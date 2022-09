Bekommt Mindelheim einen neuen Skateplatz?

Skater werben im Stadtrat für neuen Platz

Von Marco Tobisch schließen

Mindelheim – Die Skater aus Mindelheim und Umgebung wünschen sich einen neuen Skateplatz – kein Wunder, denn der aktuelle Platz an der Mindel weist inzwischen zahlreiche Mängel auf. Im Stadtrat durfte nun Stefan Haase als Vertreter der Mindelheimer Skater-Szene Werbung für die Anlagensanierung machen. Ob sich die Brettsportler bald über einen Betonboden und neue Elemente am bestehenden Standort freuen dürfen, hängt vor allem an Fördergeldern.

Bürgermeister Dr. Stephan Winter erinnert sich noch gut. Er war Anfang der 2000er gerade zum neuen Rathauschef gewählt worden und tauschte sich häufig mit der Skater-Szene aus, die auf der Suche nach einer echten Heimat war – inoffizieller Treffpunkt der Boarder war seinerzeit vor der Alten Knabenschule bzw. vor dem Forum, wo sie stundenlang Tricks üben oder einfach nur chillen konnten. „Wir haben damals gesagt: Wir wollen den Skatern etwas bieten“, erinnerte Winter im Stadtrat an die Zeit vor etwa 17 bis 18 Jahren. Nach vielen Gesprächen habe man es dann geschafft, ein Grundstück zu erwerben und (am heutigen Standort hinterhalb des Kletterturms) einen eigenen Skateplatz zu errichten.



Das damals neue Zuhause der Szene hat inzwischen an Charme eingebüßt – nicht nur Gebrauchsspuren und witterungsbedingte Folgen sind längst sichtbar, sondern auch die Gesundheit der Brettsportler steht zum Teil auf dem Spiel: Stefan Haase zeigte den Stadträten Bilder der Quarterpipe, bei der im Übergang zwischen Rampe und Asphalt bereits besorgniserregende Kanten zu sehen sind – in diesen könnten sich die kleinen Board-Rollen leicht verfangen und auch der eine oder andere Sturz sei auf die Schäden zurückzuführen, meinte Haase.



Aber auch über die größten Übel hinaus gibt es reichlich Optimierungspotenzial am Mindelheimer Skateplatz. Winkel, Radien und Abmessungen der Skate-Elemente entsprechen längst nicht mehr heutigen fahrtechnischen Standards. Haase zeigte auch eine Treppe, die üblicherweise für Sprünge genutzt werde – nur: in Mindelheim ist der Anlauf zu dieser viel zu kurz. Gut gedacht, aber letztlich nutzlos, kommentierte Haase. Für einen Lacher sorgte er auch mit einem Video, bei dem ein Skater in der Nähe der Büsche und Bäume fährt – alle paar Meter touchiert sein Kopf Äste, denn das Grün wächst zum Teil weit in den Platz hinein.



Das Positive hier aus Sicht der Stadt: Die Skater-Szene pflegt den Platz offenbar größtenteils selbst, kümmert sich neben der Müllentsorgung sogar (sofern nötig) um den Rückschnitt von Grün und greift auch regelmäßig zum Besen, damit die Rollen flüssig über den Asphalt gleiten können. „Da kümmern wir uns selbst drum, damit wir überhaupt fahren können“, so Haase.



Erste Rampen versinken bereits im Boden

Doch beim Untergrund folgt schon der nächste Haken: „Teer ist sehr schlecht. Bei modernen Anlagen wird in der Regel Betonboden verwendet“, sagt Haase. Auf diesem könne man wesentlich besser gleiten und müsse somit weniger anschieben. Und nicht nur die Abnutzung im Lauf der Jahrzehnte durch Skater, Biker & Co. hat dem Asphalt zugesetzt, auch Niederschläge leisteten ihren Teil. Und so ist der Zustand des Platzes inzwischen so schlecht, dass Rampen zum Teil schon im Boden versinken.



Die Skater-Szene ist bereits eine ganze Weile um die Behebung der Mängel bemüht: 2019 wurde eine Petition für die Erneuerung der Anlage, unterschrieben von 300 Skatern, bei der Stadt eingereicht – allerdings zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, erklärte Bürgermeister Dr. Winter, denn die Kommunalwahl stand kurz bevor und auch Corona erforderte, den Antrag erstmal zurückzustellen.



