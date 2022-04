Betrugsversuche in Bad Wörishofen: Anrufer fliegen in drei Fällen auf

Trickbetrüger haben gestern wieder mehrfach versucht, Bad Wörishofer per Telefon um ihr Hab und Gut zu bringen. © Julian Stratenschulte/dpa

Bad Wörishofen - Von drei angezeigten Betrugsversuchen berichtet heute die Bad Wörishofer Polizei. In allen drei Fällen, die sich am gestrigen Dienstag abspielten, wurden Personen in Bad Wörishofen kontaktiert. Die Anrufer gingen hier glücklicherweise leer aus.

In zwei Fällen erhielten die ausgewählten Opfer Nachrichten auf dem Handy. Ein angeblicher Sohn oder eine Tochter meldeten sich und schrieben, dass er oder sie das Handy verloren hätten und die Eltern einen Geldbetrag auf ein Konto überweisen sollen. In beiden Fällen durchschauten die Geschädigten jedoch die bekannte Masche und tätigten keine Überweisungen.

In einem weiteren Fall erhielt ein 83-jähriger Mann aus Bad Wörishofen einen Anruf eines jungen Mädchens. Das Mädchen weinte am Telefon und gab sich als Nichte des älteren Mannes aus. Das Mädchen erklärte außerdem, dass ihr Vater einen schweren Unfall verursacht hätte. Anschließend wurde das Gespräch an eine unbekannte Frau weitergegeben, die den 83-jährigen Mann bat, einen höheren Geldbetrag zu bezahlen.

Auch dieser sogenannte Schockanruf wurde durch den Geschädigten durchschaut: Als dieser nämlich weitere Rückfragen zum Unfallort und den Namen der Beteiligten stellte, legte die Anruferin auf, sodass es auch in diesem Fall zu keinen finanziellen Schäden kam.

Die Polizei rät, am Telefon keine persönliche Angaben oder Daten zu übermitteln. „Sollten Zweifel an der Identität des Anrufers aufkommen, kann jederzeit die örtliche Polizei zur Abklärung solcher Sachverhalte angerufen werden“, erklärt ein Polizeisprecher.

wk