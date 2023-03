Bestseller-Autor Titus Müller begeistert beim Vorlesen in der Türkheimer„LeseZeit“

Von: Regine Glöckner

Der Top-Spionage-Autor Titus Müller mit seiner „Auftraggeberin“ Dagmar Althen, LeseZeit-Inhaberin.Foto: Glöckner © Glöckner

Türkheim - Mit dem in Leipzig geborenen und nun in Landshut ansässigen Romancier Titus Müller war in Dagmar Althens Buchhandlung „LeseZeit“ ein Top-Schriftsteller zu Gast, der das zahlreich erschienene Publikum verzückte: mit seinem entwaffnend-sympathischen Auftreten, mit seiner bescheidenen Locker- und zugleich Ernsthaftigkeit, seinem Plaudern aus den Spionagenähkästchen für seine Romane und seinem schelmisch-subtilen Humor.

Müllers Talent zu fabulieren und der Erfolg seiner Bücher wie „Die fremde Spionin“ oder „Das zweite Geheimnis“ dürfte sich auch Nichtkennern seiner Werke rasch erschlossen haben, als er mit der Lesung einer kurzen Passage aus der Spionin-Trilogie begann. Um unvermittelt in eine Erzählerrolle zu wechseln und mit der Ansage „Ich mochte schon immer Gefängnisfluchtgeschichten“ gleich ein Geständnis abzulegen, womit auch eine Richtung für den Auftritt vorgegeben war, der nämlich seinen Charme einem gewitzten Enthüllungserzählgeschick verdankte, denn der Autor sparte weder am Aufdecken von DDR-Insiderwissen, BND – oder KGB-Methoden, noch hielt er mit persönlichen Erlebnissen aus seiner Leipziger Kindheit hinterm Berg. Und dabei erwies sich der 46-Jährige als ungemein selbstreflektierter, systemkritischer, wissensdurstiger Zeitzeuge, der keine Gelegenheit auslässt, seine Zuhörer – und Leserschaft mit kuriosesten und absurd anmutenden, aber tatsächlichen Vorkommnissen im Spionagemilieu des vormals geteilten Deutschlands zu überraschen.

Tragisch-komische Geheimnisse

In Müllers Erzählungen verbinden sich ein brennendes Interesse an Themen wie Republikflucht, Mauerbau und Stasi-Zeit mit einer spürbaren Empathie an den Befindlichkeiten und am Handeln darin involvierter Personen. Der Meister seines Faches versteht es auf eine wunderbare Art, seine Spionage-Stoffe mit dem Leben, Lieben, Leiden der Menschen und ihrem Überwinden von Grenzen im damaligen Ost – oder Westdeutschland zu verknüpfen. Dabei macht er mit anschaulich vorgetragenen, wahren Histörchen seine Adressaten zu Mitwissern, zu Kollaborateuren. Lässt das Publikum aber auch an manchen Selbstzweifeln teilnehmen, wie seine amüsanten Schilderungen, an die Abdruckgenehmigung eines Liedtextes von Wolf Biermann oder an technisches Wissen zu Gerätschaften von Nachrichtendiensten zu gelangen, belegten.

Bücher statt Bäcker

Es sprudelt aus Müller heraus bei seinem kurzweiligen Auftritt. Er teilt gern seinen ostdeutschen Erfahrungsschatz, den er pflegt und durch Recherchen absichert, um ihn dann umso spannender und gefühlvoll in Form und zum Ausdruck zu bringen. Wäre es nicht despektierlich, möchte man ihn, wie er da so eine Minox-B-Spionagekamera – die Insider glucksten – vorführt, oder mit beredter Gestik einen Spezialauftritt als Schulchorknabe beschreibt, einen Tausendsassa in Sachen Undercover-Infotainment nennen.



Müllers Diktion ist präzise und schafft zugleich Atmosphäre. Er hat Details im Blick und deren Bedeutung für stimmungsvolle Zusammenhänge. Gerade anhand der Episoden, die er etwa zu Guillaume, den Honeckers oder über Breschnews Autovernarrtheit erzählt, – klar, dass sie auch in seinen Romanen vorkommen – spürt man seine diebische Freude daran, „Staatsgeheimnisse“ zu lüften; und zu verraten, dass der Trilogie dritter Teil, „Der letzte Auftrag“ – ein Putin-KGB-Roman, bereits fertig ist!



Müller, der – wegen politischem Abitursverbot – „auch Bäcker hätte werden können“, gehen nun zwar keine Teige auf, jedoch die Saat seines vortrefflich literarischen Könnens.