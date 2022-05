Hoffnung für die Ukraine in Text und Gebet

Benefizkonzert: Türkheims Musiker setzen ein Zeichen für Frieden und Solidarität

Türkheim – Mit einer bunten Musikvielfalt haben Türkheims Musiker ein Zeichen für Frieden, Hoffnung und Solidarität mit den geflüchteten Menschen aus der Ukraine gesetzt. Dabei wurden auch Spenden für nach Türkheim geflüchtete Ukrainer gesammelt.

1 / 4 Mit Liedern und Texten für den Frieden haben Türkheims Musiker zuletzt ein Zeichen gesetzt – gegen den Krieg und als hoffnungsvolles Signal an alle, die aus der Ukraine flüchten mussten. © Schorer

Mit einem eindringlichen Aufruf zum Frieden, „der wahr werden soll in Wort und Tat, in jedem guten Gedanken und im Gebet“, begrüßte Diakon ­Gerhard ­Rummel sowie die aus der Ukraine stammende Lehrerin und Dolmetscherin Yana Gudelj die Anwesenden. Die breite Palette der Musik reichte dann vom klassischen Kirchenlied „Verleih uns Frieden“ und „Pie Jesu, dona nobis pacem“, vorgetragen vom Kirchenchor-Quartett, über heimatliche Volksmusikklänge der Stubenmusik mit „Liab‘s Leben, i mag di scho“ und „Lebenslauf“ bis zu Bob Dylans „Blowin in the wind“, interpretiert von Connie Grimme.



Der Wegzeichenchor mit Unterstützung weiterer Instrumentalisten verlieh mit dem israelischen Volkslied „Shalom chaverim“ dem Wunsch nach Frieden Nachdruck und stellte den österlichen Auferstehungsruf „Surrexit Christus – Christus ist auferstanden“ in die Mitte. Mit ihrer berührenden Stimme wünschte die 16-jährige Johanna Rösch den Menschen„Ein bisschen Frieden für diese Erde, auf der wir wohnen“. An der Orgel brillierte Ottmar Einsiedler mit Improvisationen über die Lieder „O Licht der wunderbaren Nacht“ und „Erfreue dich, Himmel“ und weckte mit seinen Klängen in den Zuhörern die Zuversicht auf neues Leben. Die Gruppe „Handg`macht“ ließ Udo Jürgens Traum von einer gerechteren Welt mit dem Lied „Ich glaube, diese Welt müsste groß genug, weit genug, reich genug für uns alle sein“ erklingen und verwies auf den Wert menschlichen Lebens im Lied „Das Leben ist jetzt“.



Auch das Lied vom scheinbar toten Samenkorn, das als Rose neu aufblüht – „The Rose“, vorgetragen von Schülerinnen des Musikgartens von Nicola Deppler – drückte die Hoffnung aus, dass das Leben stärker ist als der Tod. Nicht fehlen durfte der während des Vietnamkrieges entstandene Song von John Lennon „Imagine“, dem Thomas Mix mit seiner kräftigen Stimme Ausdruck verlieh.



Hoffnung für die Ukraine in Text und Gebet

Zwischen den musikalischen Beiträgen verlasen Bürgermeister Christian Kähler sowie Susanne Kindlmann von der vhs, Gudrun Martin aus dem Weltladen und Myriam Erhardt vom Helferkreis Türkheim hoffnungsgebende Texte und Gebete.



Mit einem Schlussgebet, dem Segen von Pfarrer Martin Skalitzky sowie dem gemeinsam gesungenen „We shall overcome“, klang das Benefizkonzert aus. Anschließend gab es im Pfarrgarten die Gelegenheit zur Begegnung mit den ukrainischen Geflüchteten, die dabei auch einige Lieder aus ihrer Heimat anstimmten.



Die gesammelten Spenden in Höhe von über 1.200 Euro kommen direkt den geflüchteten Menschen aus der Ukraine zugute, die in Türkheim eine Zuflucht gefunden haben.

wk