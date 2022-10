Bezirksligastart der Türkheim „Celtics“ verschoben - Buchloe hat abgesagt

Die „Celtics“ müssen sich noch eine Woche gedulden, ehe auf dem Eis wieder gejubelt werden darf. © Lenuweit

Türkheim - Mit einem Kantersieg gegen Fürstenfeldbruck im letzten Testspiel hatten die „Celtics“ vom ESV Türkheim am letzten Wochenende die Generalprobe für den Bezirksligastart mehr als bestanden. Nun ist nochmal Geduld gefragt: Gegner Buchloe hat die Partie, die für Sonntagnachmittag angesetzt war, abgesagt.

Nach sage und schreibe 246 Tagen Pause hätte es am Sonntag endlich wieder so weit sein sollen: Dann hätten die Schiedsrichter die neue Bezirksligasaison der „Celtics“ gegen 16.45 Uhr per Bully freigegeben.

Daraus wird leider nichts: Am Donnerstagabend hat die 1B des ESV Buchloe, Drittplatzierter der letztjährigen Saison, die Partie abgesagt. Grund dafür ist, dass alle Goalies krank sind und deshalb „kein spielfähiger Torwart zur Verfügung steht“, wie der ESV Buchloe informiert.

Trainer Michael Fischer hatte zuletzt erklärt: „Jeder im Team ist heiß auf das erste Punktspiel und wir wollen die positive Stimmung und den Schwung aus dem letzten Wochenende übertragen, um erfolgreich in die Punktrunde zu starten.“ Diese Devise gilt nun fürs darauffolgende Wochenende: Dann empfangen die „Celtics“ am Sonntag, 30. Oktober, ab 16.30 Uhr die 1B der EA Schongau.