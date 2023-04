Berufsschulexperten der Regierung Mittelfranken und Schwaben treffen sich in Mindelheim

Von: Regine Glöckner

Die Franken staunten nicht schlecht über die Umsetzung der Bildungsprojekte zur nachhaltigen Entwicklung an der Mindelheimer Beruffschule. © Geller

Mindelheim - Wie man als Klimaschule vorbildlich Schule macht: Berufsschulexperten der Regierungen Mittelfranken und Schwaben trafen sich zum zweitägigen Klimaschule-Gedankenaustausch in Mindelheim.

Dass ein vorbildlicher Spirit der Nachhaltigkeits-Bildung die Mindelheimer Berufsschulen durchweht, hat sich schon längst herumgesprochen. Davon wollten sich nun auch fränkische Bezirksregierungsvertreter – freundlich dazu eingeladen von den Schwaben – mal etwas abkupfern. Und da stimmte nicht nur „das Klima“ in der Mindelheimer Klimaschule und beim Klimaschutzmeister 2022. Da stimmten Projekt-Präsentation und Überzeugungskraft des von Umweltkoordinator Studiendirektor Karl Geller, dem Schulleiter Gottfried Göppel und seinem derzeitigen Leitungskollegen Jürgen Weber angeführten Teams, das mit jeder Faser Glaubwürdigkeit, Passion und Weitsicht mit Blick auf die (Aus)Bildung seiner Schülerschaft versprühte.

Unausgesprochen standen da Werte wie Haltung und Durchsetzungskraft gepaart mit Expertise und Humanität im Raum. Verkörpert vorneweg, aber nicht nur, tatsächlich durch den (O-Ton Göppel) „wer kennt ihn nicht“-Geller – ein Beinahe-Pensionär mit Tatkraft und Pragmatismus, an dessen Ernsthaftigkeit im Umgang mit Schülern, Behörden, Medien oder Kooperationspartnern kein Zweifel aufkam und der dann von Jahren kontinuierlicher Kärrnerarbeit in Sachen Bildung zu nachhaltiger Entwicklung für eine Berufsschülerschaft sprach, die mehr denn je in ihrem späteren Erwerbsleben Einfluss auf Umweltbedingungen haben wird.

Sowohl was Energieeffizienz, Wertschöpfung, Klimabilanzen und den CO₂-Fußabdruck angeht. Der in der Schule gemessen und dazu ein Klimaschutzplan erstellt wurde. Samt Zertifizierung in Gold als Klimaschule an allen drei Standorten in Mindelheim, Bad Wörishofen und Memmingen, Anerkennung als „Grenzenlos“-Schulstandort und weiteren Auszeichnungen, die man nicht um ihrer selbst willen erwirkt habe, sondern weil diese wie Multiplikatoren in jede Richtung wirken, Öffentlichkeit herstellen und zusätzliche Finanzmittel generieren. Für Maßnahmen, die eine besondere Verzahnung von Theorie und Praxis im Schulalltag der Handwerker und ihrer künftig unverzichtbaren Rolle auch als Klima-, Umwelt - und Energieprofis ermöglichen.

Dabei scheint ganzheitliches, vernetzt-kollegiales Denken das Mindelheimer Markenzeichen zu sein, durch das sich Kooperationsprojekte austüfteln und einfädeln lassen. Und auch davon durfte sich die siebenköpfige, hoch motivierte und ambitionierte Mittelfranken-Fraktion – darunter vier gebürtige Schwaben – inspirieren lassen, was Delegationschef Regierungsschuldirektor Rudi Rager so wertschätzend zusammenfasste: „Wieso das Rad neu erfinden, wenn man die Dramatik der Umweltsituation nur gemeinsam lösen kann“ und man dafür hier so einen Umweltpionier wie Geller, dessen Schulleitung und die guten Kontakte zur schwäbischen Partnerbehörde habe.

Dieser und einige seiner Kollegen stellten dann einige Projekte vor, die sowohl deren Wirkungen auf die Selbstbestätigung der Auszubildenden, das Image der Schule und als internationale Problemlösungen belegten. Ein Bogen vom Solarkocherbau für eine Missionsstation in Brasilien bis zum Vor-Ort-Sägekurs an der Staudenbahn; vieles davon in Kooperationen mit oder Unterstützung von Allgäuer Unternehmen, der Bayerischen Wirtschaft und begleitet von vielfältiger Medienaufmerksamkeit. Die Schwaben schenkten den Franken reinen Wein ein in Sachen Best Practice Sharing und diese gingen der Hands-on-Mentalität der hiesigen Mecheler gern auf den Grund.



Erkennbar wurde dabei immer wieder, welche Chancen Ämter übergreifende Kooperationen bieten. So wurde von Mindelheimer Seite auch das stabile Einvernehmen mit dem Sachaufwandsträger Landratsamt und der Stadt betont. Wobei man auch hier in einigen Bereichen auf noch mehr Effizienz setzt. Offensichtlich sind die Mindelheimer Berufsschulen nicht nur prädikatisierte Klima-Meister, sondern in ihrem koordiniert-strukturierten Vorgehen auch pfiffige Scouts zur „Energierückgewinnung“ in eigener Sache. Nicht nur die Franken könnten‘s ihnen danken.