgen für den Rollerfahrer.

Eine Streife der Bad Wörishofer Polizei war am Mittwoch auf dem Weg zu einem Alarm. Dabei schalteten die Beamten auch das Martinshorn samt Blaulicht ein. Das plötzliche Alarmsignal ließ einen 35-jähriger Rollerfahrer im Bereich des Blumenkreisel so sehr erschrecken, dass er stürzte und ins Heck eines Autos fiel.

Bei dem Unfall zog sich der 35-Jährige einen Beinbruch zu. Er wurde umgehend von Notarzt und Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Am Roller sowie am Auto, das einem 60-Jährigen gehörte, entstand jeweils ein geringer Sachschaden. Die Staatsstraße 2015 war zur Unfallaufnahme für rund eine Stunde in Fahrtrichtung Kaufbeuren einspurig gesperrt.