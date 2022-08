Erkenntnisse aus zwei Jahren Pandemie

Berufliche Schulen Bad Wörishofen: Aufbruchstimmung in den Gastronomieberufen

Von: Klaus D. Treude

Auf dem Foto (v. links): Stellv. Landrat Michael Helfert, Lehrerin Franziska Seivert, Celina Mayr, Vanessa Didovic, Tina Thomas, Julia Krämer und Außenstellenleiterin Ute Mangrich. Die vier Absolventen wurden für hervorragende Leistungen in der Berufsschule (Abschlusszeugnis) geehrt (dreimal Note 1,0). © Treude

Bad Wörishofen – Einen würdigen Rahmen hatten die Berufsschule Bad Wörishofen, der Kreisverband Unterallgäu des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes (BHG) und die Industrie- und Handelskammer (IHK) den 129 erfolgreichen Absolventen zum Ende ihrer Berufsschulzeit bereitet. Kurz vor den Sommerferien fand die Schulabschluss- und Freisprechungsfeier in der Aula der Berufsschule statt.

Neben den Hauptpersonen mit ihren Angehörigen, Freunden und Bekannten, den Betrieben als Partner der dualen Ausbildung mit ihren Ausbildenden und den Lehrkräften konnte Studiendirektorin Ute Mangrich auch Vertreter aus der Politik (allen voran Bad Wörishofens Erster Bürgermeister Stefan Welzel und Landrat-Stellvertreter Michael Helfert), des BHG/DEHOGA mit ihrem Bezirksvorsitzenden Schwaben Johann Britsch und dem Unterallgäuer Kreisvorsitzenden Hubertus Holzbock und der IHK mit ihrem Leiter Ausbildungsprüfungen, Christian Munz, als Ehrengäste an der Feierstunde am „Kompetenzzentrum Gastronomie“ begrüßen. Daniel Eckert und Andreas Heinrich sorgten als „Duo ohne Namen“ für den dezenten musikalischen Rahmen und nach dem Ende des offiziellen Teils waren alle Teilnehmer zum Stehempfang mit „kleinen Köstlichkeiten“ und angeregten Gesprächen eingeladen.



Sie wolle die Anwesenheit der vielen Gäste als Wertschätzung ihrer Leistungen in den schwierigen vergangenen Jahren werten, wandte sich Mangrich an die ehemaligen (!) Auszubildenden: „Ihr könnt stolz darauf sein, was ihr in den letzten Jahren geleistet habt! Es waren für uns alle ganz merkwürdige Jahre mit vielen Unsicherheiten. Kein Jahrgang zuvor hat das durchmachen müssen, was ihr durchgemacht habt.“ Mit den besten Wünschen an die jungen Absolventen gab die Leiterin „den Startschuss für den nun folgenden neuen, spannenden Lebensabschnitt“.



Erkenntnisse aus zwei Jahren Pandemie

Unter der souveränen Moderation von Franziska Seivert äußerten sich anschließend Anna Böhnke, Michael Helfert, Julia Krämer, Christian Munz, Juliane Rapp und Stefan Welzel dazu, wie sich Corona in den vergangenen zwei Jahren auf die bayerische Gastronomie auswirkte. Da wurde viel Respekt für die Gastronomieberufe geäußert. „Das sind nicht einfach nur Jobs“, so Welzel, „sondern da gehört Fingerspitzengefühl dazu, wie man auch mit schwierigen Gästen umgeht.“ Der Bürgermeister ist sich sicher, dass gut ausgebildete Fachkräfte in der Zukunft „riesengroße Chancen“ haben. „Wir haben einen Arbeitnehmermarkt. Da kann man es sich aussuchen, wohin man geht.“



