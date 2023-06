Bestseller-Autorin Carla Berling bei Überraschungslesung in Siebnach

Von: Melanie Springer-Restle

Carla Berling freute sich, die 88-jährige Margarete Thiel mit ihrem Besuch zu überraschen und geleitete die Rentnerin persönlich in den Veranstaltungsraum. © Springer

Ettringen/Siebnach - Die Spiegel-Bestseller-Autorin Carla Berling alias Felicitas Fuchs hielt in Siebnach eine Lesung aus ihrem jüngsten Werk. Anlass war die Überraschung einer Ettringer Seniorin (Der Wochen KURIER berichtete). Obwohl die Überraschung nur halb geglückt ist, war die Lesung eine kulturelle Sternstunde im Landkreis und begeisterte ihr handverlesenes Publikum.

Mit der Überschrift „Hält das Dorf dicht?“ kündigte unsere Redaktion die geplante Überraschungsaktion für die 88-jährige Margarete Thiele an, die ein großer Fan der Autorin ist. Alle machten mit: Sohn Rolf überredete Carla Berling im Rahmen ihrer Lesereise einen Zwischenstopp in Ettringen einzulegen; Berling sagte zu. Auch das Dorf hielt dicht und die Gemeindeverwaltung hat sogar ein eigens für die Seniorin manipuliertes Gemeindeblättchen erstellt, in dem die Ankündigung zu der Lesung nicht

enthalten war. Fast wäre die Rechnung aufgegangen, wäre nicht versehentlich auch das richtige Gemeindeblättchen im Briefkasten der Rentnerin gelandet. „Ich glaube, die Mutter hat Lunte gerochen“, kommentierte Sohn Rolf.

Spiegel-Bestseller-Autorin Carla Berling alias Felicitas Fuchs hielt am vergangenen Wochenende eine besondere Lesung in Siebnach. © Springer-Restle

Die Freude über den besonderen Besuch war dennoch nicht getrübt. Vor einem begeisterten Publikum las Carla Berling im Siebnacher Gasthaus Kreuz aus dem zweiten Band ihrer Familientrilogie „Hanne. Die Leute gucken schon“. Ihren literarischen Durchbruch hatte Berling mit dem Buch „Der Alte muss weg“; seither erscheinen ihre Werke regelmäßig auf der Spiegel-Bestseller-Liste.



Die Familien-Trilogie um die Frauen Minna (Berlings Großmutter), Hanne und Romy beruht auf wahren Begebenheiten aus Berlings Familie. Im Fokus stehen immer die Frauen – über drei Generationen hinweg. Berling verstand es, die kollektive Mentalität jeder Generation einzufangen. So gab es in der Generation der Nachkriegszeit klassische Rollenmuster: Die Frau gehörte hinter den Herd, Autofahren war tabu, man sammelte Reisig, wo man es nur finden konnte und freute sich, dass die Zeit der Lebensmittelkarten vorbei gewesen war. Tuberkulose hielt die Medizin auf Trab, attraktiven Frauen wurde der Besuch einer höheren Schule verwehrt; höchstes Ziel waren die Ehe und die Familiengründung. Und dann gab es Dinge, über die einfach nicht gesprochen wurde – zum Leidwesen der Folgegenerationen. Hier fand Berling breite Zustimmung unter den Zuhörern.



Erst Familie verstehen, dann sich selbst

„Ich musste die Geschichten von den zwei Generationen vor mir erst verstehen, um die eigenen Spuren lesen zu können“, so Berling.



Die Autorin verstand es, ihr Publikum bei Laune zu halten. Zwischen ihren Leseeinheiten erzählte sie Anekdoten – über ihre Familie und den Entstehungsprozess ihres Werkes. Ein tiefer Einschnitt für die Autorin sei ihr 60. Geburtstag gewesen. „Mit 60 ist man wirklich erwachsen“, so Berling, die sich auch über die Begleiterscheinungen des Alterns ausließ: „Ich wusste gar nicht, dass es hängendes Kniefleisch gibt.“

Begeistert war die Autorin vom herzlichen Empfang durch Ettringens Bürgermeister Robert Sturm. „Ein singender Bürgermeister – wenn ich das mal nicht in einem meiner nächsten Romane verarbeite“, scherzte Berling.



Dagmar Althen, Inhaberin des Türkheimer Buchladens Lesezeit, hatte einen Verkaufsstand mit Büchern der Autorin aufgebaut. Die Besucher nutzten die Gelegenheit, sich das ein oder andere Buch von der Autorin signieren zu lassen.



Dieses kulturelle Highlight im beschaulichen Siebnach wird den Besuchern sicher noch lange in Erinnerung bleiben, genau wie Berlings Anekdoten.