Bildung zu Nachhaltigkeit: Akteure aus Bayern kommen nach Mindelheim

Von: Marco Tobisch

Teilen

Nicht nur seinen Schülern bringt Berufsschullehrer Karl Geller (hinten links) die Themen Energie und Nachhaltigkeit (hier das „Energiedorf“ der Berufsschule) anhand plakativer Beispiele nahe. Am Samstag hat er Gäste aus verschiedenen Fachbereichen zum Austausch nach Mindelheim eingeladen. © Archivfoto: Tobisch

Mindelheim – Der Bildung für nachhaltige Entwicklung – kurz: BNE – widmen sich am kommenden Samstag, 2. April, ab 9 Uhr Experten aus verschiedensten Fachbereichen aus ganz Bayern. Initiator und Motor der Veranstaltung ist der Mindelheimer Berufsschullehrer Karl Geller, der sich in Mindelheim und beim „Verband der Lehrkräfte an beruflichen Schulen in Bayern“ (VLB) bereits seit vielen Jahren fürs Thema Nachhaltigkeit einsetzt.

Nun holt er diverse Protagonisten für einen Tag an einen gemeinsamen Tisch. „Wir wollen die Probleme benennen und versuchen dann, mit Verwaltung und Politik Änderungen herbeizuführen. Wenn wir überleben wollen, muss BNE in die Köpfe rein“, sagt Geller.

Ziel der Veranstaltung sei es, so sagt Geller, unterschiedliche Herausforderungen und Herangehensweisen zum Thema nachhaltige Bildung zusammenzuführen. Seitens der UN und EU werde schon viel unternommen, meint Geller. Problem nur: „Unten kommt vom Wasserfall nur noch ein Tröpfle raus“, sagt der Mindelheimer Berufsschullehrer über den Unterricht in bayerischen Klassenzimmern.



Dass der Großteil der heutigen Bevölkerung nur ganz oberflächlich wisse, was eigentlich Energie ist oder wie man regenerative Energien profitabel nutzen kann, dafür sieht Geller den Grund klar in der Bildung. Als Ursachen für diesen vermeintlichen Mangel nennt er strukturelle Probleme im bayerischen Bildungswesen, fehlende Zeitkontingente, die Lehrerausbildung und Fehler bei der Verteilung von Fördergeldern – noch immer werde BNE stiefmütterlich behandelt.

Podiumsdiskussion

Deshalb will Geller als Leiter der VLB-Fachgruppe Nachhaltigkeit (die Akteure verschiedener Fachbereiche nun im Forum an einen Tisch bringen: Nach einem Impulsvortrag von Prof. Dr. Dr. Franz-Josef Radermacher zum Thema „Nachhaltigkeit als Herausforderung – Navigieren in schwierigem Gelände“ (ab 10 Uhr) stellt sich Geller in einer Podiumsdiskussion vier Gesprächspartnern: Neben Rademacher (von der Uni Ulm) sind Detlef Fischer (Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft), Werner Lucha (Kultusministerium) und Gerhard Pfeifer (stellv. Präsident IHK Schwaben) mit von der Partie.



Der Sinn des Austauschs aus Gellers Sicht: Viele Fachbereiche würden sich bereits fürs Thema Nachhaltigkeit engagieren, an der Koordination und Verzahnung untereinander hapere es aber häufig. So könnten in Mindelheim nun Kultusministerium, Wirtschaft und Vertreter der Referendarausbildung an den Unis äußern, welche Bedürfnisse und Probleme vorhanden sind. „Ziel am Samstag ist ein roter Faden“, sagt Geller. Auch duale Partner spielen dabei eine große Rolle, weshalb Geller sich freut, dass auch die IHK und die Firma Grob vertreten sind.



Diese nehmen auch eine Rolle bei den acht Arbeitsmodulen ein, in denen am Samstagnachmittag jeweils ein konkretes Themenfeld beackert werden soll (mehr dazu im Infokasten rechts). Geller selbst stellt in einem Modul beispielsweise das Modell der Klimaschule in Mindelheim vor. Schulleiter Gottfried Göppel und Dr. Michael Vögele von der Berufsschule Mindelheim gehen gemeinsam mit den Teilnehmern der Frage nach, wie BNE mit Hilfe von Qualitätsmanagement an der Schule umgesetzt werden kann.

Bildungsproblem

Aus diesem Austausch, „einem Trittstein von mehreren“, will Geller neue Strukturen und Impulse für die bayerische Nachhaltigkeitsbildung auf den Weg bringen. „Und es eilt immens“, sagt Geller. Dass das Thema Energie der Politik und letzten Endes der Bevölkerung schon jetzt auf die Füße falle, bekomme man durch den Russland-Krieg in der Ukraine vor Augen geführt. Der Krieg allein dürfe aber nicht als Ausrede gelten, dass man beim Thema Energie – bei dem man die Bürger in den letzten 20 Jahren nicht mitgenommen habe – nun vor derartigen Problemen stehe. Der Berufsschullehrer betont auch: „Einen ganz großen Anteil an diesem Problem hat die Bildung. Wenn die gute Technik, die wir in Deutschland zweifellos haben, nicht genutzt wird, ist das ein Bildungsproblem.“



Dieses will Geller am Samstag angehen. Die Veranstaltung im Forum steht aber nicht nur geladenen Experten offen. Auch interessierte Bürger, Firmenvertreter und Lehrer sind eingeladen und dürfen Fragen stellen. Vor Ort gilt die 3G-Regel.

Das Programm im Überblick • 10 Uhr (im Forum): Begrüßung, unter anderem mit Landrat Alex Eder • 10.15 Uhr: Vortrag von Prof. Dr. Dr. Franz-Josef Radermacher: „Nachhaltigkeit als Herausforderung – Navigieren in schwierigem Gelände“ • im Anschluss: Podiumsdiskussion • ab 12.45 Uhr (in der Berufsschule Mindelheim): 8 Arbeitsmodule „BNE in der Lehrerausbildung: Studium, Fachlehrerausbildung und Referendariat“

„Umsetzung von BNE in den Lehrplänen und den Gesellen- bzw. Facharbeiterprüfungen“

„Vorstellung des Portals BNE des ISB“

„Fortbildungsangebote zentral – regional – schulintern“

„(Green) Erasmus: BNE konformer Auslandsaufenthalt“

„Digitalisierung und BNE“

„Angewandte Best Practice Beispiele im Unterricht“

„Vernetzungsworkshop“

„BNE und QmbS“