Nun hat die Stadt reagiert: Im ersten Schritt hat sich heuer ein Sachverständiger den Platz angesehen. Dieser führte eine Bestandsbegutachtung der Anlage nach fahrtechnischen sowie technologischen Aspekten und sicherheitstechnischen Vorgaben durch. Sein Ergebnis: Es bestehen zwar aktuell noch keine gravierenden sicherheitsrelevanten Mängel, aber wegen der bestehenden Mängel sollten zeitnah eine Sanierung der Elemente und Asphaltflächen durch Fachfirmen erfolgen.



Auch der Frage „Instandsetzung oder Neubau?“ ging der Sachverständige nach. Dabei kam er zum Fazit, dass eine nutzertaugliche und verkehrssichere Sanierung auf dem bestehenden Asphaltboden mit einem hohen Aufwand verbunden und letztlich nicht zu empfehlen wäre.



Stattdessen regt der Prüfer den Rückbau der alten Anlage und die Errichtung eines neuen, modernen, nutzergerechten und wartungsarmen Skateparks aus Beton an, ähnlich wie die Anlage in Krumbach. Diese hat laut Haase 270.000 Euro gekostet. In Mindelheim dürfte es etwas teurer werden: Zusätzlich zur neuen Anlage, die rund 190.000 Euro kosten dürfte, rechnet die Stadt mit weiteren 190.000 Euro für den Rückbau der alten Anlage samt Boden sowie für die Vorbereitung des neuen Unterbaus und der Tragschichten.



Denkbar wäre eine Förderung aus „LEADER-Mitteln“ von der EU in Höhe von 50 Prozent der Nettokosten. „Voraussetzung hierfür ist eine Anlage, die in irgendeiner Art und Weise besonders oder innovativ ist oder auf einem besonderen Konzept beruht“, erklärt die Stadtverwaltung. Vergeben werden die Fördergelder von der LAG Kneippland im Landratsamt – allerdings erst wieder im nächsten Jahr.



50 Skater beim Contest in Mindelheim

Winter betonte auch den regen Austausch, den die Stadt – allen voran Mitarbeiterin Sabine Filser – mit den Skatern pflege, um Bedürfnisse abzuklopfen. Neben Haase als Redner saßen auch sieben Skater im Publikum, ebenso wie Florian Kastenmeier vom Kreisjugendring, der erst vor knapp zwei Monaten einen Skatecontest in Mindelheim veranstaltet hatte. 50 Teilnehmer gingen hier an den Start. Haase: „Die Leute sind mit einem Lächeln heimgegangen.“



Dass am Skatepark immer was los sei und der Ort an der Mindel längst zu einem „Kommunikations- und Begegnungsort“ geworden sei, wusste auch Michael Helfert (SPD) zu berichten – übrigens nicht nur zum Treff für Skater, sondern auch für Familien mit Kindern, so Helfert. Sogar ältere Menschen würden häufig beim Spaziergang stehenbleiben und den Skatern zusehen.

„Müssen auch liefern“

Ursula Kiefersauer (MBG) meinte, auch fürs gesamte Freizeitangebot rund um die Schwabenwiese wäre ein Neubau des Skateplatzes ein Gewinn. Und Christoph Walter (CSU) erklärte, die Sanierung sei eine große „Chance“ fürs Umfeld der Schwabenwiese, appellierte aber auch: „Wir müssen auch liefern.“ Damit bezog sich Walter auf den Pumptrack, einem Bikeparcours für Jung und Alt – vor einem Dreivierteljahr hatte sich der Stadtrat für die Weiterverfolgung der Planungen auf der Schwabenwiese ausgesprochen, wie Walter in Erinnerung rief.



Gernstalls Ortssprecher Erwin Bufler fragte nach, ob auch eine Vergrößerung des Skateplatzes in Richtung Norden denkbar sei. Doch das kommt ebenso wenig in Frage wie ein Umzug des Skateplatzes auf eine andere, größere Fläche – der Kauf neuer Grundstücke sei derzeit kaum möglich, erklärte Winter. Doch die Skater stört das nicht. Mit einer neuen Anlage am bestehenden Skateplatz wären alle zufrieden, bestätigte Stefan Haase. Ob bald Pläne für ein neues Skateanlagen-Konzept ausgearbeitet werden oder nicht, hängt nun an der LEADER-Förderung und den nächsten Haushaltsberatungen im Frühjahr.