Juliane Rapp weiß, wie man gut ausgebildete Absolventen auch in schwierigen Zeiten mit mehreren Lockdowns halten kann. Neben der persönlichen Berufung des Einzelnen gehöre da eine gute Organisation und „ganz viel Respekt“ dazu. Die Hoteldirektorin anerkennend: „Was Sie können, kann nicht jeder!“ Lernbereitschaft, Charakter und Durchhaltevermögen seien wichtige Charaktereigenschaften für Personal in der Gastronomie. Rapp fügte hinzu: „Wir sind dort, wo die schönen Dinge stattfinden. Wir sind der Ort der sozialen Zusammenkünfte.“



Den Weg in eine positive Zukunft der Gastronomie zeigte auch Michael Helfert auf: „Wir müssen uns neu aufstellen, rangehen und Teil der Lösung sein!“ Da biete gerade die Digitalisierung große Chancen. Zuvor hatte er festgestellt, dass Personalabgänge nach über zwei Jahren Corona nicht einfach zu kompensieren seien. Neue Wege in der Gastronomie regte auch Anna Böhnke an, etwa Lieferdienste und Außer-Haus-Verkauf. In Pandemiezeiten mehr Verantwortung und Aufgaben zu übernehmen, etwa wegen Personalausfall, war eine wichtige Erkenntnis, die Julia Krämer gewonnen hatte.



Christian Munz verteidigte seine Entscheidung, den Corona-Ausbildungsjahrgängen keine Prüfungserleichterungen zuzugestehen. „Sie haben ein ganz reguläres Abschlusszeugnis“, versicherte er den Absolventen, „mit dem sie bessere Chancen und unglaublich viele Möglichkeiten haben werden.“ Vielleicht auch in der IHK-Prüfungsorganisation. Die stehe auf ehrenamtlichen Füßen und da sehe er in den nächsten Jahren erheblichen Personalbedarf.

„Haben Sie keine Angst!“

In der Schlussrunde des Gesprächs ermunterte Welzel die Absolventen, ihre berufliche Zukunft mit Mut, Zuversicht, professionellem und menschlichem Umgang auch in schwierigen Situationen zu gestalten. Rapp gab den jungen Leuten den Wunsch nach Geduld und einem starken Nervenkostüm mit auf den Weg. Helfert wünschte sich, dass die jungen Absolventen in ihrem Beruf bleiben und sich dort neuen Herausforderungen stellen. Dass der Gastronomie-Nachwuchs „im Job bleibt“, wünschte sich auch Julia Krämer. Munz zeigte die Perspektiven weiterer Qualifizierung auf: „Haben Sie keine Angst, Ihre Biografie zu verändern!“ Nach schlechten Zeiten, versicherte Anna Böhnke, kämen immer wieder viele gute Zeiten.



Dann kam der Moment, auf den die Absolventen lange gewartet hatten. Sie erhielten ihre Gesellenbriefe. Und für besondere schulische Leistungen gab es noch „on top“ Staats- und Landkreispreise bzw. Sponsorenpreise für gute Leistungen bei den Abschlussprüfungen.





• Ehrungen für besondere schulische Leistungen (Staats- und Landkreispreise):

Julia Krämer und Tina Thomas (Hotelfachfrau inkl. Zusatzqualifikation Europäisches Hotelmanagement); Vanessa Didovic und Celina Mayr (Hotelfachfrau); Marcel Heinemann, Mattheo Venturi und Yuri Citra (Koch/Köchin); Kerstin Hölzl (Hotelkauffrau); Anna Böhnke (Fachfrau für Systemgastronomie); Ben Essmann (Restaurantfachmann).

• Ehrung für gute Leistungen bei den Abschlussprüfungen am Prüfungsstandort Bad Wörishofen:

Julius Schauer (Koch); Brhana Abrham (Köchin, herausragende praktische Prüfung); Anna Böhnke (Fachfrau für Systemgastronomie); Melina Mizera (Restaurantfachfrau); Kerstin Hölzl (Hotelkauffrau); ­Vanessa ­Didovic (Hotelfachfrau, Gesamtprüfungsbeste in Bad Wörishofen).