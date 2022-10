Die Vorbereitungen laufen

Blackout: Wo Türkheims Leuchtturm für den Fall der Fälle steht

Von: Oliver Sommer

Das Türkheimer Feuerwehrhaus soll als Anlaufstelle für die Bürger im Falle eines Blackouts dienen. © Sommer

Türkheim – Sie sollen die Schiffe in dunkler Nacht in den Hafen geleiten oder entlang sturmumtoster Küsten: Leuchttürme. Dem Vorbild nicht ganz unähnlich sollen auch im Unterallgäu Leuchtturm-Häuser entstehen, die die Menschen leiten und einen schützenden Hafen bieten sollen, wenn‘s bei uns finster werden sollte. Besser gesagt, wenn der Strom wegbleibt und ein Blackout, in der Fachwelt „Großstörung“ oder „Schwarzfall“ genannt, uns heimsucht. In der Bürgermeisterdienstbesprechung Anfang des Monats hatte das Landratsamt die Kommunalvertreter dahingehend beauftragt, nun ließ Bürgermeister Christian Kähler erste Details im Gemeinderat verlauten.

Als einer der ersten hatte wohl Bürgermeister Norbert Führer das Thema in seinem Gemeinderat angesprochen und vor allem das Thema Anlaufstelle für die Bevölkerung. Nun vervollständigte Christian Kähler das Bild mit weiteren Details, auf Nachfrage im Gemeinderat. Denn Kähler hatte das Thema Blackout für die Bürgerversammlung angedacht, auch mit Blick auf den Umstand, dass „jeder sich selber kümmern muss“ und das nicht der Landkreis übernehmen könne. Vor allem ging es Kähler darum, ähnlich wie es auch schon sein Amtskollege Führer formuliert hatte, keine Panik zu schüren. „Ich will‘s nicht erleben“, sagte Kähler in der Sitzung offen heraus. Keiner wisse, was auf die Menschen in solch einem Fall zukomme. Aber es gehe darum, vorbereitet zu sein.

Vor allem, betonte Kähler in der Bürgerversammlung, wo er noch weitere Unterlagen zeigte, könne man keine Hilfe von außen erwarten, das sei der Unterschied zum Stromausfall. Wenn ein Stadtviertel eine Zeit lang (Minuten oder Stunden) ohne Strom ist, kann man jederzeit ins benachbarte Viertel gehen, wo Kassen und Telefone funktionieren und auch der Rettungsdienst kommt. Beim Blackout, so die Info, dauere der Ausfall von Infrastruktur und Versorgung mindestens 14 Tage und nachdem die Großstädte ebenso betroffen sind wie das Land und womöglich sogar halb Europa, kann nicht ein Landkreis dem anderen zu Hilfe kommen.

Das Problem bzw. auch die Ursache für einen möglichen Schwarzfall sehen Experten auch in dem Umstand, dass es keine „Versorgungsinseln“ für den Strom gibt. 34 Länder hängen innerhalb Europas an einem, dem kontinentaleuropäischen Netz, „von Westportugal bis in die Osttürkei“, und vom südlichsten Sizilien bis hinauf nach Dänemark; dazu gehört auch die Ukraine; lediglich die baltischen Staaten sowie Skandinavien und die britischen Inseln bilden eigene Verbundsysteme.



Und so stellt sich die Situation nun für Türkheim dar. Das Landratsamt habe die Kommunen aufgefordert, so genannte Leuchtturmhäuser zu benennen. Im Falle Türkheims werde dies das Feuerwehrhaus sein, so Kähler noch in der Sitzung. Weil dort ein Flüssiggastank verbaut wurde, der es erlaubt, das Gebäude zu beheizen, wichtig gerade in der kalten Jahreszeit. Man müsse sich nur vor Augen halten, so der Türkheimer Rathauschef, dass bei einem Blackout die gesamte Rettungskette zusammenbreche, nichts funktioniere mehr, weder Handy noch Telefon, nachdem für die digitale Kommunikation zwingend Strom benötigt wird. So sollen die Leuchtturm-Häuser als Anlaufstelle für die Bürger fungieren, wo man sich aufwärmen könne, eventuell etwas zu Essen zubereiten kann und (medizinische) Notfälle versorgt werden. Deshalb auch sei das Rathaus als Leuchtturm keine so gute Idee, dort fehle etwa die Möglichkeit zu heizen und sich entsprechend aufzuwärmen. Wahrscheinlich werde man auch in Irsingen das Feuerwehrhaus als Anlaufstelle vorschlagen, über das etwa auch Lebensmittel verteilt werden können.

