Ein Krisenstab, wenn die Lichter ausgehen

Blackout: So bereitet sich Wiedergeltingen auf den „Fall X“ vor

Von: Oliver Sommer

Auch die Katastrophen-Warnsirenen wie sie hier auf dem Dach des Wiedergeltinger Rathauses werden bei einem Stromausfall nicht mehr funktionieren. Im Rathaus würde unterdessen ein Krisenstab zusammenkommen, an den sich die Bevölkerung wenden kann. © Oliver Sommer

Wiedergeltingen – Über das Thema Stromausfälle oder sogar „Blackouts“ infolge von Stromknappheit und einer unsicheren Versorgung lacht längst niemand mehr. Das Thema ist, nicht nur auf europäischer Ebene, in der Politik angekommen. Vorsorge zu treffen, ist nicht mehr nur den „Preppern“ vorbehalten und so wurde nun in den Landkreisen bei der fälligen Bürgermeisterdienstbesprechung über „mögliche Stromausfälle in Deutschland und Europa“ diskutiert. Bürgermeister Norbert Führer brachte diese Infos in den Wiedergeltinger Gemeinderat, um über Maßnahmen nachzudenken.

„Ein Leben ohne Strom ist nicht mehr denkbar“ – was so ähnlich klingt wie ein Werbespot eines Stromversorgers, stammt in diesem Fall aus dem Mund von Norbert Führer und ist das Resümee aus einer gut zweistündigen Bürgermeisterdienstbesprechung, zu der der Landrat nach Niederrieden eingeladen hatte. Im Fokus habe das Thema Stromausfälle gestanden und welche Maßnahmen für die Gemeinden, Kommunen und Ämter abgeleitet werden, um sich vorzubereiten, berichtete Führer. War am Tag der Dienstbesprechung die Ostsee-Gas­pipeline Nord ­Stream 1 gewaltsam zerstört worden, so hatten die Medien das Thema im Nachgang zur EU-Kommission nun auch aufgegriffen und just am Vortag zur Gemeinderatssitzung groß damit aufgemacht.



Das Ganze habe nichts mit Panikmache zu tun, sagte Führer. „Aber es ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen sollten oder vielmehr auch müssen.“ So hatte die Referentin Dr. Sandra Kreitner bei der Bürgermeisterdienstbesprechung Blackouts der vergangenen Jahre in Erinnerung gerufen. Dr. Kreitner ist Notfall- und Krisenmanagerin aus Hohenpeißenberg im Landkreis Weilheim-Schongau und informiert seit gut einem Jahr Bevölkerung und Politik über das Thema „Blackout“ und Vorsorge. Im Rahmen ihres Vortrages ging die promovierte Biophysikerin auf Beispiele der vergangenen zwei Jahrzehnte im In- und Ausland ein, wie etwa den Blackout in Berlin 2019 oder als 2005 ein plötzlicher Eisregen die Strommasten abknicken ließ und das Münsterland (Nordrhein-Westfalen) mehrere Tage ohne Strom war.



Solch ein Stromausfall könne wenige Tagen oder mehrere Wochen dauern, „bis alles wieder läuft“. Und Führer fügte an: „Unser Leben ist ohne elektrische Energie nicht mehr denkbar, oder nur noch schwer möglich, wenn man sich überlegt, was alles mit Strom funktioniert.“ Ohne Elektrizität würden die ganzen Bezahlsysteme nicht mehr funktionieren, die Registerkassen (in den Geschäften), Bankautomaten; „Tankstellen, wo alles nur elektronisch funktioniert, um nur einige Punkte zu nennen“, so Führer. Wenn der Strom erst einmal für ein paar Tage oder länger weg sei, „geht da nichts mehr“. Deshalb habe man es den Kommunen ans Herz gelegt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, deshalb stehe es nun auf der Tagesordnung und deshalb auch sei nun der Wasserwart der Gemeinde, Hubert Schneider, dabei. Deshalb auch habe er mit dem Kommandanten der Feuerwehr, dem Gemeinderatsmitglied Ludwig Schweinberger, Kontakt aufgenommen und mit dem einen oder anderen Gewerbetreibenden in der Gemeinde.



Ein Krisenstab, wenn die Lichter ausgehen

Wenn die Lichter ausgehen, also der Strom wegbleibt, würde immerhin die Wasserversorgung, dank Notstromaggregat eine gewisse Zeit lang funktionieren. Aber schon die Abwasserentsorgung unterbleibt aufgrund des fehlenden Aggregats, das mit Diesel betrieben wird. Der Kraftstoff auch ist es, der im weiteren die Rettungs- und Hilfsdienste einschränkt, nachdem auch an den Tankstellen nicht nachgetankt werden kann. Kliniken seien mit Notstrom ausgerüstet, fuhr Führer fort, doch weder Pflegeheime noch Apotheken verfügten über Notsysteme, wie auch die Landwirtschaft. Ein oder zwei Kühe könnte man per Hand melken aber nicht wenn 30, 40 oder mehr Tiere im Stall stünden. Und auch die Feuerwehr, die noch alte, analoge Funkgeräte besitze, könne sich laut Führer glücklich schätzen – der neue digitale Behördenfunk funktioniert ähnlich den Mobilfunksystemen und braucht unabdingbar Funkmasten, um das Signal weiterzureichen. Und für diesen Fall, resümierte Norbert Führer, sei es wichtig, einen Krisenstab zu haben im Rathaus, wohin sich die Bevölkerung wohl als erstes im Fall des Falles wenden werde.



Spätestens nach einer halben Stunde, erinnerte Führer an den Kreitner-Vortrag, breche die gesamte Informationskette zusammen. „Kein Handy, kein Telefon, nix.“ Vielleicht könne man noch dem Auto von A nach B fahren und Durchsagen via Megafon machen. Ohne Panik machen zu wollen, müsse man einfach vorbereitet sein, wenn „der Fall X kommt“, wiederholte Führer.



Schneider: Diesel horten hilft nicht

Wenn die Wasserversorgung über ein Notstromaggregat verfügt, spätestens nach einen Tag fehlt der Treibstoff. Auch wenn dieses Aggregat automatisch anspringe, bleibt „ das Problem mit dem Nachschub“, sagte Hubert Schneider. Es sei unsinnig, Diesel auf Verdacht über einen längeren Zeitraum auf Vorrat zu lagern und so stelle sich eben die Frage, „wie sorgen wir für Nachschub über Tage und Wochen?“. Habe man Zugriff auf die Vorräte der Spediteure oder Lohnunternehmer im Ort, deren Fahrzeuge dann stillstehen, war die Frage. Vor allem: „Hat man die Hand drauf auf die Vorräte?“. Es sei nicht sicher, dass die Fuhr­unternehmer ihren Sprit auch wirklich hergeben würden und im extremen Notfall, befürchtet Hubert Schneider, breche Anarchie aus und auch ein Vertrag gelte nichts mehr.



Ein Umstand, der so wahrscheinlich nicht nur Wiedergeltingen betreffen dürfte, weshalb Norbert Führer sich auch mit seinen Amtskollegen innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim besprechen möchte. Klar sei, dass man „die Dinge nicht so aufrechterhalten kann, wie wir es gewohnt sind, wenn wir Strom haben“. Aber es sei besser, eine halbe Lösung zu haben und vorbereitet zu sei, als dass es einen unvorbereitet treffe, meinte Führer.



Beim Stichwort Anarchie appellierte Alois Karl an das Gemeinschaftsgefühl im Dorf. Auch in den Firmen wisse man, dass es einen Tag danach gibt, so Karl. „Da ist schon so viel Gemeinschaftsgefühl da, dass man eine gute Lösung finden könnte.“ Ein Punkt, bei dem der Feuerwehrkommandant Karl beipflichtete. Wichtig sei aber das Thema Abwasserentsorgung, so Schweinberger. Man könne zwar dann auch die Abwasserstation betreiben, was aber wenig helfe, wenn „man es nicht über den Berg“ nach Amberg und weiter bringe. Und was in der Diskussion fehle und auch wichtig sei, merkte Schweinberger an, sei eine Anlaufstation für die Bürger. Ein Gebäude, ob Feuerwehrhaus oder in der Grundschule, mit Licht und Strom via Notstrom­aggregat, wo man beispielsweise ein Neugeborenes versorgen könnte oder akute medizinische Probleme. Es gehe um eine Notfallversorgung, nicht darum, eine „Wärmestube“ zu schaffen.

Nicht schwarz sehen

Das sei wichtig und die Kosten dafür seien, aus seiner Sicht, überschaubar: „Wenige 100 oder vielleicht ein oder zwei Tausend Euro“. Mithilfe des feuerwehr­eigenen Notstromaggregates könnte man so eine Notfallversorgung aufrechterhalten. Weniger Sorgen machte sich Schweinberger hinsichtlich des digitalen Behördenfunks, damit können die Wehren untereinander kommunizieren. Problematisch ist es allerdings, musste der Bauunternehmer zugeben, wenn der Landkreis seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Denn ohne Strom fallen auch die Funkmasten aus. Ansonsten würde er nicht allzu schwarz sehen, solange die Wasserversorgung funktioniere und man eine Anlaufstelle im Ort habe. Auch hinsichtlich der Dieselversorgung machte sich Schweinberger keine Sorgen, den bekomme „man schon raus aus den Tanks und da rauf zur Wasserversorgung“.



In der Hoffnung, dass „der Tag X nie eintritt“, einigten sich die Räte auf einen Raum in der Grundschule als Anlaufstelle und wollten auch eine Empfehlung an die Haushalte weitergeben (via Mitteilungsblatt), dass auch die Bürger gewisse Vorkehrungen treffen sollten für den Katastrophenfall und sich beispielsweise bevorraten sollten mit Lebensmitteln und Trinkwasser, um zumindest einige Tage überbrücken zu können. Doch wenn der Tag X eintrete, schloss Führer die Diskussion, sollte man wissen, „wie verhalte ich mich dann“.