Die Vorbereitungen laufen

Bereits jetzt ist man im Markt dabei, Tanks zu beschaffen, die die Notstromaggregate an der kritischen Infrastruktur mit Treibstoff versorgen sollen, etwa an der Wasserversorgung und an der Kläranlage, wo das Brauchwasser der Bürger entsorgt wird. Die Aggregate sollen aber keineswegs an sieben Tagen in der Woche 24 Stunden durchlaufen, sondern jeweils für einige Stunden am Tag die Versorgung aufrechterhalten. Es gehe auch darum, andere Notstromaggregate, wie das der Feuerwehr, und natürlich auch die Rettungsfahrzeuge, mit Diesel zu versorgen. Man müsse vor allem mit dem Diesel haushalten, da die meisten Vorhersagen einen mindestens zwei-, wohl eher aber vierwöchigen Ausfall des Stromnetzes vorhersagen. „So viel Diesel können wir gar nicht lagern“, weiß Kähler. Und ergänzte in der Bürgerversammlung, dass jeder aufgefordert sei, selbst Vorräte anzulegen mit Trinkwasser und Grundnahrungsmitteln, die auch ohne Erhitzen genießbar sind. „Was nützen Nudeln, wenn man sie nicht kochen kann“, sagte Kähler, außer man habe vielleicht einen Camping-Gaskocher.



Der Blackout werde Deutschland kaskadenartig erwischen, schätzt Kähler, wie Dominosteine, die umfallen, reißt ein System das nächste mit. Ähnlich würden die Verbraucher wieder aufgeschaltet, allerdings nach Priorisierung, also kritische Infrastruktur wie Kliniken zuerst und Kommunen sowie Privaterbraucher als letzte, wie er in der Bürgerversammlung anfügte.



Dass der Strom wegbleibe, über Tage oder Wochen sogar, sei nicht so abwegig, sagte Kähler im Gespräch mit dem Wochen KURIER. Für die Experten wie Dr. Sandra Kreiner, die die Bürgermeister informiert hatte, sei die Frage nicht, ob es einen Blackout geben wird, sondern nur, wann dieser eintreten wird, erklärte Kähler. Das Thema habe jeden in der Versammlung überrascht, umso mehr müsse man es ernst nehmen, um nicht „blauäugig in die Katastrophe zu rennen“. So mache man sich auch Gedanken über den Nachschub und könnte sich vorstellen, die örtlichen Supermärkte in das Thema mit einzubinden. Es gehe darum, bei einem langanhaltenden Stromausfall, bei dem auch die Kassensysteme versagen, den Bürgern die Möglichkeit zu geben, sich Lebensmittel und Wasser zu besorgen. „Es gibt einige Ideen, die abgearbeitet werden müssen“, so Kähler; dazu wolle er verschiedene Leute, auch Unternehmer und die Kaufleute, mit ins Boot holen und es soll auch einen Krisenstab geben, bzw. eine „Gruppe von Leuten“, die sich der einzelnen Punkte dann annehmen werden.

Flyer mit Empfehlungen

Seitens des Bundesamtes für Katastrophenschutz gibt es einen Flyer mit Empfehlungen für den Blackout, darin sind auch Listen enthalten, welche Vorräte man im Hause haben sollte.



In einer der nächsten Ausgaben der Gemeindezeitung werde man das Thema nochmals aufgreifen, versprach Kähler. Wichtig sei, dass man zusammenhalte und sich gegenseitig helfe, so der Rathauschef.